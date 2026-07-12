Câți bani iau englezii la titlu Insularii pregătesc o sumă uriașă dacă repetă performanța mondială după 60 de ani. Tuchel, bonus din 7 cifre!
Harry Kane (dreapta) și Jude Bellingham, cei mai buni jucători ai Angliei, vor primi și cei mai mulți bani dacă Anglia cucerește trofeul. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Câți bani iau englezii la titlu Insularii pregătesc o sumă uriașă dacă repetă performanța mondială după 60 de ani. Tuchel, bonus din 7 cifre!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 12:53
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 12:53
  • Anglia visează la trofeu, după ce s-a calificat în semifinalele CM 2026. Nu a mai cucerit titlul mondial din 1966!
  • Unii jucători se vor apropia de o cifră cu șase zerouri. Selecționerul Thomas Tuchel, mult deasupra tuturor.
  • Descoperă în rândurile de mai jos primele pregătite de federația britanică. 
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Anglia a trecut de Norvegia, 2-1 după prelungiri, și e în semifinala cu Argentina.

Se gândește și acum la repetarea marii performanțe din 1966, unicul său titlu mondial.

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Anglia, prime mai mult decât duble față de CM 2022

Insularii sunt și puternic motivați financiar la acest turneu final.

Suma totală pregătită de federația londoneză numai pentru jucători în cazul cuceririi trofeului va fi de 15 milioane de lire sterline. Echivalentul a 17,6 milioane de euro.

Primul gol al lui Bellingham la 2-1 cu Norvegia, în „sferturile” CM. Foto: Imago Primul gol al lui Bellingham la 2-1 cu Norvegia, în „sferturile” CM. Foto: Imago
Primul gol al lui Bellingham la 2-1 cu Norvegia, în „sferturile” CM. Foto: Imago

Mai mult decât dublu față de cât ar fi primit dacă ar fi câștigat CM 2022, a aflat The Guardian.

Kane și Bellingham, spre un milion

Dacă banii ar fi împărțiți în mod egal, fiecare membru al lotului ar fi răsplătit cu 677.000 de euro.

Totuși, susțin jurnaliștii britanici, distribuirea sumei va fi făcută în funcție de timpul petrecut pe teren. Și performanțele individuale vor conta. Unii s-ar putea apropia de un milion de euro.

Unul dintre cele mai valoroase cupluri ale Mondialului: Kane - Bellingham. Foto: Imago Unul dintre cele mai valoroase cupluri ale Mondialului: Kane - Bellingham. Foto: Imago
Unul dintre cele mai valoroase cupluri ale Mondialului: Kane - Bellingham. Foto: Imago

Harry Kane și Jude Bellingham au înscris împreună aproape toate golurile Angliei: 12 din 13. Fiecare cu șase reușite. Numerele 9 și 10, cele mai importante ale echipei.

92,31% este procentul
golurilor cuplului Kane - Bellingham din totalul reușitelor naționalei la CM 2026

Tuchel câștigă 3,5 milioane de euro pentru titlul mondial

Selecționerul Thomas Tuchel are cel mai mare bonus. Clauza din contract îi asigură 3 milioane de lire (3,5 milioane de euro), potrivit The Guardian.

Toți membrii staffului său împart 1,2 milioane de euro.

2.000 de lire sterline,
în jur de 2.350 de euro, este prima de meci a fiecărui jucător englez, bani donați de întreaga echipă unor asociații caritabile. 6 milioane de euro e suma donată până acum din 2007

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