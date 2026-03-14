Prins cu teancuri de bani Condamnat la închisoare pentru spălare de bani! A jucat în Giulești de două ori

Romeo Castelen, 42 de ani, trimis după gratii într-un scandal de spălare de bani.

A jucat la Feyenoord, Hamburg și naționala Țărilor de Jos într-o carieră întinsă între 2000 și 2018.

Romeo Castelen nu este un nume necunoscut în fotbalul olandez.

Născut la Paramaribo, în Surinam, a jucat aproape două decenii, a avut un început foarte bun, la ADO Den Haag, Feyenoord, Hamburg și naționala batavă în anii 2000.

Apoi, cariera lui s-a dus în jos. Echipe mici din Țărilor de Jos și Rusia, plus aventuri în Australia, Coreea de Sud și China.

Castelen a jucat în România - Olanda 0-2 , în 2005. Și dublă cu Rapid

A rămas doar cu zece meciuri și un gol pentru selecționata portocalie, inclusiv la un 2-0 contra României, în Giulești, pe 26 martie 2005, în preliminariile CM 2006.

Castelen, la Olanda - Armenia 2-0, în 2005. Singurul meci în care a înscris pentru națională Foto: Imago

O generație extraordinară, cu Van Nistelrooy, Robben, Van der Sar, Van der Vaart și Sneijder.

Castelen s-a întors pe Giulești în același an, în septembrie, la Rapid - Feyenoord 1-0, în turul 1 al Cupei UEFA. În prima manșă, fusese 1-1 la Rotterdam.

Castelen, în septembrie 2005, la Feyenoord - Rapid 1-1 Foto: Imago

Castelen, prins pe aeroportul din Amsterdam cu 150.000 de euro în bagaj

În această săptămână, tribunalul din Zwolle l-a condamnat pe fostul jucător la 18 luni de închisoare, șase cu suspendare, pentru spălare de bani. Și o amendă de două milioane de euro, a anunțat De Telegraaf.

Cazul durează de șase ani și jumătate. În noiembrie 2019, Castelen a fost prins pe aeroportul Schiphol, la Amsterdam, cu 150.000 de euro ascunși în troler.

Castelen a jucat și împotriva lui Ogăraru, într-un „Clasic” olandez Ajax - Feyenoord, în 2007 Foto: Imago

Plănuia să se îmbarce în cursa de Shanghai, dar nu a mai ajuns în China. „Vreau să-mi cumpăr un ceas în Hong Kong. Credeam că trebuie să declar banii acolo, completând un formular în avion”, a susținut el, pretinzând că a câștigat acea sumă la cazinou.

Rol important într-un caz de spălare de bani pus la cale de un club chinez

Serviciul de Investigații Fiscale a descoperit că avea un rol esențial într-un caz de spălare de bani pus la cale de clubul chinez Zhejiang Yiteng, la care fotbalistul evoluase în 2017.

Castelen ducea bani cash ilegal din Țările de Jos în China și Hong Kong, iar Zhejiang îl răsplătea ulterior cu bonusuri pentru rezultate sportive la care nu participase.

