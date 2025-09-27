Neagoe, ceartă pe tunel Antrenorul Petrolului a făcut scandal la pauză! S-a dus după arbitrul Marcel Bîrsan

Eugen Neagoe (58 de ani), noul antrenor al celor de la Petrolul, a explodat, la pauză, și i-a cerut explicații arbitrului Marcel Bîrsan.

Giuleștenii au deschis scorul după ce „centralul” a acordat o lovitură liberă controversată.

Eugen Neagoe, aflat la meciul de debut pe banca celor de la Petrolul, a avut mai multe ieșiri nervoase în timpul primei reprize, din cauza manierei de arbitraj a lui Marcel Bîrsan.

Eugean Neagoe, scandal la pauză! S-a dus după arbitrul Marcel Bîrsan

După fluierul de final al primei reprize, antrenorul Petrolului s-a îndreptat spre arbitrul Marcel Bîrsan, pentru a-i reproșa vehement deciziile luate în prima repriză.

În drum spre vestiare, antrenorul a continuat tirada la adresa lui Marcel Bîrsan.

Rapid a deschis scorul după o fază controversată. În minutul 23, Elvir Koljic a deviat o pasă de la Christensen spre Paul Papp, iar arbitrul a dictat lovitură liberă pentru un henț la fundașul ploieștenilor. Din reluări nu e clar dacă mingea a atins brațul lui Papp.

De asemenea, același atacant bosniac a scăpat de cartonașul galben când, după un fault asupra lui Denis Radu, a tras de jucătorul ploieștenilor să se ridice.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Argeș 11 22 3 Dinamo 11 20 4 FC Botoșani 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 11 16 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 10 3

