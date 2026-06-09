Cine va antrena CFR Cluj? Ioan Varga oferă noi detalii despre tehnicianul care trebuia să înceapă munca ieri: „De unde atâta stres?” +19 foto
CFR Cluj (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Cine va antrena CFR Cluj? Ioan Varga oferă noi detalii despre tehnicianul care trebuia să înceapă munca ieri: „De unde atâta stres?”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 11:50
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 11:50
  • Ioan Varga a oferit noi detalii despre viitorul antrenor al formației CFR Cluj.
  • Patronul ardelenilor transmisese la finalul săptămânii trecute că tehnicianul va începe munca de luni.
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CFR Cluj caută antrenor de aproape două săptămâni, după plecarea lui Daniel Pancu, iar clubul din Gruia nu a confirmat încă numele celui care va prelua banca tehnică.

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Ioan Varga schimbă termenul pentru noul antrenor de la CFR Cluj

Între timp, în spațiul public a apărut și varianta Antonio Folha. Portughezul, fost jucător important la FC Porto, a fost indicat drept posibilă soluție pentru banca ardelenilor.

Varga nu a confirmat această pistă și a transmis că numirea antrenorului a fost amânată pentru finalul săptămânii.

„Am tot văzut variante, dar nu sunt adevărate. Nu pot să confirm nimic. Nu înțeleg de unde atâta stres. Echipa este în vacanță și încă este timp.

Când se va reuni lotul, vom avea antrenor. Ce pot să spun este că, la finalul săptămânii, vom avea un antrenor foarte bun”, a declarat Ioan Varga, conform prosport.ro.

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Ioan Varga ar continua să spere că îl poate convinge pe Edward Iordănescu să revină la CFR Cluj.

Fostul selecționer ar fi principala țintă a patronului, însă situația financiară a clubului și ofertele din străinătate pot cântări decisiv în decizia antrenorului.

Pentru a crește șansele unei reveniri, Varga ar încerca să rezolve în această săptămână problemele financiare ale clubului, inclusiv datoriile care au dus la interdicția la transferuri.

Edi Iordănescu a transmis recent, într-un mesaj public, că situația sa rămâne neclară și că prioritatea sa este un contract în străinătate.

24 de meciuri
a adunat Edward Iordănescu la Legia Varșovia, ultima echipă pe care a antrenat-o. Tehnicianul a plecat pe 31 octombrie 2025, după 4 luni, perioadă în care a înregistrat 11 victorii, 6 remize și 7 înfrângeri

Ardelenii au încheiat sezonul pe locul 3 în Superliga și vor evolua în preliminariile Conference League.

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