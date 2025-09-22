Cum ar putea reveni Mitriță Cârțu crede că atacantul nu a renunțat definitiv la națională: „Dacă face asta, se poate răzgândi!” +9 foto
Sorin Cârțu și Alexandru Mitriță foto: montaj/GOLAZO.ro
Cum ar putea reveni Mitriță Cârțu crede că atacantul nu a renunțat definitiv la națională: „Dacă face asta, se poate răzgândi!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 19:36
alt-text Actualizat: 22.09.2025, ora 19:36
  • Sorin Cârțu (69 de ani) a comentat retragerea lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de la echipa națională.
  • Internaționalul român a luat decizia de a părărsi națională luni după-amiază.

Mitriță a surprins pe toată lumea după anunțul retragerii de la națională. Impresionase prin prestațiile sale de la Zhejiang Professional, iar selecționerul îl convocase pentru meciurile din luna octombrie.

Sorin Cârțu: „Dacă schimbă China cu alt campionat, se poate”

Unul dintre motivele invocate de Mitriță a fost distanța pe care trebuie să o parcurgă din China pentru a ajunge la meciurile naționalei, iar Cârțu crede că fotbalistul și-ar putea schimba decizia în cazul în care va hotărî să plece într-o altă ligă.

„La ceea ce face el în momentul ăsta... e departe China totuși, e departe, în rest nu știu dacă au fost și alte motive.

Distanța care trebuie parcursă și schimbarea de fus orar e mult pentru organismul lui, probabil. Nu mai e nici așa prea tânăr și îți dai seama.

Eu zic că da, e o pierdere. E un jucător care putea să te ajute, depinde foarte mult de meci. Dacă schimbă China cu alt campionat, se poate (n.r. - să revină asupra deciziei)”, a spus Cârțu, potrivit sport.ro.

Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (4).jpg
Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (4).jpg

Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (2).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (3).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (4).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (5).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (6).jpg
Mesajul de retragere postat de Alexandru Mitriță

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și peste 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul unei decizii dificile, dar necesare: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție prima convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, iar emoțiile trăite atunci rămân vii și azi. Debutul la prima reprezentativă a fost momentul în care m-am simțit cu adevărat fotbalist: să-ți auzi imnul și să porți pe umeri speranța unei țări e greu de descris, dar nu îl voi uita niciodată.

La 30 de ani, trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, distanțele sunt mari, iar timpul scurt face dificilă prezența constantă la echipa națională.

Mai am doar câțiva ani la nivel înalt și vreau să îmi concentrez energia pe viitorul meu și al familiei.

Este o decizie luată cu sufletul strâns, dar în care cred că este cea mai bună alegere. Vă rog să o respectați fără speculații, pentru că echipa națională are nevoie de liniște și susținere totală.

Mulțumesc selecționerilor, staff-ului și colegilor, pentru că m-au ajutat să cresc și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Și vouă, suporterilor, vă mulțumesc din suflet – fără voi fotbalul nu ar fi la fel de frumos. Fiecare încurajare a contat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai juca pentru România, voi fi mereu un suporter al echipei și voi trăi cu emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”, a scris Mitriță pe Instagram.

4 goluri
a adunat Mitriță în 26 de selecții la echipa națională

