Angajatul lui FC Argeș a comis-o Moment bizar la conferința de presă:  „Hai, Dinamo!”. Cum și-a explicat gafa

Ofițerul de presă al celor de la FC Argeș a comis o gafă la conferința de presă premergătoare duelului cu Dinamo.

Cum și-a explicat gestul, în rândurile de mai jos.

Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, Cătălin Straton și Robert Moldoveanu, ambii foști jucători ai lui Dinamo, au prefațat confruntarea de pe Arena Națională, programată duminică, cu începere de la ora 18:00.

Partida va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gafa ofițerului de presă de la FC Argeș: „Hai, Dinamo!”

Finalul conferinței a adus însă o gafă de proporții, care l-a avut în prim-plan pe ofițerul de presă al echipei din Trivale, Cristian Mitrache.

În momentul în care a anunțat că evenimentul a luat sfârșit, acesta a dorit să transmită încurajări propriei echipe, însă în loc să facă acest lucru a transmis „Hai, Dinamo!”

„Dacă nu mai sunt întrebări în momentul ăsta, vă mulțumim tuturor celor din sală. Mâine, ora 18, Arena Națională, Dinamo - FC Argeș. Hai, Dinam.. Hai, FC Argeș!”, a transmis ofițerul de presă în primă fază.

Partea respectivă a fost, ulterior, ștearsă de pe paginile oficiale ale clubului.

Ofițerul de presă de la FC Argeș: „Am vrut să fac o glumă, să spun «Hai, Dinamo Pitești»”

Cristian Mitrache a venit cu explicații și a dezvăluit că a vrut să facă referire la echipa Dinamo Pitești, denumirea cu care FC Argeș a fost înființată în anul 1953.

„Am vrut să fac o glumă, să spun «Hai, Dinamo Pitești». E vorba de prima denumire a clubului, cea din ’53.

Efectiv, asta am vrut să zic, dar mi-am dat seama că poate sunt mulți care nu știu istoria clubului și să nu se înțeleagă că suntem «satelitul» celor de la București”, a spus Cristian Mitrache, citat de fanatik.ro.

Anterior momentului respectiv avusese loc un alt episod ieșit din comun. Un copil în vârstă de 9 ani prezent la conferință l-a întrebat pe Bogdan Andone despre cum s-a simțit când a fost eliminat de Istvan Kovacs în meciul cu Farul de runda trecută (1-0):

„Nu m-am simțit bine absolut deloc. A rămas echipa fără antrenorul principal pe bancă. Nu a fost simplu nici pentru băieți, nici pentru băieții din staff-ul meu să gestioneze jocul. Sper ca pe viitor să fiu mai liniștit, mai echilibrat și să încerc să fiu pe bancă alături de băieți”.

Înaintea partidei cu Dinamo, FC Argeș este pe locul 6, cu 46 de puncte, iar în cazul unui succes, piteștenii vor obține matematic calificarea în play-off.

