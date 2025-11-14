Rușine imensă în Europa Bătuți acasă în preliminariile CM 2026 de locul 166 în clasamentul FIFA!

Finlanda - Malta 0-1. Nordicii ratează calificarea la barajul pentru Cupa Mondială 2026.

Victoria obținută de insulari la Helsinki este prima după 12 ani, ultimul succes fiind în Armenia, în 2013, scor 1-0.

Selecționata pregătită de Jacob Friis a dominat partida de pe teren propriu, însă rezultatul final a fost unul neașteptat.

Finlanda - Malta 0-1 . Înfrângere rușinoasă a nordicilor împotriva locului 166 din clasamentul FIFA

În minutul 81 al duelului, Ylyas Chouaref, aflat în flancul stâng, a intrat în careu și a pasat în spate către Jake Grech.

Mijlocașul a șutat puternic, fără preluare, pe colțul scurt, și l-a învins pe Sinisalo.

Gazdele nu au reușit să materializeze nicio acțiune până la finalul meciului și nu au putut evita rezultatul rușinos.

În urma eșecului Finlandei, selecționata Poloniei și-a asigurat matematic cel puțin locul de baraj pentru turneul final.

Lista echipelor calificate la Cupa Mondială 2026:

Țări gazdă: Canada, Mexic, Statele Unite

Canada, Mexic, Statele Unite Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut)

Australia, Iran, Japonia, Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut) Africa: Algeria, Capul Verde (debut), Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

Algeria, Capul Verde (debut), Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia Europa: Anglia, Franța

Anglia, Franța Oceania: Noua Zeelandă, Australia

Noua Zeelandă, Australia America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

