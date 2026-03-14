„Messi al nostru” Povestea primului derby FCSB - Dinamo din noul campionat de fotbal dedicat jucătorilor cu amputații

România a dat startul, în premieră, unui campionat de fotbal dedicat jucătorilor cu amputații, iar debutul competiției a adus și primul derby FCSB - Dinamo.

Meciurile inaugurale au oferit spectacol, nouă goluri marcate de FCSB și un protagonist clar: Ștefan Dogaru, atacantul de 21 de ani supranumit de colegi „Messi al nostru”.

România are, în premieră, un campionat de fotbal rezervat jucătorilor cu amputații, menit să promoveze și să dezvolte sportul paralimpic și să ofere oportunități tinerilor și adulților cu dizabilități locomotorii să practice fotbal competitiv.

FCSB a învins Dinamo în primele meciuri din campionatul de fotbal pentru amputați

Prima etapă a debutat sâmbătă, 14 martie, cu două meciuri spectaculoase între FCSB și Dinamo 1948, desfășurat la baza sportivă FCSB.

FCSB s-a impus clar în ambele partide: 4-0 (Ștefan Dogaru 3, Marian Sacacol) și 5-0 (Ștefan Dogaru 2, Marian Sacacol, Robert Szucs, Cristina Miclescu).

La prima ediție participă echipele FCSB, Dinamo 1948 și Podu Doamnei din Giurgiu. Aceasta din urmă nu a putut lua parte la primul turneu din cauza accidentărilor jucătorilor.

Inițial, se discuta și despre Rapid București, însă echipa din Giulești nu a reușit să alcătuiască o echipă completă.

Competiția se desfășoară sub formă de turnee, în sistem fiecare cu fiecare, iar sezonul include 12 meciuri, șase în tur și șase în retur. Campioana va reprezenta România în Liga Campionilor, iar vicecampioana va evolua în Europa League.

„FCSB este favorită, deoarece este formată din jucătorii echipei naționale”

Contactat de GOLAZO.ro, Tudorel Mihăilescu (59 de ani), portar FCSB și team-manager al echipei naționale, a explicat:

„Ne bucurăm că, după mai multe amânări, am reușit să dăm startul primului campionat dedicat jucătorilor cu amputații.

FCSB este favorită, deoarece este formată din jucătorii echipei naționale, înființată în 2025. În ciuda înfrângerilor la scor, Dinamo, care s-a înființat doar de două luni, a făcut o figură frumoasă.

Dinamo are în componență trei jucători de la națională. Este greu la început, dar se vor întări pe parcurs, pentru că vor să ajungă la nivelul FCSB”.

FCSB este sponsorizată de echipa din Liga 1, domnul MM Stoica ne susține. Eu nu mai activez ca portar în fotbalul normal, îmi dedic tot timpul fotbalului pentru amputați. De aici vreau să mă retrag Tudorel Mihăilescu, portar FCSB

„Ștefan Dogaru este Messi al nostru”

Ștefan Dogaru, 21 de ani, s-a evidențiat ca principal marcator, reușind 5 din cele 9 goluri marcate de FCSB împotriva lui Dinamo.

„E Messi al nostru. La națională a fost cel mai bun jucător al turneului Nations League, din octombrie. A primit oferte din Turcia, Polonia și Spania, dar vrem să-l păstrăm la FCSB.

Polonezii oferă contracte pentru perioada meciurilor, iar în Turcia contractele sunt pentru trei luni. Nu l-au atras, pentru că este student și practică și cățărări, sport paralimpic. Totuși, merge să mai joace și în Spania. La nivel internațional, un jucător poate semna pentru două echipe”.

„A fost emoționant pentru că am jucat pentru FCSB, clubul meu favorit”

Student în anul al doilea la Ingineria Autovehiculelor, la Politehnică, Dogaru spune că startul campionatului a avut o încărcătură specială pentru el.

„Ne-am bucurat că a început campionatul. A fost emoționant pentru că am jucat pentru FCSB, clubul meu favorit.

Am crescut cu FCSB. Mă așteptam, cumva, să fie mai ușor meciul cu Dinamo. Nu contează atât de mult că am marcat eu cinci goluri, mă bucur că mi-am făcut treaba și mi-am ajutat echipa să câștige”, a spus jucătorul.

Dogaru consideră că echipa sa pornește cu prima șansă la câștigarea primului campionat al României, dar rămâne precaut:

„Teoretic, suntem favoriți la câștigarea campionatului, dar nu se știe niciodată în fotbal. Vrem să ajungem în Champions League, acolo vrem să ne testăm cu adevărat limitele. Știu nivelul din alte țări, am jucat și în Spania, la echipa Flamencos”.

Visează să participe la Jocurile Paralimpice 2028

Fotbalistul a povestit și cum a ajuns să practice acest sport: „Eu nu am avut niciun accident. Problema mea este din naștere, iar de la 10 ani mi-a fost mai comod să folosesc cârjele și așa am rămas.

În copilărie jucam fotbal normal cu prietenii, în curtea școlii, cu copii care nu aveau nicio dizabilitate. De aceea, cumva nivelul meu este mai ridicat, pentru că trebuia să mă ridic la nivelul lor și depuneam de zece ori mai mult efort.”

Pe lângă fotbal, Dogaru practică și escalada sportivă, unde are obiective ambițioase: „Obiectivul principal este calificarea la Jocurile Paralimpice din 2028. Fac 10 antrenamente pe săptămână.

Evident, îmi doresc să particip și la Campionatul Mondial cu echipa națională de fotbal pentru care joc”.

Dinamo are jucători cu mai puțină experiență decât cei de la FCSB, dar pe viitor încercăm să ridicăm nivelul jocului. Vrem să facem o națională mai puternică, iar Europa să audă de România și în direcția asta. Am 46 de ani, iar 15 ani am jucat mijlocaș în Liga 4. Am făcut performanță la atletism paralimpic. La 12 ani m-am electrocutat și am rămas fără antebrațul stâng Florin Cojoc, portar Dinamo

Regulamentul competiției

Meciurile se dispută în format 6 jucători de câmp plus portar, cu două reprize a câte 25 de minute și o pauză de 15 minute între ele.

Schimbările de jucători sunt nelimitate, oferind antrenorilor flexibilitate maximă în gestionarea lotului. De asemenea, fiecare antrenor poate solicita o pauză de un minut pe repriză, însă doar în momentul în care echipa sa se află în posesia mingii.

Pentru stabilirea campioanei, echipele se vor întâlni de șase ori în sistem tur-retur. Campioana va juca în următorul sezon al competițiilor europene - Liga Campionilor.

Naționala de amputați, un proiect recent

Lansarea campionatului vine în contextul înființării, în ultimii ani, a naționalei de fotbal pentru amputati a României.

În noiembrie 2025, România a găzduit primul turneu internațional, un moment important pentru dezvoltarea și vizibilitatea fotbalului pentru amputați la nivel național.

La prima participare în Liga Națiunilor, naționala României a încheiat competiția pe locul al doilea în grupă.

