Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, au analizat scenariile barajului.

Echipa națională a României a pierdut sâmbătă seară în fața Bosniei (1-3), în penultima etapă a Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

Rezultatul a închis definitiv șansele „tricolorilor” de a obține calificarea directă sau de a accede în play-off prin intermediul grupelor preliminare.

Basarab Panduru: „Toată lumea vrea cu Ucraina”

Traseul prin Liga Națiunilor devine acum singura cale către Campionatul Mondial, iar eșecul de la Zenica obligă România să dispute semifinala barajului în deplasare, printre posibilele adversare fiind echipe de calibru: Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.

„Toată lumea vrea cu Ucraina. Jucăm pe teren neutru, cum să nu fie ok? Polonia şi Ucraina sunt pe acolo. Da, parcă n-aş vrea cu Polonia.

Rămâne şi meciul ăla în care i-am bătut pe Ucraina (n.r. - 3-1 la Campionatul European), cu ei aş vrea.

Au şi ei ceva: Dovbyk, Sudakov. În cealaltă parte, îl ai pe Lewandowski, care nu ştii dacă joacă sau nu. Sunt buni”, a spus Basarab Panduru, conform primasport.ro.

274 de milioane este valoarea estimativă a lotului Ucrainei, conform transfermarkt.com. Ilya Zabarnyi (PSG) este cel mai bine cotat fotbalist: 55 de milioane de euro, este urmat de jucătorii de la Benfica: Georgiy Sudakov (32 de milioane) și Anatoliy Trubin (28 de milioane). Lotul naționalei României este cotat la aproximativ 85 de milioane de euro

Tragerea la sorți va avea loc pe data de 20 noiembrie, iar semifinalele se vor disputa pe 26 și 31 martie 2026.

Mihai Stoica: „În niciun caz Turcia. Italia nu joacă nimic”

Oficialul FCSB-ului a subliniat că Turcia ar fi cea mai dificilă adversară:

„În niciun caz Turcia. La ce am văzut la Italia… Italia a reuşit să piardă cu Macedonia de Nord, care acum arată mult mai bine decât acum patru ani. Te sperii: «Italia », dar nu joacă nimic! A fost un haos total.

Să zicem că joacă în alt sistem la club şi la echipa naţională Bastoni şi Di Marco. Când ai asemenea fundaşi, să fie haosul ăla? Ce au făcut ăştia cu ei… i-au năucit.

Italia nu arată extraordinar, dar dacă am juca cu Ucraina în Germania, stadionul ar fi «galben»”.

FOTO: România - Ucraina 3-1 , la EURO 2024

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

