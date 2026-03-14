„Messi al nostru" Povestea primului derby FCSB - Dinamo din noul campionat de fotbal dedicat jucătorilor cu amputații
Ștefan Dogaru, centru, a marcat 5 goluri în „dubla” FCSB - Dinamo, disputată în debutul primului campionat de fotbal dedicat jucătorilor cu amputații (foto: FRF)
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 18:49
alt-text Actualizat: 14.03.2026, ora 18:52
  • România a dat startul, în premieră, unui campionat de fotbal dedicat jucătorilor cu amputații, iar debutul competiției a adus și primul derby FCSB - Dinamo.
  • Meciurile inaugurale au oferit spectacol, nouă goluri marcate de FCSB și un protagonist clar: Ștefan Dogaru, atacantul de 21 de ani supranumit de colegi „Messi al nostru”.

România are, în premieră, un campionat de fotbal rezervat jucătorilor cu amputații, menit să promoveze și să dezvolte sportul paralimpic și să ofere oportunități tinerilor și adulților cu dizabilități locomotorii să practice fotbal competitiv.

Mesaj direct pentru Chiricheș  Ce se va întâmpla cu veteranul de la FCSB. Mirel Rădoi a făcut anunțul
Citește și
Mesaj direct pentru Chiricheș Ce se va întâmpla cu veteranul de la FCSB. Mirel Rădoi a făcut anunțul
Citește mai mult
Mesaj direct pentru Chiricheș  Ce se va întâmpla cu veteranul de la FCSB. Mirel Rădoi a făcut anunțul

FCSB a învins Dinamo în primele meciuri din campionatul de fotbal pentru amputați

Prima etapă a debutat sâmbătă, 14 martie, cu două meciuri spectaculoase între FCSB și Dinamo 1948, desfășurat la baza sportivă FCSB.

FCSB s-a impus clar în ambele partide: 4-0 (Ștefan Dogaru 3, Marian Sacacol) și 5-0 (Ștefan Dogaru 2, Marian Sacacol, Robert Szucs, Cristina Miclescu).

La prima ediție participă echipele FCSB, Dinamo 1948 și Podu Doamnei din Giurgiu. Aceasta din urmă nu a putut lua parte la primul turneu din cauza accidentărilor jucătorilor.

Inițial, se discuta și despre Rapid București, însă echipa din Giulești nu a reușit să alcătuiască o echipă completă.

Competiția se desfășoară sub formă de turnee, în sistem fiecare cu fiecare, iar sezonul include 12 meciuri, șase în tur și șase în retur. Campioana va reprezenta România în Liga Campionilor, iar vicecampioana va evolua în Europa League.

„FCSB este favorită, deoarece este formată din jucătorii echipei naționale”

Contactat de GOLAZO.ro, Tudorel Mihăilescu (59 de ani), portar FCSB și team-manager al echipei naționale, a explicat:

„Ne bucurăm că, după mai multe amânări, am reușit să dăm startul primului campionat dedicat jucătorilor cu amputații.

FCSB este favorită, deoarece este formată din jucătorii echipei naționale, înființată în 2025. În ciuda înfrângerilor la scor, Dinamo, care s-a înființat doar de două luni, a făcut o figură frumoasă.

Dinamo are în componență trei jucători de la națională. Este greu la început, dar se vor întări pe parcurs, pentru că vor să ajungă la nivelul FCSB”.

FCSB este sponsorizată de echipa din Liga 1, domnul MM Stoica ne susține. Eu nu mai activez ca portar în fotbalul normal, îmi dedic tot timpul fotbalului pentru amputați. De aici vreau să mă retrag Tudorel Mihăilescu, portar FCSB

„Ștefan Dogaru este Messi al nostru”

Ștefan Dogaru, 21 de ani, s-a evidențiat ca principal marcator, reușind 5 din cele 9 goluri marcate de FCSB împotriva lui Dinamo.

„E Messi al nostru. La națională a fost cel mai bun jucător al turneului Nations League, din octombrie. A primit oferte din Turcia, Polonia și Spania, dar vrem să-l păstrăm la FCSB.

Polonezii oferă contracte pentru perioada meciurilor, iar în Turcia contractele sunt pentru trei luni. Nu l-au atras, pentru că este student și practică și cățărări, sport paralimpic. Totuși, merge să mai joace și în Spania. La nivel internațional, un jucător poate semna pentru două echipe”.

„A fost emoționant pentru că am jucat pentru FCSB, clubul meu favorit”

Student în anul al doilea la Ingineria Autovehiculelor, la Politehnică, Dogaru spune că startul campionatului a avut o încărcătură specială pentru el.

„Ne-am bucurat că a început campionatul. A fost emoționant pentru că am jucat pentru FCSB, clubul meu favorit.

