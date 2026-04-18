Dinamo răpune liderul! „Câinii” au învins-o dramatic pe U Cluj și au obținut prima victorie din play-off

Dinamo a învins-o pe U Cluj cu scorul de 2-1 și a obținut prima victorie în play-off-ul Ligii 1.

Odată cu acest rezultat, „studenții” au suferit prima înfrângere din a doua parte a campionatului.

Meciul dintre Dinamo și U Cluj a început cu elevii lui Zeljko Kopic în atac. Raul Opruț a centrat în careu, iar Pop a reluat cu capul. Gertmonas a prins cu ușurință mingea. „Câinii” au mai bifat o mare ocazie în minutul 9, atunci când Cătălin Cîrjan a șutat puțin pe lângă poartă.

Și U Cluj a bifat câteva ocazii periculoase prin Stanojev, dar nu a reușit să fructifice fazele. În minutul 38 au apărut problemele pentru Dinamo. Karamoko s-a accidentat și a fost înlocuit cu Armstrong.

Prima repriză a fost una echilibrată și s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

În minutul 60, U Cluj a fost aproape să deschidă scorul. Oucasse Mendy a scăpat singur spre poarta lui Epassy și a decis să șuteze la poartă, deși în dreapta sa erau doi coechipieri liberi. Mingea a fost respinsă de apărarea „câinilor”.

Deschiderea de scor a venit în minutul 75. Dinamo a dat lovitura și a înscris prin căpitanul Cătălin Cîrjan, care a preluat o minge trimisă de Armstrong și a șutat din prima către poarta apărată de Gertmonas, reușind să-l învingă pe portarul „studenților”.

În minutul 81, Dinamo a mărit diferența după o reușită de senzație a lui Alexandru Musi. Jucătorul „câinilor” a șutat cu piciorul stâng și a trimis mingea direct în vinclu.

Câteva momente mai târziu, U Cluj a răspuns și a înscris prin Atanas Trică. Abia intrat pe teren, jucătorul clujenilor a marcat în urma unei lovituri de cap, Epassy nereușind să respingă mingea.

Dinamo - U Cluj 2-1

Au marcat : Cîrjan (75), Musi (81)/Trică (84)

Aproximativ 8.000 de fani sunt prezenți pe Arena Națională

Final de meci.

Min. 90 - Partida este prelungită cu 5 minute.

Min. 89 - Emoții pentru Dinamo! Mingea a ajuns la Codrea, care se afla în careu, iar Epassy a avut o intervenție dură asupra adversarului său.

Min. 84 - GOL U Cluj (2-1). Atanas Trică a redus din diferență după o lovitură de cap. Epassy nu a putut să respingă mingea trimisă de jucătorul abia intrat pe teren.

Min. 81 - GOL Dinamo (2-0). Alexandru Musi a reușit să înscrie după un șut trimis perfect la vinclul porții lui Gertmonas.

Min. 75 - GOL Dinamo (1-0). Armstrong i-a centrat lui Cătălin Cîrjan, care se afla în careu, a preluat mingea și a șutat violent spre poarta lui U Cluj, reușind să înscrie.

Min. 74 - Încă o schimbare la U Cluj. A ieșit El Sawy și a intrat Trică.

Min. 65 - Stoinov vede cartonașul galben după un fault asupra lui Macalou.

Min. 61 - Schimbări și la U Cluj: au ieșit Drammeh și Stanojev și au intrat Macalou și Codrea.

Min. 60 - Oucasse Mendy a scăpat singur spre poarta lui Epassy și a decis să șuteze la poartă, deși în dreapta sa erau doi coechipieri liberi. Mingea a fost respinsă de apărarea „câinilor”.

Min. 56 - Trei schimbări la Dinamo. Au ieșit Pop, Soro și Mazilu și au intrat Pușcaș, Mărginean și Musi

Min. 49 - Jucătorii lui Cristiano Bergodi au ratat încă o oportunitate de a ajunge la poarta lui Dinamo. Stanojev a încercat să dribleze mai mulți adversari la marginea careului, dar a fost deposedat cu ușurință.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Min. 45 - Pauză pe Arena Națională!

