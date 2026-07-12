„Felicitări arbitrului!” FOTO. Tatăl lui Erling Haaland a răbufnit după eliminarea Norvegiei de la CM 2026: „Am fost jefuiți” +8 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Felicitări arbitrului!” FOTO. Tatăl lui Erling Haaland a răbufnit după eliminarea Norvegiei de la CM 2026: „Am fost jefuiți”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 14:09
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 14:09
  • Norvegia - Anglia 1-1 (1-2 d. prel.). Alfie Haaland (53 de ani), tatăl lui Erling Haaland (25 de ani), și-a exprimat nemulțumirea cu privire la arbitrajul din meciul din sferturile CM 2026.
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Deși Norvegia a deschis scorul prin Schjelderup, în minutul 36, nordicii s-au văzut egalați înainte de pauză, după reușita lui Jude Bellingham.

Cu toate acestea, reușita mijlocașului a fost contestată vehement de norvegieni.

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Tatăl lui Erling Haaland, furios după eliminarea Norvegiei de la Mondial

Ce s-a întâmplat la primul gol înscris de Bellingham? Reluările par să arate că jocul trebuia oprit înainte ca mijlocașul să ducă scorul la 1-1.

Înainte de gol, portarul Nyland a degajat balonul, iar din imagini pare că acesta a lovit sky cam-ul care filmează jocul de la înălțime.

Mingea a sărit la Anderson, care a declanșat atacul care a adus Angliei golul egalizator. Deși momentul nu s-a observat în timp real la televizor, cei prezenți pe stadion au văzut.

Norvegienii au protestat, cei mai vocali fiind chiar portarul Nyland și Erling Haaland, dar și antrenorul Solbakken.

„Felicitări arbitrului!” FOTO. Tatăl lui Erling Haaland a răbufnit după eliminarea Norvegiei de la CM 2026: „Am fost jefuiți” „Felicitări arbitrului!” FOTO. Tatăl lui Erling Haaland a răbufnit după eliminarea Norvegiei de la CM 2026: „Am fost jefuiți”

Alfie Haaland, tatăl lui Erling Haaland, și el fost internațional norvegian, a fost nemulțumit de arbitrajul francezului Clement Turpin.

În cadrul unei postări pe X, fostul fundaș dreapta a scris: „Felicitări lui Bellingham și arbitrului”.

Ulterior, jurnalistul englez Henry Winter l-a lăudat pe Jude Bellingham pentru prestația sa extraordinară din meciul cu Norvegia.

Alfie Haaland nu s-a putut abține și a reacționat: „Serios? V-a salvat arbitrul. Sper să câștigați Cupa Mondială acum. Dar am senzația că am fost jefuiți azi”.

În minutul 55, la scorul de 1-1, Norvegia a înscris din nou, dar golul lui Torbjorn Lysaker Heggem a fost anulat pentru un fault în atac.

Decizia luată de Clement Turpin de a anula golul a stârnit furie atât în rândul fanilor, cât și în tabăra naționalei scandinave.

Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno
Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno

Galerie foto (8 imagini)

Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno Golul anulat al Norvegiei în meciul cu Anglia. Foto: captură X/@MacaesBruno
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Pe parcursul partidei, tatăl lui Erling Haaland a fost surprins în tribunele Hard Rock Stadium fiind extrem de nemulțumit după deciziile luate de arbitrul francez.

Tatăl lui Erling Haaland, nemulțumit de deciziile arbitrului. Foto: captură X/@Deji_mide
Tatăl lui Erling Haaland, nemulțumit de deciziile arbitrului. Foto: captură X/@Deji_mide

Galerie foto (7 imagini)

Tatăl lui Erling Haaland, nemulțumit de deciziile arbitrului. Foto: captură X/@Deji_mide Tatăl lui Erling Haaland, nemulțumit de deciziile arbitrului. Foto: captură X/@Deji_mide Tatăl lui Erling Haaland, nemulțumit de deciziile arbitrului. Foto: captură X/@Deji_mide Tatăl lui Erling Haaland, nemulțumit de deciziile arbitrului. Foto: captură X/@Deji_mide Tatăl lui Erling Haaland, nemulțumit de deciziile arbitrului. Foto: captură X/@Deji_mide
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  • De-a lungul carierei sale, Alfie Haaland a jucat pentru Nottingham Forest, Leeds United, Manchester City și Rosseland. A adunat și 34 de selecții pentru naționala Norvegiei.

Scorul a rămas 1-1 până la finalul celor 90 de minute, iar Anglia a obținut calificarea în semifinale după golul marcat de Bellingham chiar în startul prelungirilor. Va înfrunta învingătoarea dintre Argentina și Elveția pentru un loc în finală.

FIFA susține că balonul nu a lovit camera

La finalul meiului, FIFA a emis un comunicat în care a arătat și informațiile de pe senzorul din balon, care nu a reacționat în momentul în care norvegienii susțineau că a lovit camera.

„Înainte de golul Angliei cu Norvegia din minutul 45+2, senzorul conectat la mingea nu a reacționat cât timp a fost în aer.

Prin urmare, nu există dovezi că mingea a atins cablul camerei și că traiectoria balonului a fost schimbată”, se arată în comunicatul FIFA.

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