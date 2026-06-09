Eugen Neagoe a antrenat-o în sezonul recent încheiat pe Petrolul, unde în 25 de meciuri a adunat 7 victorii, 9 egaluri și 9 înfrângeri

Tehnicianul în vârstă de 58 de ani e liber de contract și negociază cu două formații din străinătate, din Albania și din Ungaria

Discuțiile sunt destul de avansate, urmând ca Neagoe să ia o decizie în următoarele zile

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Liber de contract după despărțirea de Petrolul, Eugen Neagoe ar putea face pasul către o nouă provocare în afara României, prima după 10 ani pentru el.

Eugen Neagoe are oferte din Albania și Ungaria

Tehnicianul în vârstă de 58 de ani poartă în această perioadă negocieri cu două formații din străinătate, una din Albania și una din Ungaria, ambele evoluând în prima ligă din țările respective.

Într-o declarație pentru GOLAZO.ro, antrenorul a confirmat existența discuțiilor și a recunoscut că nu a avut contacte cu nicio echipă din Liga 1, urmând să ia o decizie în perioada imediat următoare.

„Am discuții doar din afara României, nu am discutat cu nimeni de la noi. Am văzut că sunt la modă antrenorii străini, în special cei portughezi. Discut într-adevăr cu un club din Albania, o echipă importantă de acolo, și încă un club din Ungaria, campionat unde am și jucat în anii 90.

Vedem ce o să fie, în perioada următoare se va lua o decizie”, a declarat Eugen Neagoe pentru GOLAZO.ro.

Dacă va accepta una dintre ofertele primite, aceasta ar fi prima experiență a lui Neagoe în afara României după un deceniu.

De-a lungul carierei de principal, antrenorul a mai pregătit echipe din străinătate doar în Cipru, unde a activat în 2015 și 2016 la Aris Limassol și Nea Salamis. A mai fost secundul lui Victor Pițurcă la Al-Ittihad, în Arabia Saudită.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport