George Pușcaș (30 de ani), atacantul lui Dinamo, a decis să se opereze după problemele medicale care l-au chinuit în finalul sezonului.

Pușcaș a ratat unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului pentru Dinamo: barajul pentru Conference League cu FCSB, pierdut de „câini” cu 1-2 după prelungiri.

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Atacantul a fost supus unei intervenții chirurgicale la Londra, pentru hernia inghinală care i-a creat dureri constante după transferul la formația din „Ștefan cel Mare”.

George Pușcaș s-a operat și ar putea rata startul sezonului

Inițial s-a vorbit despre o pubalgie mai veche, însă ulterior fotbalistul a aflat că suferă de hernie inghinală.

Pușcaș a mers la un control în Franța, iar specialistul i-a recomandat să se opereze imediat. Atacantul a ales atunci să amâne intervenția, după o discuție cu Zeljko Kopic, pentru a forța finalul sezonului.

După finalul sezonului, Pușcaș a ales intervenția chirurgicală și va rata perioada de pregătire și, cel mai probabil, începutul noii stagiuni, conform prosport.ro.

Recuperarea este estimată la 6-8 săptămâni, astfel că noul antrenor al lui Dinamo, Nuno Campos, nu se va putea baza pe el în prima parte a verii.

FOTO: Dinamo - FCSB 1-2

Atacantul a ajuns la Dinamo în iarnă, într-un moment în care clubul căuta soluții pentru ofensivă, după despărțirea de Stipe Perica.

Pușcaș a încercat să ajute echipa pe final de sezon, deși problemele medicale s-au accentuat.

8 meciuri a jucat George Pușcaș pentru Dinamo, perioadă în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Absența lui Pușcaș schimbă planurile lui Dinamo pentru începutul sezonului.

Nuno Campos ar prefera un sistem cu doi atacanți, iar clubul va trebui să caute cel puțin o soluție nouă pentru compartimentul ofensiv.

Pe postul de atacant, Dinamo îi mai are la dispoziție pe Mamadou Karamoko și Alex Pop.

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