Min. 41 - El Sawy a ratat o ocazie mare. Acesta a șutat spre colțul lung al porții lui Epassy, dar mingea a trecut pe lângă.

Min. 38 - Probleme pentru Dinamo. Karamoko s-a accidentat și a fost scos de pe teren. În locul lui a intrat Armstrong.

Min. 34 - Stanojev a scăpat singur spre poarta lui Epassy, dar a șutat mult pe lângă poartă. Totuși, jucătorul lui U Cluj s-a aflat în poziție de ofsaid.

Min. 30 - Dinamo este în căutarea golului. „Câinii” au luat cu asalt careul lui U Cluj, dar apărarea oaspeților funcționează perfect.

Min. 25 - Ocazie mare pentru U Cluj! Jug Stanojev a șutat de la marginea careului, dar mingea trece puțin peste poartă.

Min. 17 - Elevii lui Zeljko Kopic sunt în continuare în atac , dar U Cluj se apără perfect.

Min. 9 - Dinamo a fost aproape să deschidă scorul. Opruț i-a pasat lui Cîrjan, care a șutat foarte puțin pe lânga poarta „câinilor”.

Min. 7 - Oucasse Mendy a vrut să-l surprindă pe Epassy cu un șut de la mare distanță, dar portarul lui Dinamo a intervenit.

Min. 4 - Prima ocazie a partidei! Raul Opruț a centrat în careu, iar Pop a reluat cu capul. Gertmonas a prins cu ușurință mingea.

Min. 1 - Partida a început cu un minut de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Gnahore, Soro - Mazilu, Pop, Karamoko

Rezerve : Roșca, Musi, Milanov, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Mărginean

Antrenor: Zeljko Kopic

U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Bic - O. Mendy, Drammeh - Stanojev, Lukic, El Sawy

Rezerve: Lefter, T. Coșa, Capradossi, M. Silva, Codrea, Pall, A. Gheorghiță, Nistor, Macalou, Fabry, Postolachi, A. Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi Stadion: Arena Națională (București)

Arena Națională (București) Arbitru: Vidican Rares George (Satu Mare) / A1: Badea Marius (Râmnicu Vâlcea), A2: Vornicu Adrian (Iaşi) / Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari) / Arbitru AVAR: Mitruţi Daniel (Craiova)

Suporterii lui U Cluj, exilați la tribuna I, unde stau de obicei oaspetii care n au o peluză întreagă/ Foto: GOLAZO.ro

În postările de pe rețelele de socializare se insistă mult pe frăția dintre suporteri și implicit cluburi.

Fost jucător la Dinamo în perioada 1991- 1995, Sulejman Demollari este prezent la București pentru a filma un documentar pentru albanezi.

Jucătorii echipei din „Ștefan cel Mare” vor intra pe teren purtând tricouri albe cu chipul lui Mircea Lucescu din perioada în care juca la Dinamo, iar numărul 7, purtat în cea mai mare parte a carierei sale de fotbalist, va fi și el afișat.

De asemenea, pe panourile publicitare rulează mesajul: „Respect etern, Mircea Lucescu”

Zeljko Kopic, despre partida cu U Cluj: „Echipa este într-o formă bună”

Zeljko Kopic a vorbit despre partida cu liderul din Liga 1, U Cluj. Întrebat dacă a sosit vremea pentru prima victorie în play-off pentru Dinamo, antrenorul croat al „câinilor” a răspuns:

„Așa sper. Echipa este într-o formă bună. În ultimele două jocuri am avut performanțe bune, mai ales cu CFR Cluj. A fost un joc foarte bun din partea noastră, cu multe șanse și cu un fotbal de calitate.

Ne-am recuperat, ne-am pregătit pentru meciul cu U Cluj, iar jucătorii sunt în formă bună și motivați. Au avut rezultate foarte bune. O să fie un meci dificil, dar suntem pregătiți.

Jocul va fi foarte interesant. Au rezultate foarte bune în ultima perioadă, joacă bine, sunt puternici pe atac, au o atitudine foarte bună pe teren și sunt cei mai buni din campionat în acest moment.

