Rapid a primit licența pentru Europa  Giuleștenii au avut câștig de cauză la apel + Ce s-a întâmplat cu FC Argeș

Veste bună pentru Rapid! Giuleștenii au primit licența UEFA pentru participarea în cupele europene .

. Inițial, echipa antrenată de Costel Gâlcă (54 de ani) nu primise licența. În aceeași situație se afla și FC Argeș.

Rapid nu a obținut licența în prima etapă a procesului din cauza faptului că anumite documente au fost încărcate după expirarea termenului limită al primei comisii.

Giuleștenii au făcut apel și joi, 30 aprilie, au primit vestea mult așteptată.

Rapid a primit licența UEFA. FC Argeș nu!

Joi, Federația Română de Fotbal a transmis numele echipelor din Liga 1 care au primit licența pentru participarea în cupele europene.

Printre acestea se află și Rapid, care nu primise licența în primă fază. În cele din urmă, FC Argeș nu a primit licența UEFA și nu va putea participa în cupele europene în acest sezon, conform frf.ro.

Echipele care au primit licența UEFA: U Craiova, CFR Cluj, FC Botoșani, Csikszereda, U Cluj, Rapid, Farul Constanța, FCSB și Dinamo.

Din ce cauză nu a primit FC Argeș licența? Clubul piteștean are mai mult de două luni întârziere la plata salariilor, iar UEFA cere ca tot ce e scadent la 28 februarie să fi fost achitat până pe 31 martie, iar FC Argeș nu s-a conformat.

Licența UEFA pentru competițiile feminine a fost acordată următoarelor cluburi: Farul, Csikszereda și Universitatea Olimpia Cluj.

Pentru Rapid urmează meciul de luni, 4 mai, cu CFR Cluj, din cadrul etapei 7 din play-off-ul Ligii 1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

