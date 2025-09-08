Știa că va câștiga Alcaraz De ce a mizat Bouchard pe spaniol în finala US Open: „Am văzut la televizor”

- Eugenie Bouchard (31 de ani) a dezvăluit de ce a mizat pe Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) că-l va învinge pe Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP) în finala US Open.
Carlos Alcaraz s-a impus în ultimul act pe „Arthur Ashe” în fața lui Jannik Sinner, în 4 seturi: 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.
Bouchard a anticipat că Alcaraz va câștiga finala US Open după ce a văzut imaginile de la încălzire
Retrasă din tenis vara aceasta, la turneul de la Montreal, Eugenie Bouchard a anticipat că spaniolul Carlos Alcaraz va câștiga finala turneului US Open.
Predicția ei a fost bazată pe imaginile cu cei 2 finaliști de la încălzire, după propriile spuse.
„Am văzut la televizor încălzirea jucătorilor în sală înainte de meci. Pe baza acestui fapt, prezic că va fi Alcaraz câștigător. Îmi voi dezvălui teoria doar dacă va câștiga”, a scris Eugenie Bouchard, pe X, înainte de meci.
Videoclipul la care făcea referire canadianca îl înfățișează pe Jannik Sinner în timp ce râde și îl aleargă pe unul din membrii staff-ului său.
Spre deosebire de jucătorul de tenis italian, Carlos Alcaraz a adoptat o atitudine serioasă pe tot parcursul pregătirii ultimului act al turneului.
Eugenie Bouchard, comentarii savuroase în timpul finalei US Open
În timpul meciului, canadianca nu a trecut cu vederea echipamentul purtat de Jannik Sinner la încălzire: „Ținuta roșie chiar îi scoate în evidență părul roșcat”.
Pe lângă ținuta sportivului, Eugenie Bouchard și-a îndreptat atenția și către reclamele din pauza partidei: „Cum se face că nu am inventat o modalitate de a reduce automat volumul televizorului când sunt reclame?”.
Carlos Alcaraz, noul câștigător al US Open
Finala de la Flushing Meadows, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, a durat o oră și 44 de minute, timp în care sportivul spaniol a avut o prestație solidă.
Carlos Alcaraz a reușit 41 de lovituri câștigătoare, aproape dublu față de rivalul său, care a înregistrat numai 21. De asemenea, a câștigat 84% din mingile de pe primul serviciu.
Ibericul și-a adjudecat trofeul într-o manieră spectaculoasă. Ajuns pentru a treia oară în postura de a avea minge de meci, Carlos Alcaraz a reușit un as.
- Victoria l-a urcat pe spaniol pe prima poziție a clasamentului ATP.