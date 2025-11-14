Rușine imensă în Europa Bătuți acasă în preliminariile CM 2026 de locul 166 în clasamentul FIFA!

- Finlanda - Malta 0-1. Nordicii ratează calificarea la barajul pentru Cupa Mondială 2026.
- Victoria obținută de insulari la Helsinki este prima după 12 ani, ultimul succes fiind în Armenia, în 2013, scor 1-0.
Selecționata pregătită de Jacob Friis a dominat partida de pe teren propriu, însă rezultatul final a fost unul neașteptat.
Finlanda - Malta 0-1. Înfrângere rușinoasă a nordicilor împotriva locului 166 din clasamentul FIFA
În minutul 81 al duelului, Ylyas Chouaref, aflat în flancul stâng, a intrat în careu și a pasat în spate către Jake Grech.
Mijlocașul a șutat puternic, fără preluare, pe colțul scurt, și l-a învins pe Sinisalo.
Gazdele nu au reușit să materializeze nicio acțiune până la finalul meciului și nu au putut evita rezultatul rușinos.
În urma eșecului Finlandei, selecționata Poloniei și-a asigurat matematic cel puțin locul de baraj pentru turneul final.
Lista echipelor calificate la Cupa Mondială 2026:
- Țări gazdă: Canada, Mexic, Statele Unite
- Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut)
- Africa: Algeria, Capul Verde (debut), Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia
- Europa: Anglia, Franța
- Oceania: Noua Zeelandă, Australia
- America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay