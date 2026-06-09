Perez, promisiune îndeplinită Denzel Dumfries a semnat cu Real Madrid » Toate detaliile contractului
Denzel Dumfries
Campionate

Perez, promisiune îndeplinită Denzel Dumfries a semnat cu Real Madrid » Toate detaliile contractului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 13:09
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 13:09
  • Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Denzel Dumfries (30 de ani), fundașul dreapta al lui Cristi Chivu (45 de ani) de la Inter, a semnat cu Real Madrid.
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Este prima mutare a „galacticilor” după ce Florentino Perez a obținut un nou mandat la conducerea clubului. Spaniolul va fi în funcție până în 2030. În campanie, acesta promisese că îi va aduce la Madrid pe Dumfries și pe Ibrahima Konate, dacă va câștiga alegerile.

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Denzel Dumfries a semnat cu Real Madrid

Marți, jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Dumfries a semnat cu Real Madrid un contract valabil până în vara anului 2030.

Clubul madrilen a plătit clauza de reziliere a jucătorului, în valoare de 20 de milioane de euro.

25 de milioane de euro
este cota de piață a lui Denzel Dumfries, conform Transfermarkt

Fabrizio Romano mai susține că transferul lui Dumfries la Real Madrid a fost dorit și aprobat de Jose Mourinho, viitorul antrenor al „galacticilor”.

Real Madrid este nevoită să se întărească pe postul de fundaș dreapta, în contextul în care căpitanul Dani Carvajal a părăsit echipa.

În acest context, Real Madrid mai avea un singur fundaș dreapta de meserie în lot, Trent Alexander-Arnold.

Dumfries a adunat 207 apariții pentru Inter, a marcat 27 de goluri și a oferit 28 de pase decisive, fiind unul dintre jucătorii de bază ai echipei.

A câștigat eventul alături de Cristi Chivu, în primul an al antrenorului pe banca clubului. Fundașul a ajuns la clubul italian în 2021, de la PSV.

28 de meciuri
a jucat Denzel Dumfries în acest sezon pentru Inter. A marcat 5 goluri și a oferit 2 pase decisive

Real Madrid l-ar dori și pe Ibrahima Konate

Un alt jucător pe care și l-ar dori cei de la Real Madrid este Ibrahima Konate, fundașul central al lui Liverpool, scrie nytimes.com.

Francezul a mai fost dorit de „galactici” și anul trecut, dar mutarea nu s-a concretizat. Acum, conducerea Realului și-a îndreptat din nou atenția către Konate, în contextul plecării lui David Alaba din centrul defensivei.

45 de milioane de euro
este cota de piață a lui Ibrahima Konate, conform Transfermarkt

În plus, Florentino Perez a anunțat că va face o ofertă de aproximativ 150 de milioane de euro pentru un fotbalist de la un club din Champions League.

Olise este un jucător grozav, dar nu este Olise. Nici Doku nu este… Vom face o ofertă importantă, de cel puțin 150 de milioane. Normal ar fi ca jucătorul să fie de la mijlocul terenului în sus. Și nu este Haaland. Și nu este din Premier League. Iar primul lucru pe care îl vom face va fi să discutăm cu clubul. Este un transfer care să entuziasmeze, pentru că despre asta este vorba. Florentino Perez, președintele lui Real Madrid

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