Conflict între antrenori  FOTO. Neagoe și Mandorlini s-au îmbrâncit după meci: „Nici nu știu cine avea dreptate” +8 foto
Mjallby a provocat o surpriză uriașă în Suedia, reușind să câștige în premieră titlul! Foto: captură Prima Sport
Conflict între antrenori FOTO. Neagoe și Mandorlini s-au îmbrâncit după meci: „Nici nu știu cine avea dreptate”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 20.10.2025, ora 23:29
Actualizat: 20.10.2025, ora 23:51
  • PETROLUL PLOIEȘTI - CFR CLUJ 1-0. Antrenorii Eugen Neagoe (58 de ani) și Andrea Mandorlini (65 de ani) s-au îmbrâncit pe teren la finalul partidei de la Ploiești.
  • Petrolul s-a impus în meciul de pe teren propriu și a bifat a doua victorie consecutivă, după ce în etapa trecută a câștigat în deplasare la FC Argeș, scor 1-0.

Tehnicianul Petrolului a explicat ce s-a întâmplat la finalul partidei, atunci când el și Andrea Mandorlini au avut un conflict aprins pe teren.

Petrolul - CFR Cluj. Neagoe și Mandorlini, conflict aprins pe teren

„Nu a fost nimic. Eu eram sub presiunea rezultatului, el la fel. Nici nu știu cine a avut dreptate dar bine că nu au fost jigniri. El a venit foarte aproape de mine și i-am zis să se dea puțin mai încolo.

Nu am avut timp să discut acum cu el dar vom vorbi, nu am nimic de împărțit cu el. CFR Cluj este o echipă bună care are șanse reale la play-off.

Noi vrem să ieșim din situația asta, îmi doresc ca jucătorii să fie bine, să poată arăta bine la joc. În acest moment nu mă gândesc la obiective mari, în primul rând trebuie să ieșim din situația asta”, spus Eugen Neagoe la Prima Sport.





Eugen Neagoe: „Am fost echipa mai bună”

Antrenorul „lupilor” crede că echipa sa a meritat victoria cu CFR:

„Am avut o atitudine foarte bună, cu agresivitate. Ne-am dăruit pe tot parcursul jocului, chiar dacă au fost 98,99 de minute. Am avut și ocazii, două mari în prima repriză, plus bara lui Chică-Roșă, era normal să vină și golul.

Sunt convins că am fost echipa mai bună, chiar dacă am întâlnit o formație cu jucători valoroși. Mă bucur de cele 3 puncte și de faptul că am văzut suporterii plecând acasă fericiți”.

CFR Cluj petrolul ploiesti Eugen Neagoe liga 1
