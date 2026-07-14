Rădoi transferă de la U Craiova Jucătorul care a câștigat titlul și Cupa României se alătură „armatei” de români de la  Gaziantep
Florin Ștefan a câștigat campionatul și Cupa cu Universitatea Craiova/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Rădoi transferă de la U Craiova Jucătorul care a câștigat titlul și Cupa României se alătură „armatei” de români de la Gaziantep

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 15:48
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 15:48
  • Florin Ștefan (30 de ani) ar urma să fie noul jucător al celor de la Gaziantep, formație antrenată de Mirel Rădoi (45 de ani).
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Fundașul stânga este liber de contract, după despărțirea de Universitatea Craiova, formație cu care a cucerit eventul în stagiunea precedentă.

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Florin Ștefan a semnat cu Gaziantep, formația antrenată de Mirel Rădoi

Potrivit jurnalistului turc Ali Budak, Florin Ștefan a semnat cu Gaziantep și se va alătura echipei antrenate de Mirel Rădoi în cantonamentul din Serbia.

Jucătorul de 30 de ani a mai colaborat cu Rădoi la selecționata României U21 și la U Craiova, formație la care a fost adus de tehnicianul român în vara lui 2025.

La gruparea din Bănie, Florin Ștefan a fost mai mult rezervă, cu atât mai mult după plecarea lui Mirel Rădoi.

În sezonul trecut, acesta a jucat 26 de meciuri în tricoul alb-albastru, reușind să înscrie un gol și să ofere patru pase decisive.

Florin Ștefan va fi cel de-al treilea jucător român de la Gaziantep. La formația antrenată de Rădoi joacă deja fundașul Deian Sorescu (28 de ani) și mijlocașul Alexandru Maxim (36 de ani), care este și căpitanul echipei.

Florin Ștefan, mirat că Universitatea Craiova nu i-a prelungit contractul: „Am negociat trei săptămâni”

Imediat după despărțirea de olteni, fundașul lateral s-a declarat dezamăgit de decizia conduceri de a nu-i mai oferi un nou contract.

„Eram în discuţii pentru prelungire şi am aşteptat perioada asta după 31 mai când mi s-a terminat contractul.

Am discutat ce îmi doresc eu şi ce pot să ofere ei şi cumva ne-am apropiat de o sumă şi părea că am ajuns la un numitor comun.

Au zis că revenim cu un telefon zilele astea să prelungim. Când a revenit Mario Felguieras mi-a spus că nu mai vor să continuăm împreună şi nu mai e valabilă oferta.

Era o diferenţă foarte mică şi am rămas cu un gust amar pentru cum au decurs lucrurile.

M-a surprins pentru că eu mă aşteptam să plec cu echipa în cantonament şi discuţiile erau pozitive. Puteau să îmi zică, atât putem să îţi oferim maxim.

Eu am mai lăsat din suma iniţială pentru că eu am renunţat la o grămadă de bani de la Sepsi când am venit aici, inclusiv bonusul de la semnătură.

Am zis că îi voi recupera la prelungirea contractului şi aşa a fost discuţia când am venit la Craiova. Apoi am mai scăzut din ce voiam, cum e la o negociere.

Am discutat trei săptămâni şi apoi îmi spuneţi că nu mai vreţi? Cred că am fost o opţiune de rezervă şi m-au ţinut cald.

Probabil au găsit alt jucător. Mai sunt şi alte echipe pe care le-am pus în aşteptare, plus că e aiurea că naşte soţia mea într-o lună şi eu m-am simţit aiurea pentru ce am construit aici.

Aveam o clauză automată dacă jucam minim 20 de meciuri în toate competiţiile şi am avut 19. Culmea, chiar m-am gândit că poate nu m-au băgat din motivul ăsta”, declara Florin Ștefan pe 20 iunie, citat de fanatik.ro.

700.000 de euro
este cota lui Florin Ștefan, potrivit transfermarkt.ro
  • De-a lungul carierei, fundașul lateral a mai trecut pe la Sporting Pitești, FC Olt Slatina, Academica Clinceni, Juventus București/Daco-Getica, Sepsi Sfântu Gheorghe, CFR Cluj și Rapid.

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