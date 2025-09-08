Trump, reacție virală Cum s-a comportat președintele SUA când a văzut că Alcaraz a câștigat US Open: o expertă l-a analizat

Donald Trump a fost prezent, duminică, la finala masculină de la US Open, dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) .

. Președintele SUA nu a părut deloc impresionat de victoria spaniolului, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, iar reacția sa a devenit virală.

Carlos Alcaraz a câștigat cel de-al doilea său Grand Slam al anului, după ce l-a învins pe Jannik Sinner, în fața a peste 20.000 de fani prezenți pe arena „Arthur Ashe”.

Președintele SUA, Donald Trump, a asistat și el la eveniment, pentru prima dată din 2015 - mai fusese acum 10 ani, iar succesul spaniolului a părut că nu i-a picat deloc bine.

Donald Trump, reacție virală după succesul lui Alacaraz de la US Open

În timp ce sportivul în vârstă de 22 de ani sărbătorea victoria și era aplaudat de public, Trump a fost surprins de camerele TV afișând un zâmbet ironic.

Mai mult decât atât, președintele SUA a refuzat să-l aplaude pe Alcaraz, fiind mult mai atent să-și aranjeze ținuta.

O expertă în limbaj corporal a analizat comportamentul lui Trump

„Reacția lui Trump față de un Alcaraz foarte entuziasmat și bucuros pare să fie în dezacord cu restul publicului.

În timp ce toată lumea aplaudă și aclamă, Trump pare să-și aranjeze costumul și să afișeze un zâmbet ironic, în loc să aplaude”, a spus o expertă în limbaj corporal pentru express.co.uk.

Donald Trump, huiduit de public la Flushing Meadows

Înaintea partidei, președintele SUA a avut parte de o primire ostilă.

Donald Trump a fost întâmpinat cu ovații, dar și cu huiduieli din partea publicului prezent la New York.

LOUD BOOS AS TRUMP IS SHOWN ON BIG SCREEN AT U.S. OPENpic.twitter.com/gGXE62C9Vj — NewsWire (@NewsWire_US) September 7, 2025

Reacțiile din partea persoanelor prezente în tribune s-au repetat și în pauza dintre primul și al doilea set al duelului.

