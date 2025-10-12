Andre Villas-Boas (47 de ani), președintele celor de la FC Porto, a propus crearea Supercupei Iberice, o competiție unde ar urma să participe șase echipe din Spania și Portugalia.

Andre Villas-Boas a reamintit, vineri, la Summitul de Fotbal al Portugaliei de provocarea lansată președintelui federației Pedro Proenca.

Fostul antrenor al lui Chelsea, Zenit sau Marseille, în prezent președinte la Porto, a anunțat că lucrează la înființarea unei noi competiții: Supercupa Iberică.

Andre Villas-Boas vrea să înființeze Supercupa Iberică. Real Madrid și Barcelona, implicate

Proiectul său vizează trei giganți din Portugalia: Porto, Sporting și Benfica, și cele mai titrate trei echipe din Spania: Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid.

„Extinderea mărcii? Este o necesitate. Suntem pe calea expansiunii mărcii și a poziționării internaționale.

Dacă ne gândim la alte sporturi în afară de fotbal, avem mai multe tipuri de competiții jucate în alte țări, Supercupe Iberice etc.

Cred că fotbalul se va îndrepta în această direcție în următorii zece ani.

A fost o provocare pe care i-am lansat-o lui Pedro Proenca și altor mari jucători portughezi și spanioli când am preluat mandatul.

Acum suntem cu toții la cuțite, dar ideea de a crea una a rămas. La momentul respectiv, a fost foarte bine primită de Real Madrid, Barcelona, ​​Atletico Madrid, Benfica, Sporting și FPF .”, a declarat Boas, potrivit abola.pt.

Andre Vilas-Boas : „O responsabilitate majoră a fotbalului portughez”

Boas a întărit și mai mult ideea sa amintind faptul că meciurile Villarreal - Barcelona, respectiv AC Milan - Como, din La Liga și Seria A, urmează să aibă loc la Miami și Perth, în Australia.

„Vom vedea Milan jucând în Australia și Barcelona jucând la Miami, astfel încât fotbalul portughez poate profita de o oportunitate.

În meciurile cu 1.500 de spectatori, un meci Casa Pia - FC Porto ar putea avea maximum 3.000. Cu emigranții noștri, am putea avea stadioane pline în New York, Geneva etc.

Aceasta a fost o excepție față de alte competiții, care trebuie disputate în țările respective, dar este la latitudinea federațiilor să profite de aceste oportunități, iar acest lucru este esențial. Acest tip de provocări reprezintă o responsabilitate majoră pentru fotbalul portughez.

Este, de asemenea, responsabilitatea FPF și a Ligii, și trebuie să deschidem noi drumuri, creând summituri ale președinților care să fie cu adevărat bogate în conținut și informații, precum acest summit. Unde lansăm provocări și apoi le discutăm”, a concluzionat președintele celor de la FC Porto.

