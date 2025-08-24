Ermal Krasniqi (26 de ani), fostul fotbalist de la CFR Cluj și Rapid, ar urma să semneze cu Legia Varșovia, formație antrenată de Edi Iordănescu (47 de ani)

În ultimul sezon, fotbalistul kosovar a evoluat la Sparta Praga, acolo unde a fost vândut de Rapid.

Ermal Krasniqi, la Legia Varșovia

Edi Iordănescu primește întăriri la Legia Varșovia. La formația pregătită de tehnicianul român ar urma să ajungă Ermal Krasniqi, fostul fotbalist al celor de la CFR Cluj și Rapid.

După ce Ryoya Morishita a părăsit-o pe Legia pentru a semna cu Blackburn Rovers, locul său în echipă ar urma să fie preluat de fotbalistul kosovar.

Conform celor de la sport.interia.pl, Legia ar fi ajuns la un acord cu Krasniqi, jucătorul efectuând vizita medicală la clubul polonez. Un anunț oficial este așteptat în următoarele ore.

„Ermal Krasniqi este deja la Varșovia. Transferul este în fazele finale”, a scris jurnalistul Pawel Golaszewski, pe platforma X.

1,8 milioane de euro este cota lui Ermal Krasniqi, conform Transfermarkt

Krasniqi a fost jucător de bază atât la CFR Cluj, cât și la Rapid. În tricoul ardelenilor, kosovarul a jucat 39 de meciuri, reușind să marcheze de 5 goluri.

De asemenea, la Rapid, Krasniqi a jucat în 17 meciuri și a marcat de 6 ori.

La ultima sa echipă, Sparta Praga, kosovarul a marcat 6 goluri în 45 de meciuri.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport