Messi era să rateze Mondialul! Cum s-a pregătit cel mai bun fotbalist al planetei pentru turneul final: „Facem un documentar?”
Lionel Messi, 39 de ani. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Messi era să rateze Mondialul! Cum s-a pregătit cel mai bun fotbalist al planetei pentru turneul final: „Facem un documentar?”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 18:12
  • Lionel Messi, 39 de ani, continuă să impresioneze lumea sportului în acest debut de Campionat Mondial.
  • Rodrigo de Paul, prietenul și coechipierul său, a dezvăluit cum s-a antrenat Leo înainte de CM 2026.
  • Messi a suferit o accidentare cu doar câteva săptămâni înainte de Mondialul din SUA, Canada și Mexic. Toate detaliile, mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Leo Messi, la 39 de ani pe care-i împlinește astăzi, e unul dintre jucătorii determinați ai Mondialului 2026. Golgheter al turneului, cu cinci reușite, cel mai bun marcator din istorie în această competiție, cu 18 goluri, argentinianul a «completat» fotbalul în 2022, când a câștigat titlul mondial.

Modificare importantă la TV Pe lângă Antena 1, un alt post va transmite meciuri din ultima etapă a grupelor de la CM 2026
Citește și
Modificare importantă la TV Pe lângă Antena 1, un alt post va transmite meciuri din ultima etapă a grupelor de la CM 2026
Citește mai mult
Modificare importantă la TV Pe lângă Antena 1, un alt post va transmite meciuri din ultima etapă a grupelor de la CM 2026

Rodrigo de Paul: „Am vrut să-l filmez”

Însă Messi a fost foarte aproape de a nu fi prezent la CM 2026 din cauza... pregătirii foarte intense. Leo a vrut să apară în fața fanilor în cea mai bună formă, pentru ca Argentina să aibă o șansă la fazele superioare ale turneului final. Putea să procedeze precum bunul său prieten, Angel di Maria, retras din națională, dar a ales să continue. Dar nu înainte de a fi sigur că va putea fi competitiv.

Așa că, împreună cu alt bun prieten, Rodrigo de Paul, colegul său de la Inter Miami, Messi a început un regim draconic de pregătire. Cu trei luni înainte de începerea Mondialului, cei doi au angajat un antrenor personal care le-a creat un antrenament individual, menit să-i ducă în cea mai bună formă la turneul final.

14,7
km a alergat Messi în primele două partide ale Mondialului 2026

MLS (n.r. Major League Soccer), chiar dacă nu e unul dintre campionatele puternice ale lumii, pune destule probleme. Steven Gerrard, legendarul mijlocaș englez, spunea, în 2015, când juca pentru LA Galaxy. „Deplasările, meciurile pe gazon artificial, meciurile la altitudine, meciurile în condiții de umiditate – acestea sunt obstacolele cu care a trebuit să mă confrunt în ultimele trei luni, în MLS, și de care nu eram conștient”.

Messi și de Paul s-au pregătit și de două ori pe zi pentru a reface ecartul de rezistență fizică pe care-l aveau față de jucătorii care evoluează în Europa, acolo unde pregătirea fizică e net superioară celei din MLS.

Cu trei luni înainte de Mondial, eu și Messi ne-am luat un antrenor personal. Am făcut antrenamente fizice peste ce se întâmpla la Inter Miami. „Ne-am ucis” între noi pentru a fi în cea mai bună formă fizică. Am vrut să fac un documentar, dar nu m-a lăsat Leo. «De ce mă filmezi?», mi-a zis. Poate iese ceva, totuși. Rodrigo de Paul, campion mondial, pentru Lo del Pollo

„Messi dăduse peste 80 de goluri”

Programul de pregătire l-a transformat pe Messi. Iar o statistică vorbește cel mai bine despre impactul ședințelor duble asupra argentinianului.

După plecarea lui Javier Mascherano de la echipă, și promovarea lui Guillermo Hoyos, fostul director sportiv, Inter Miami a organizat un turneu. O superligă formată din câteva formații alcătuite din jucătorii clubului. Messi nu și-a luat niciunul dintre coechipierii săi mai cunoscuți. De Paul, Suarez, Reguilon, Berterame, Silvetti.

Rezultatele erau scrise pe o tablă, rubricile clasamentului și a marcatorii actualizate săptămânal. Nu numai că echipa lui Messi a câștigat, dar argentinianul înscrisese peste 80 de goluri. Nimeni altcineva nu reușise peste 30, a declarat o sursă din interiorul clubului pentru The Athletic.

18,3
km a parcurs Rodrigo de Paul în primele două meciuri ale Argentinei de la CM 2026

Forma lui Messi s-a simțit și în campionatul american. Leo a fost implicat în 12 goluri (cinci reușite și șapte pase decisive) în ultimele sale cinci meciuri din MLS, înainte ca acesta să se întrerupă pentru Mondial.

Însă acest regim de pregătire a fost foarte aproape de a-l costa prezența la turneul final. În ultima partidă din campionatul nord-american, cu Philadelphia Union, Messi a simțit o durere la mușchii ischiogambieri. O supraîncărcare survenită din cauza antrenamentelor extra care putea duce ușor la o ruptură, leziune care l-ar fi scos din circuit pentru câteva luni. Adios, Mondial!

Aș putea sta aici mai bine de o oră încercând să explic ce face el la antrenamente. Dar trebuie să fii acolo ca să înțelegi cu adevărat atmosfera, ambianța. E foarte greu de descris în cuvinte. Lionel Scaloni, selecționer Argentina

De asta a așteptat și Messi până în ultimul moment pentru a-l anunța pe selecționerul Scaloni că va fi prezent la turneul final. Iar acum, cu doar 20 de minute, jucate în amicalul cu Islanda, petrecute pe gazon în ultima lună, Leo a fost magistral în partidele cu Algeria și Austria.

Messi face tracțiuni?!

În ziua în care a împlinit 39 de ani, Messi a postat, pe contul său de instagram, un clip care-l arată cum se pregătește pentru meciurile pe care Argentina le va mai disputa la acest Mondial. Leo face acest lucru extrem de rar, nefiind, spre deosebire de Cristiano Ronaldo, un obișnuit al sălilor de fitness.

În clip se vede cum Messi face câteva tracțiuni, lucru nu foarte simplu pentru un om de 39 de ani, care se credea că merge în MLS pentru a-și pregăti retragerea.

Citește și

Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Campionatul Mondial
16:13
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Citește mai mult
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
 „M-am întors!” ANALIZĂ. 9 puncte care arată diferențele între Messi și Ronaldo:  cifre șocante!
Campionatul Mondial
15:35
„M-am întors!” ANALIZĂ. 9 puncte care arată diferențele între Messi și Ronaldo: cifre șocante!
Citește mai mult
 „M-am întors!” ANALIZĂ. 9 puncte care arată diferențele între Messi și Ronaldo:  cifre șocante!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Campionatul Mondial lionel messi cristiano ronaldo argentina cm 2026 rodrigo de paul
Știrile zilei din sport
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Gimnastica
24.06
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc interzice imnul și steagul Rusiei la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Citește mai mult
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Superliga
24.06
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Citește mai mult
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Superliga
24.06
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Citește mai mult
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Superliga
24.06
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Citește mai mult
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
03:15
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
00:25
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
22:28
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
23:05
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Top stiri
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Campionatul Mondial
24.06
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Citește mai mult
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Superliga
24.06
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Citește mai mult
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Campionatul Mondial
24.06
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Citește mai mult
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
B365
23.06
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
Citește mai mult
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 16 rapid 8 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share