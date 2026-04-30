Europa League Braga și Nottingham Forest au câștigat la limită meciurile din manșa tur a semifinalelor

- Manșa tur a semifinalelor Europa League s-a disputat joi.
- Braga a câștigat cu Freiburg, scor 2-1, în timp ce Nottingham Forest a învins-o pe Aston Villa, scor 1-0.
Returul semifinalelor este programat săptămâna viitoare, pe 7 mai. Ultimul act al competiției se va juca la Istanbul, pe 20 mai.
Braga - Freiburg 2-1
- Au marcat: Tiknaz (min. 8) Dorgeles (min. 90+2) / Grifo (min. 16)
- Arbitru: Anthony Taylor, Asistenți: Gary Beswick, Adam Nunn, VAR: Michael Salisbury, AVAR: Stuart Attwell
- Stadion: Estádio Municipal de Braga
Nottingham Forest - Aston Villa 1-0
- A marcat: Ch. Wood (min. 71)
- Arbitru: Joao Pinheiro, Asistenți: Bruno Jesus, Luciano Maia, VAR: Tiago Martins, AVAR: Andre Narciso
- Stadion: City Ground
Parcursul celor patru echipe până în semifinale:
Aston Villa
- Faza principală: locul 2, 21 de puncte
- Optimi: a învins Lille, scor 3-0 la general
- Sferturi: a învins Bologna, scor 7-1 la general
Nottingham Forest
- Faza principală: locul 13, 14 puncte
- Optimi: a învins Midtjylland, scor 3-2 la general
- Sferturi: a trecut de Porto, scor 2-1 la general
Braga
- Faza principală: locul 6, 17 puncte
- Optimi: a învins Ferencvaros, scor 4-2 la general
- Sferturi: a trecut de Real Betis, scor 5-3 la general
Freiburg
- Faza principală: locul 7, 17 puncte
- Optimi: a învins Genk, scor 5-2 la general
- Sferturi: a trecut de Celta Vigo, scor 6-1 la general