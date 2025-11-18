„Toată lumea vrea cu Ucraina” Basarab Panduru și Mihai Stoica analizează scenariile barajului pentru CM 2026: „Italia nu joacă nimic!” +16 foto
Basarab Panduru/ Foto: captură Prima Sport
„Toată lumea vrea cu Ucraina” Basarab Panduru și Mihai Stoica analizează scenariile barajului pentru CM 2026: „Italia nu joacă nimic!”

Ionuț Cojocaru
18.11.2025, ora 10:05
alt-text Actualizat: 18.11.2025, ora 10:05
  • Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, au analizat scenariile barajului.

Echipa națională a României a pierdut sâmbătă seară în fața Bosniei (1-3), în penultima etapă a Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

Rezultatul a închis definitiv șansele „tricolorilor” de a obține calificarea directă sau de a accede în play-off prin intermediul grupelor preliminare.



Basarab Panduru: „Toată lumea vrea cu Ucraina”

Traseul prin Liga Națiunilor devine acum singura cale către Campionatul Mondial, iar eșecul de la Zenica obligă România să dispute semifinala barajului în deplasare, printre posibilele adversare fiind echipe de calibru: Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.

„Toată lumea vrea cu Ucraina. Jucăm pe teren neutru, cum să nu fie ok? Polonia şi Ucraina sunt pe acolo. Da, parcă n-aş vrea cu Polonia.

Rămâne şi meciul ăla în care i-am bătut pe Ucraina (n.r. - 3-1 la Campionatul European), cu ei aş vrea.

Au şi ei ceva: Dovbyk, Sudakov. În cealaltă parte, îl ai pe Lewandowski, care nu ştii dacă joacă sau nu. Sunt buni”, a spus Basarab Panduru, conform primasport.ro.

274 de milioane
este valoarea estimativă a lotului Ucrainei, conform transfermarkt.com. Ilya Zabarnyi (PSG) este cel mai bine cotat fotbalist: 55 de milioane de euro, este urmat de jucătorii de la Benfica: Georgiy Sudakov (32 de milioane) și Anatoliy Trubin (28 de milioane). Lotul naționalei României este cotat la aproximativ 85 de milioane de euro

Tragerea la sorți va avea loc pe data de 20 noiembrie, iar semifinalele se vor disputa pe 26 și 31 martie 2026.

Mihai Stoica: „În niciun caz Turcia. Italia nu joacă nimic”

Oficialul FCSB-ului a subliniat că Turcia ar fi cea mai dificilă adversară:

„În niciun caz Turcia. La ce am văzut la Italia… Italia a reuşit să piardă cu Macedonia de Nord, care acum arată mult mai bine decât acum patru ani. Te sperii: «Italia », dar nu joacă nimic! A fost un haos total.

Să zicem că joacă în alt sistem la club şi la echipa naţională Bastoni şi Di Marco. Când ai asemenea fundaşi, să fie haosul ăla? Ce au făcut ăştia cu ei… i-au năucit.

Italia nu arată extraordinar, dar dacă am juca cu Ucraina în Germania, stadionul ar fi «galben»”.

FOTO: România - Ucraina 3-1, la EURO 2024

România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)
România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)

Galerie foto (16 imagini)

România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu) România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)
+16 Foto
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj







echipa nationala a romaniei Mihai Stoica Basarab Panduru preliminarii cm 2026
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026

O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026

O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026









14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră













