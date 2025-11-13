Ioan Varga, executat silit! Proprietatea de 4 milioane de euro a patronului de la CFR Cluj a fost scoasă la licitație

Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a fost executat silit din cauza unui împrumut obținut în 2019, pentru care a garantat cu un ansamblu imobiliar din Cluj-Napoca.

La începutul lunii noiembrie, CFR Cluj a fost amenințată din nou cu intrarea în insolvență.

Clujenii se află sub atenta monitorizare a UEFA, după ce au înregistrat mai multe datorii către foști jucători și angajați ai clubului.

Un hotel și o vilă, scoase la licitație

Ioan Varga, finanțatorul clubului CFR Cluj, se confruntă cu probleme financiare și pe plan personal.

Un executor judecătoresc a decis scoaterea la licitație a unui ansamblu imobiliar din Cluj-Napoca, evaluat la aproximativ 4 milioane de euro, potrivit cluj24.ro.

Proprietatea este deținută de firma NEVA Construct Invest S.R.L., care este controlată de finanțatorul clubului din Cluj, iar executarea silită vizează recuperarea unor datorii majore.

Sumele restante provin dintr-un contract de împrumut cu ipotecă imobiliară semnat în 2019.

Licitația va avea loc pe 26 noiembrie, la ora 12:00, unde se vor vinde:

un teren intravilan de 4.760 metri pătrați

un corp de clădire pe 4 niveluri cu o suprafață de 225 metri pătrați

un corp de clădire pe 5 niveluri cu o suprafață de 482 metri pătrați

Construcțiile de pe teren sunt de fapt o vilă și hotelul Granata din Cluj-Napoca.

