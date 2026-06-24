Messi era să rateze Mondialul! Cum s-a pregătit cel mai bun fotbalist al planetei pentru turneul final: „Facem un documentar?”

Lionel Messi, 39 de ani, continuă să impresioneze lumea sportului în acest debut de Campionat Mondial.

Rodrigo de Paul, prietenul și coechipierul său, a dezvăluit cum s-a antrenat Leo înainte de CM 2026.

Messi a suferit o accidentare cu doar câteva săptămâni înainte de Mondialul din SUA, Canada și Mexic. Toate detaliile, mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Leo Messi, la 39 de ani pe care-i împlinește astăzi, e unul dintre jucătorii determinați ai Mondialului 2026. Golgheter al turneului, cu cinci reușite, cel mai bun marcator din istorie în această competiție, cu 18 goluri, argentinianul a «completat» fotbalul în 2022, când a câștigat titlul mondial.

Rodrigo de Paul: „Am vrut să-l filmez”

Însă Messi a fost foarte aproape de a nu fi prezent la CM 2026 din cauza... pregătirii foarte intense. Leo a vrut să apară în fața fanilor în cea mai bună formă, pentru ca Argentina să aibă o șansă la fazele superioare ale turneului final. Putea să procedeze precum bunul său prieten, Angel di Maria, retras din națională, dar a ales să continue. Dar nu înainte de a fi sigur că va putea fi competitiv.

Așa că, împreună cu alt bun prieten, Rodrigo de Paul, colegul său de la Inter Miami, Messi a început un regim draconic de pregătire. Cu trei luni înainte de începerea Mondialului, cei doi au angajat un antrenor personal care le-a creat un antrenament individual, menit să-i ducă în cea mai bună formă la turneul final.

14,7 km a alergat Messi în primele două partide ale Mondialului 2026

MLS (n.r. Major League Soccer), chiar dacă nu e unul dintre campionatele puternice ale lumii, pune destule probleme. Steven Gerrard, legendarul mijlocaș englez, spunea, în 2015, când juca pentru LA Galaxy. „Deplasările, meciurile pe gazon artificial, meciurile la altitudine, meciurile în condiții de umiditate – acestea sunt obstacolele cu care a trebuit să mă confrunt în ultimele trei luni, în MLS, și de care nu eram conștient”.

Messi și de Paul s-au pregătit și de două ori pe zi pentru a reface ecartul de rezistență fizică pe care-l aveau față de jucătorii care evoluează în Europa, acolo unde pregătirea fizică e net superioară celei din MLS.

Cu trei luni înainte de Mondial, eu și Messi ne-am luat un antrenor personal. Am făcut antrenamente fizice peste ce se întâmpla la Inter Miami. „Ne-am ucis” între noi pentru a fi în cea mai bună formă fizică. Am vrut să fac un documentar, dar nu m-a lăsat Leo. «De ce mă filmezi?», mi-a zis. Poate iese ceva, totuși. Rodrigo de Paul, campion mondial, pentru Lo del Pollo

„Messi dăduse peste 80 de goluri”

Programul de pregătire l-a transformat pe Messi. Iar o statistică vorbește cel mai bine despre impactul ședințelor duble asupra argentinianului.

După plecarea lui Javier Mascherano de la echipă, și promovarea lui Guillermo Hoyos, fostul director sportiv, Inter Miami a organizat un turneu. O superligă formată din câteva formații alcătuite din jucătorii clubului. Messi nu și-a luat niciunul dintre coechipierii săi mai cunoscuți. De Paul, Suarez, Reguilon, Berterame, Silvetti.

Rezultatele erau scrise pe o tablă, rubricile clasamentului și a marcatorii actualizate săptămânal. Nu numai că echipa lui Messi a câștigat, dar argentinianul înscrisese peste 80 de goluri. Nimeni altcineva nu reușise peste 30, a declarat o sursă din interiorul clubului pentru The Athletic.

18,3 km a parcurs Rodrigo de Paul în primele două meciuri ale Argentinei de la CM 2026

Forma lui Messi s-a simțit și în campionatul american. Leo a fost implicat în 12 goluri (cinci reușite și șapte pase decisive) în ultimele sale cinci meciuri din MLS, înainte ca acesta să se întrerupă pentru Mondial.

Însă acest regim de pregătire a fost foarte aproape de a-l costa prezența la turneul final. În ultima partidă din campionatul nord-american, cu Philadelphia Union, Messi a simțit o durere la mușchii ischiogambieri. O supraîncărcare survenită din cauza antrenamentelor extra care putea duce ușor la o ruptură, leziune care l-ar fi scos din circuit pentru câteva luni. Adios, Mondial!

Aș putea sta aici mai bine de o oră încercând să explic ce face el la antrenamente. Dar trebuie să fii acolo ca să înțelegi cu adevărat atmosfera, ambianța. E foarte greu de descris în cuvinte. Lionel Scaloni, selecționer Argentina

De asta a așteptat și Messi până în ultimul moment pentru a-l anunța pe selecționerul Scaloni că va fi prezent la turneul final. Iar acum, cu doar 20 de minute, jucate în amicalul cu Islanda, petrecute pe gazon în ultima lună, Leo a fost magistral în partidele cu Algeria și Austria.

Messi face tracțiuni?!

În ziua în care a împlinit 39 de ani, Messi a postat, pe contul său de instagram, un clip care-l arată cum se pregătește pentru meciurile pe care Argentina le va mai disputa la acest Mondial. Leo face acest lucru extrem de rar, nefiind, spre deosebire de Cristiano Ronaldo, un obișnuit al sălilor de fitness.

În clip se vede cum Messi face câteva tracțiuni, lucru nu foarte simplu pentru un om de 39 de ani, care se credea că merge în MLS pentru a-și pregăti retragerea.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport