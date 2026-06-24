Noi reguli la copii și juniori FRF a stabilit o nouă procedură disciplinară în cazul părinților scandalagii
FRF
Diverse

Noi reguli la copii și juniori FRF a stabilit o nouă procedură disciplinară în cazul părinților scandalagii

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 17:55
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 17:55
  • Comitetul Executiv al FRF a venit cu noi reglementări în ceea ce privește comportamentul neadecvat al celor prezenți pe marginea terenului la meciurile de juniori.
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Federația, prin inițiativa B.R.A.V.O., lansată în 2025, încearcă să combată presiunea pusă din tribune de către spectatori, părinți sau, în unele cazuri, chiar de către antrenori.

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FRF a stabilit o nouă procedură disciplinară în cazul spectatorilor de la meciurile de copii și juniori

Astfel, Comitetul a stabilit, marți, o serie de trei pași pe care arbitrul îi va urma dacă se va confrunta cu astfel de situații în tribune:

  • Pasul 1. Va opri meciul în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 5 din Legile Jocului și va solicita efectuarea unor discuții directe între antrenorii celor două echipe și suporterii/părinții echipei pe care o conduc și, dacă este posibil, anunțuri prin stația de amplificare a stadionului prin care se va solicita încetarea de îndată a acestui comportament.
  • Pasul 2. Dacă, după reluarea jocului, comportamentul neadecvat nu va înceta, arbitrul va suspenda jocul pentru 10 minute și va solicita jucătorilor să se retragă la vestiare. Pe durata suspendării, vor fi efectuate discuții directe între antrenorii celor două echipe şi suporterii/părinţii echipei pe care o conduc şi, dacă este posibil, anunțuri prin stația de amplificare a stadionului prin care se va solicita încetarea de îndată a acestui comportament.
  • Pasul 3. Dacă, după reluarea jocului în urma suspendării, comportamentul neadecvat nu va înceta, arbitrul va fluiera sfârșitul jocului.

Potrivit frf.ro, procedura se va aplica la partidele de la categoriile de vârsta U7-U16.

Dacă, în urma aplicării celor trei pași, comportamentul nu va înceta, arbitrul poate opri jocul definitiv, însă numai după evaluarea impactului asupra securității jucătorilor și a spectatorilor.

Ce acțiuni ale celor aflați pe marginea se încadrează în categoria „comportament neadecvat”

  • abuzarea verbală (jigniri, injurii etc) sau lovirea/bruscarea propriilor copii
  • abuzarea verbală (jigniri, injurii etc) sau lovirea/bruscarea staff-ului propriei echipe
  • abuzarea verbală (jigniri, injurii etc), sau lovirea/bruscarea jucătorilor echipei adverse
  • abuzarea verbală (jigniri, injurii etc) sau lovirea/bruscarea staff-ului echipei adverse
  • contestarea permanentă a arbitrilor sau oficialilor de joc (dacă există), lovirea/bruscarea acestora sau abuzarea verbală a acestora (jigniri, injurii etc.)
  • intrarea in conflict cu alţi spectatori/părinţi (conflict verbal/fizic)

Ce se întâmplă în cazul unei opriri definitive a jocului? Echipa răspunzătoare va fi sancţionată cu pierderea partidei prin forfait (dacă jocul este într-o competiţie cu rezultate/clasamente) şi cu plata unei amenzi de 2.000 lei la prima abatere.

Începând cu a doua abatere de acest fel, penalitatea se dublează de fiecare dată.

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