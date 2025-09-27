Neagoe, ceartă pe tunel Antrenorul Petrolului a făcut scandal la pauză! S-a dus după arbitrul Marcel Bîrsan

- Eugen Neagoe (58 de ani), noul antrenor al celor de la Petrolul, a explodat, la pauză, și i-a cerut explicații arbitrului Marcel Bîrsan.
- Giuleștenii au deschis scorul după ce „centralul” a acordat o lovitură liberă controversată.
Eugen Neagoe, aflat la meciul de debut pe banca celor de la Petrolul, a avut mai multe ieșiri nervoase în timpul primei reprize, din cauza manierei de arbitraj a lui Marcel Bîrsan.
Eugean Neagoe, scandal la pauză! S-a dus după arbitrul Marcel Bîrsan
După fluierul de final al primei reprize, antrenorul Petrolului s-a îndreptat spre arbitrul Marcel Bîrsan, pentru a-i reproșa vehement deciziile luate în prima repriză.
În drum spre vestiare, antrenorul a continuat tirada la adresa lui Marcel Bîrsan.
Galerie foto (12 imagini)
Rapid a deschis scorul după o fază controversată. În minutul 23, Elvir Koljic a deviat o pasă de la Christensen spre Paul Papp, iar arbitrul a dictat lovitură liberă pentru un henț la fundașul ploieștenilor. Din reluări nu e clar dacă mingea a atins brațul lui Papp.
De asemenea, același atacant bosniac a scăpat de cartonașul galben când, după un fault asupra lui Denis Radu, a tras de jucătorul ploieștenilor să se ridice.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Argeș
|11
|22
|3
|Dinamo
|11
|20
|4
|FC Botoșani
|10
|19
|5
|Rapid
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|10
|17
|7
|UTA
|11
|16
|8
|Farul
|10
|14
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|11
|10
|12
|CFR
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|10
|6
|15
|Csikszereda
|10
|5
|16
|Metaloglobus
|10
|3