Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”

Eugen Trică (49 de ani) a dezvăluit ce gest a făcut fostul selecționer Mircea Lucescu pentru fiul său, Atanas Trică (21 de ani), jucătorul lui U Cluj.

Il Luce a decedat pe data de 7 aprilie, după ce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Atanas Trică a fost transferat de U Cluj în vara anului trecut, de la CSM Slatina, formație din liga secundă.

La acea vreme, „studenții” erau antrenați de Ioan Ovidiu Sabău.

Eugen Trică, despre gestul lui Mircea Lucescu: „ L-a sunat, a zis că are mare încredere în el”

Eugen Trică a confirmat faptul că Atanas Trică a ajuns la U Cluj la insistențele lui Mircea Lucescu, care i l-a recomandat pe tânărul jucător lui Ioan Ovidiu Sabău.

„Așa a fost. L-a sunat, a zis că are mare încredere în el. Mircea Lucescu l-a sunat pe băiatul meu, pe Atanas, și i-a spus lucrul ăsta: «Trebuie să faci pasul la alt nivel! Te-am urmărit, ai calități foarte bune și atunci o să fac tot posibilul să ajungi la fotbalul mare. Adică în Liga 1».

Și așa este, l-a sunat pe Neluțu (n.r. Ioan Ovidiu Sabău), iar Neluțu l-a luat la U Cluj.

Cât mult bine a făcut multor fotbaliști. Mie nu îmi venea să cred. Când m-a sunat Atanas, a zis: «M-a sunat nea Mircea, nu îmi vine să cred!».

«Nu, nu îmi vine mie să cred că te-a sunat!». El îl aștepta pe Atanas. La Cluj, dacă marca 3-4 goluri, sunt ferm convins și peste U21 cum a făcut cu Lupu, cu Mateuț, sărea U21 și îl lua la națională. Sunt ferm convins”, a declarat Eugen Trică, conform fanatik.ro.

300.000 de euro este cota de piață a lui Atanas Trică, conform Transfermarkt

Eugen Trică și-a exprimat regretul pentru decesul lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori români.

„Așa ceva nu se poate. Îmi dau și lacrimile. Păcat că am pierdut un om foarte mare, imens. Cum spunea și Lupu. L-am făcut senil, l-am făcut bătrân, doar l-am criticat pe acest om și acest om a murit pentru fotbal, pe terenul de fotbal.

Nu a apucat să ajungă acasă de la națională. S-a dus direct la spital și de acolo la cimitir. Dumnezeu să îl odihnească. Un mare om, mare om! D-asta a câștigat cele mai multe trofee, al treilea în lume”, a mai declarat Eugen Trică.

În acest sezon, Atanas Trică a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive în 25 de meciuri jucate pentru U Cluj. Ultima sa reușită a fost în meciul cu Dinamo, din etapa 5 din play-off, pierdut de „studenți” cu scorul de 1-2.

Prezențele bifate de Atanas Trică la reprezentativele de tineret ale României:

U21 - 8 meciuri, 2 goluri

U20 - 13 meciuri, 4 goluri

U19 - 8 meciuri, 1 gol

U18 - 3 meciuri

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