Până acum, în acest sezon, am avut prestații bune în fața lor. Avem și noi ambițiile noastre.

Toți lucrăm și vrem să câștigăm fiecare meci. Luptăm pentru calificarea în cupele europene prin campionat, dar și pentru Cupă. Avem două meciuri importante, cu U Cluj în campionat și cu U Craiova în Cupă.

Am avut niște probleme cu accidentările, unii jucători nu au fost în cea mai bună formă, dar acum simt echipa pregătită. Avem concurență în primul 11, și asta îmi și doresc. Concentrarea principală este pe meciul cu U Cluj”, a spus Zeljko Kopic.

Bergodi: „Dinamo are jucători de calitate, tot sezonul regular a stat sus în clasament”

Cristiano Bergodi a prefațat și el al treilea duel direct dintre cele două formații din această stagiune.

„Ne așteaptă un meci, ca de obicei în play-off, dificil, indiferent de echipa pe care o întâlnim. Dinamo e o echipă în revenire, după cum a jucat în ultimul meci, pe care l-am analizat.

După o perioadă nu așa de scurtă în care nu a avut un atacant important, cum a avut în prima parte a campionatului, în sezonul regular, acum a recuperat mai mulți jucători de profil ofensiv. E și Pop, care a dat gol cu CFR. Dinamo este o echipă foarte greu de bătut.

Nu este o surpriză, dar este o echipă bună. Ceea ce a făcut domnul Kopic acolo a fost ceva senzațional, pentru că joacă un fotbal frumos și ne așteaptă un meci greu, fiind în revenire după o perioadă așa și așa.

Noi avem o strategie pe care o alegem la fiecare meci în funcție și de adversarul pe care îl înfruntăm. Încercăm să scoatem lucrurile pozitive de la echipa noastră și nu lucruri negative, deoarece fiecare echipă are defecte.

Dinamo este o echipă care vrea să controleze bine jocul și să facă tranziții pozitive foarte bune. Are jucători de calitate, e o echipă care tot sezonul regular a stat acolo sus în clasament și se vorbea de o echipă care putea câștiga titlul.

E vorba de Dinamo, un club prestigios în România și e normal că vor să aibă rezultate și au avut un sezon foarte bun în acest an”, a spus Bergodi.

Dinamo - U Cluj, 103 episoade în 78 de ani

Opt victorii, cinci remize și doar trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de dinamoviști în acest sezon pe teren propriu, notează LPF.ro

11 succese au reușit ardelenii în ediția curentă din postura de vizitatori, cele mai multe dintre toate competitoarele. Mai mult, au marcat în 15 dintre cele 17 deplasări, în nouă dintre acestea înscriind cel puțin câte două goluri.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 103 ori, de 55 de ori s-au impus bucureştenii, de 24 de ori au câştigat clujenii, iar alte 24 de confruntări s-au terminat la egalitate.

Prima partidă a avut loc pe 19 septembrie 1948, U Cluj - Dinamo 1-1. Golurile au fost marcate de Justin Zehan, respectiv Carol Bartha.

Abia în al patrulea duel s-a înregistrat întâia victorie: 4 noiembrie 1951, Ştiinţa - Dinamo 1-2.

Pe 25 octombrie 1953, prima victorie izbutită de clujeni, Ştiinţa - Dinamo 4-2. Ardelenii erau antrenaţi de Ştefan Kovacs, cel care tocmai îşi începuse cariera de antrenor. De partea cealaltă, un alt titan, Angelo Niculescu.

Două dintre cele trei înfrângeri cu 0-8 în campionat au fost suferite de clujeni în duelurile cu Dinamo (1956, 1998), acesta fiind cel mai sever scor negativ înregistrat de „Şepcile roşii" pe prima scenă.

Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 18 ianuarie 2026, Dinamo - Universitatea Cluj 1-0, marcator Mamoudou Karamoko.

Cristiano Bergodi (279 meciuri în SuperLigă) vs. Dinamo în toate competițiile: 19 dueluri - 9 victorii - 3 remize - 7 înfrângeri.

