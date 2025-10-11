Clipe grele pentru un pilot de Formula 1 Detalii tulburătoare despre urmările unui accident suferit pe circuit: „A doua zi am leșinat. Urinam sânge”

Esteban Ocon (29 de ani), pilotul francez de Formula 1 al echipei Haas, a oferit detalii tulburătoare despre urmările celui mai grav accident din cariera sa.

Ocon a rememorat daunele provocate de accidentul său din Marele Premiu de la Miami, care a avut loc în anul 2022.

Pilotul francez, care la acea vreme era coleg cu Fernando Alonso la Alpine, a pierdut controlul monopostului și s-a ciocnit de parapet.

Esteban Ocon, detalii tulburătoare după accidentul de la Miami: „A doua zi am leșinat. Urinam sânge”

„Am avut accidente grave. Niciodată prea violente, chiar dacă au depășit 40 G (n.r. - o măsură a accelerației sau decelerației, reprezentând forța pe care o resimte corpul unei persoane în timpul schimbării rapide a vitezei) sau m-au lăsat inconștient.

Mi-au provocat vedere încețoșată fie pe moment, fie timp de 3-4 zile”, a explicat Ocon, citat de marca.com.

Esteban Ocon (centru)/ Foto: IMAGO

Ocon a vorbit și despre consecințele produse de accidentul din anul 2022.

„A ajuns la 42 G. Este impresionant. M-am lovit la genunchi și abia puteam merge. A doua zi dimineață făceam duș... și am leșinat.

Mi-am pierdut echilibrul și am căzut, nu mă simțeam deloc bine. Urinam cu sânge”, a concluzionat pilotul francez.

Carlos Sainz și Fernando Alonso au trecut și ei prin clipe dificile

Esteban nu este singurul care a trecut prin momente dificile de-a lungul carierei sale în Formula 1.

În 2016, Carlos Sainz a avut un accident similar în Rusia, când ș-a izbit mașina de un parapet la 260 km/h.

„Am pierdut controlul și m-am izbit direct de parapet. Am ajuns sub bariere, iar părinții mei s-au speriat”, a dezvăluit acesta într-un podcast, potrivit sursei citate.

Fernando Alonso a trecut, la rândul său, prin clipe dificile. Pilotul spaniol nu va uita niciodată accidentul din 2003, petrecut în Brazilia, și cel cu Esteban Gutierrez din 2015, care s-a produs în Australia, la Melbourne.

„Am ieșit din monopost s-a fluturat steagul roșu și ambulanța a venit să ne ia pe amândoi. Voiam doar să fiu dus în padoc, nu la centrul medical.

Voiam să văd dacă pot urca în mașina de rezervă, care nici măcar nu mai exista. Eram puțin șocat”, spunea Alonso pentru DAZN.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport