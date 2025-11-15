Și-au anunțat retragerea Două jucătoare ale Olandei cu meciuri în Liga Florilor spun adio naționalei, după Campionatul Mondial din 2025
Lois Abbingh și Estavana Polman. Foto:Instagram, @teamnlhandbaldames
Handbal

Și-au anunțat retragerea Două jucătoare ale Olandei cu meciuri în Liga Florilor spun adio naționalei, după Campionatul Mondial din 2025

Ionuț Cojocaru
Publicat: 15.11.2025, ora 10:14
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 10:14
  • Estavana Polman (33 de ani) și Lois Abbingh (33 de ani), două dintre cele mai importante jucătoare ale Olandei din ultima generație, și-au anunțat retragerea din națională.
  • Cele două nu vor mai evolua pentru naționala Olandei după turneul final programat între 26 noiembrie și 14 decembrie.

Polman și Abbingh vor continua să evolueze la echipele de club, Polman la Rapid, în Liga Florilor, iar Abbingh la Borussia Dortmund, conform handbal.nl.

Polman și Abbingh și-au anunțat retragerea de la naționala Olandei: „Am scris istorie”

Federația le-a dedicat un videoclip special, ca omagiu pentru carierele lor internaționale.

În imaginile publicate, cele două vorbesc pe rând și se completează reciproc, în timp ce sunt prezentate imagini reprezentative din carierele lor.

„Dragi fani, toate lucrurile bune ajung la un final. Am marcat multe goluri, am dat nenumărate pase decisive și am scris istorie.

Un titlu mondial, participarea la Jocurile Olimpice, multiple medalii. Tot ceea ce visam a devenit realitate. Am trecut prin momente excelente și prin momente dificile. Toate din dragoste pentru jocul care ne-a purtat peste tot.

Sportul care ne-a dăruit prietenii pentru o viață. Iar oriunde am mers, voi ați fost acolo, fanii, îmbrăcați în portocaliu. Să ne susțineți în momente bune și în momente grele.

Acum a sosit timpul pentru capitolul nostru final. Sfârșitul unei cărți frumoase, scrise în portocaliu. Jucând pentru roșu, alb și albastru”, au spus handbalistele.

Jucătoarele Olandei le-au transmis fanilor un apel de a le fi alături la ultimul lor turneu final în tricoul naționalei.

Acum a venit momentul pentru ultimul nostru capitol: un Campionat Mondial în propria noastră țară, ceva ce odinioară era doar un vis.

Sperăm că veți veni să ne susțineți pentru ultima dată. Ne vedem acolo”, au mai spus handbalistele.

2009
a fost anul în care a debutat Abbingh la naționala Olandei, pe 15 octombrie, într-un meci de calificare la EURO împotriva Croației. Aproape un an mai târziu, pe 22 septembrie 2010, Polman a disputat primul ei meci pentru Olanda, în partida cu Brazilia,

De-a lungul carierei internaționale, cele două au câștigat:

  • două medalii de argint
  • două medalii de bronz
  • un titlu mondial (2019)

Polman a evoluat ani la rând pentru cluburi de top din Danemarca (Sonderjyske, Team Esbjerg, Nykobing Falster Handboldklub), iar din 2022 joacă în România, la Rapid București.

Abbingh a trecut între 2014 și 2016 pe la HCM Baia Mare și a mai evoluat pentru formații precum Rostov-Don, Odense Handbold, Vipers Kristiansand sau VfL Oldenburg, printre altele.

Jucătoarele convocate pentru naționala Olandei la Campionatul Mondial:

  • Lois Abbingh – Borussia Dortmund (Germania)
  • Rinka Duijndam – Chambray Touraine Handball (Franța)
  • Kelly Dulfer – Gyori Audi ETO KC (Ungaria)
  • Merel Freriks – CSM București (România)
  • Judith van der Helm – Team Esbjerg (Danemarca)
  • Yara ten Holte – Odense Handbold (Danemarca)
  • Dione Housheer – Gyori Audi ETO KC (Ungaria)
  • Romée Maarschalkerweerd – Horsens HK (Danemarca)
  • Angela Malestein – FTC Rail-Cargo Hungaria (Ungaria)
  • Alieke van Maurik – Borussia Dortmund (Germania)
  • Larissa Nüsser – CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud (România)
  • Estavana Polman – CS Rapid București (România)
  • Zoë Sprengers – Nykobing Falster Håndboldklub (Danemarca)
  • Nikita van der Vliet – Odense Handbold (Danemarca)
  • Kelly Vollebregt – Borussia Dortmund (Germania)
  • Bo van Wetering – Gyori Audi ETO KC (Ungaria)

Naționala Olandei este condusă de Henrik Signell (antrenor principal) și Ricardo Clarijs (antrenor secund).

Grupele preliminare la CM 2025

  • Grupa A: Danemarca, România, Croația, Japonia
  • Grupa B: Ungaria, Elveția, Iran, Senegal
  • Grupa C: Germania, Serbia, Uruguay, Islanda
  • Grupa D: Spania, Muntenegru, Insulele Feroe, Paraguay
  • Grupa E: Olanda, Austria, Argentina, Egipt
  • Grupa F: Franța, Polonia, China, Tunisia
  • Grupa G: Suedia, Cehia, Brazilia, Cuba
  • Grupa H: Norvegia, Coreea de Sud, Kazahstan, Angola

olanda handbal feminin Minaur Baia Mare cs rapid lois abbingh estevana polman
