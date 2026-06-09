Emil Boc o „premiază” pe U Cluj Vicecampioana va primi o finanțare-record de la autoritățile locale

U Cluj, vicecampioana României, va beneficia de o finanțare-record pentru anul 2026, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut, marți, de Consiliul Local în cadrul unei ședințe extraordinare.

Emil Boc e primar la Cluj din 2004, cu o întrerupere vreme de circa 3 ani, între 2009 și 2012, când a fost numit premier de Traian Băsescu.

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U Cluj a fost surpriza plăcută a acestui sezon din Liga 1, reușind să încheie campionatul pe locul secund, la 4 puncte distanță de campioana U Craiova.

„Studenții” au jucat și finala Cupei României, unde au fost învinși la penalty-uri de formația antrenată de Filipe Coelho.

U Cluj va beneficia de o finanțare de 14 milioane de lei

Consiliul Local dezbate spre aprobare, în cadrul unei ședințe extraordinare programate marți, 9 iunie, alocările de finanțări nerambursabile destinate ONG-urilor și asociațiilor sportive, dar și culturale și sociale din Cluj, pentru anul 2026.

Potrivit proiectului, U Cluj va beneficia de o finanțare record de 14 milioane de lei, adică aproximativ 3 milioane de euro.

„Se aprobă alocarea sumei de 14.000.000 de lei, de la bugetul local pe anul 2026, pentru Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj, în vederea susținerii activităților sportive de antrenamente, pregătire specifică în țară și în străinătate, selecție de jucători, promovare a jucătorilor (jucătoarelor) la loturile naționale și la echipa de seniori (senioare), participare în Campionatele organizate de Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal, campionate şi competiții internaționale, promovarea fotbalului în rândul tinerilor, în cadrul programului «Promovarea sportului de performanță»”, se arată în proiectul de hotărâre.

Potrivit aceluiași proiect, Clubul Sportiv Universitatea Cluj va primit 8 milioane de lei, CFR Cluj, echipa care a terminat sezonul pe locul 3, va primi o finanțare nerambursabilă de 135.000 de lei, adică aproximativ 25.000 de euro, scrie monitorulcj.ro.

U Cluj a solicitase o finanțare de 15 milioane de lei, dar Comisia de analiză şi selecție a proiectelor structurilor sportive a decis să scadă cu un milion de lei suma finală.

„Studenții” vor beneficia de o finanțare-record. Anul trecut, formația de pe Cluj Arena a primit 13,3 milioane de lei, adică aproximativ 2,7 milioane de euro,.

Principalele surse de venit la U Cluj în 2025:

Autoritatea locală - 2.700.000 euro

Drepturi TV - 2.300.000

Sponsorizări și publicitate - 2.200.000

Bilete la meciuri - 1.000.000

Alte structuri sportive care obțin finanțări nerambursabile în 2026:

3.000.000 de lei – Asociația Club Sportiv U-BT

800.000 de lei – Federația Română de Handbal

600.000 de lei – Federația Română de Volei

470.000 de lei – Asociația Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj

450.000 de lei – Federația Română de Tenis de Masă.

30,8 milioane de lei este bugetul total al Consiliului Local dedicat proiectelor sportive

U Cluj va juca în preliminariile Europa League

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi va juca încă din primul tur preliminar al Europa League și va avea un parcurs dificil, ținând cont că nu este cap de serie.

Posibilii adversari ai lui U Cluj:

Ferencvaros (Ungaria)

⁠Qarabag (Azerbaidjan)

⁠Dinamo Kiev (Ucraina)

⁠Hajduk Split (Croația)

⁠CSKA Sofia (Bulgaria)

⁠Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

Tragerea la sorți va avea loc pe 18 iunie, iar partidele se vor disputa pe 9, respectiv 16 iulie.

Totuși, U Cluj se pregătește intens pentru noul sezon. Ardelenii au oficializat deja transferurile a 5 jucători:

Pedro Pinho (26 de ani)

Marius Ștefănescu (27 de ani)

Florent Poulolo (29 de ani)

Neofytos Michael (32 de ani)

Friday Adams (23 de ani)

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