Am crescut cu FCSB. Mă așteptam, cumva, să fie mai ușor meciul cu Dinamo. Nu contează atât de mult că am marcat eu cinci goluri, mă bucur că mi-am făcut treaba și mi-am ajutat echipa să câștige”, a spus jucătorul.

Dogaru consideră că echipa sa pornește cu prima șansă la câștigarea primului campionat al României, dar rămâne precaut:

„Teoretic, suntem favoriți la câștigarea campionatului, dar nu se știe niciodată în fotbal. Vrem să ajungem în Champions League, acolo vrem să ne testăm cu adevărat limitele. Știu nivelul din alte țări, am jucat și în Spania, la echipa Flamencos”.

Visează să participe la Jocurile Paralimpice 2028

Fotbalistul a povestit și cum a ajuns să practice acest sport: „Eu nu am avut niciun accident. Problema mea este din naștere, iar de la 10 ani mi-a fost mai comod să folosesc cârjele și așa am rămas.

În copilărie jucam fotbal normal cu prietenii, în curtea școlii, cu copii care nu aveau nicio dizabilitate. De aceea, cumva nivelul meu este mai ridicat, pentru că trebuia să mă ridic la nivelul lor și depuneam de zece ori mai mult efort.”

Pe lângă fotbal, Dogaru practică și escalada sportivă, unde are obiective ambițioase: „Obiectivul principal este calificarea la Jocurile Paralimpice din 2028. Fac 10 antrenamente pe săptămână.

Evident, îmi doresc să particip și la Campionatul Mondial cu echipa națională de fotbal pentru care joc”.

Dinamo are jucători cu mai puțină experiență decât cei de la FCSB, dar pe viitor încercăm să ridicăm nivelul jocului. Vrem să facem o națională mai puternică, iar Europa să audă de România și în direcția asta. Am 46 de ani, iar 15 ani am jucat mijlocaș în Liga 4. Am făcut performanță la atletism paralimpic. La 12 ani m-am electrocutat și am rămas fără antebrațul stâng Florin Cojoc, portar Dinamo

Regulamentul competiției

  • Meciurile se dispută în format 6 jucători de câmp plus portar, cu două reprize a câte 25 de minute și o pauză de 15 minute între ele.
  • Schimbările de jucători sunt nelimitate, oferind antrenorilor flexibilitate maximă în gestionarea lotului. De asemenea, fiecare antrenor poate solicita o pauză de un minut pe repriză, însă doar în momentul în care echipa sa se află în posesia mingii.
  • Pentru stabilirea campioanei, echipele se vor întâlni de șase ori în sistem tur-retur. Campioana va juca în următorul sezon al competițiilor europene - Liga Campionilor.

Naționala de amputați, un proiect recent

Lansarea campionatului vine în contextul înființării, în ultimii ani, a naționalei de fotbal pentru amputati a României.

În noiembrie 2025, România a găzduit primul turneu internațional, un moment important pentru dezvoltarea și vizibilitatea fotbalului pentru amputați la nivel național.

La prima participare în Liga Națiunilor, naționala României a încheiat competiția pe locul al doilea în grupă.

Citește și

Avertisment pentru Lucescu Mircea Rednic, înainte de barajul României cu Turcia: „Nu are multe soluții” + „Unii s-ar fi bucurat să nu revină”
Nationala
15:56
Avertisment pentru Lucescu Mircea Rednic, înainte de barajul României cu Turcia: „Nu are multe soluții” + „Unii s-ar fi bucurat să nu revină”
Citește mai mult
Avertisment pentru Lucescu Mircea Rednic, înainte de barajul României cu Turcia: „Nu are multe soluții” + „Unii s-ar fi bucurat să nu revină”
„Poate fi chiar și mai rău!” Problemele identificate de Rădoi în primele zile la FCSB: „Trebuie să le arătăm realitatea” 
Superliga
14:27
„Poate fi chiar și mai rău!” Problemele identificate de Rădoi în primele zile la FCSB: „Trebuie să le arătăm realitatea”
Citește mai mult
„Poate fi chiar și mai rău!” Problemele identificate de Rădoi în primele zile la FCSB: „Trebuie să le arătăm realitatea” 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Știrile zilei din sport
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Stranieri
18:17
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Citește mai mult
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Superliga
18:10
Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”
Citește mai mult
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out  » Farul a învins-o pe Petrolul
Superliga
16:52
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out » Farul a învins-o pe Petrolul
Citește mai mult
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out  » Farul a învins-o pe Petrolul
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Superliga
16:17
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Citește mai mult
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:58
Dinamo, probleme de lot cu Craiova Cum ar putea arăta primul „11” al roș-albilor joi seară: apărarea e țăndări
Dinamo, probleme de lot cu Craiova Cum ar putea arăta primul „11” al roș-albilor joi seară: apărarea e țăndări
19:29
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
19:33
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso  a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
18:10
Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
