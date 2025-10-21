„De ce nu dai roșu?!” Păreri împărțite ale analiștilor, după ce Neagoe și Mandorlini s-au îmbrâncit: „A avut motive să fie nervos”

Petrolul - CFR Cluj 1-0. „Lupii” au obținut o victorie extrem de importantă în ultimul meci al etapei #13 din Liga 1.

Finalul partidei a fost marcat de un scandal între cei doi antrenori, iar faza a fost analizată ulterior de experții Prima Sport.

Denis Radu a marcat golul victoriei pentru Petrolul, în minutul 77, ploieștenii reușind să lege două victorii consecutive în Liga 1.

Constantin Zotta: „Nu e de acceptat așa ceva”

În minutul 90+8, situația s-a complicat pe „Ilie Oană”, iar Eugen Neagoe și Andrea Mandorlini au avut o discuție aprinsă pe teren, în urma căruia antrenorul gazdelor a văzut cartonașul galben.

„Formidabil! Neagoe îl împinge pe Mandorlini. Probabil şi el i-a zis ceva, că n-a venit aşa din senin. Şi Neagoe i-a tras o înjurătură, nu pot să reproduc, şi apoi îl împinge. Ce e amuzant e că ei dau senzaţia că discută”, a subliniat moderatorul emisiunii „Fotbal Show”, Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO.ro.

Însă fostul arbitru Constantin Zotta crede că Mandorlini a avut motive reale să fie deranjat de arbitraj și contestă gestul lui Neagoe.

„Eu cred că Mandorlini a avut motive să fie nervos pe arbitraj. Nu e de acceptat așa ceva. Neagoe de ce l-a mai împins? Și așa îl dă Varga afară după meciul ăsta”, a spus Constantin Zotta, potrivit primasport.ro.

De asemenea, comentatorul TV Bogdan Cosmescu nu a înțeles de ce Neagoe nu a văzut direct cartonașul roșu.

„Băi, Colţescu, de ce dai galben și nu dai roșu? Oricum, sunt niște oameni care se apropie de vârsta bătrâneții. Probabil Mandorlini îi reproșează că trag de timp, dar e normal”, a spus Bogdan Cosmescu.

Basarab Panduru, prezent și el în studio, nu a fost de acord, considerând că Mandorlini trebuie să-i ceară explicații lui Colțescu, nu omologului său.

„Mandorlini reproșează cui, lui Neagoe? Vezi-ţi de treaba ta. Ce fac jucătorii... E un arbitru care trebuie să facă legea acolo, nu mă cerți tu pe mine. Du-te, bă, avem un arbitru, vorbește cu el”, a reacționat Panduru.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport