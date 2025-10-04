Lamine Yamal, out Starul de la FC Barcelona are din nou probleme în  zona inghinală » Ratează El Clasico?

Lamine Yamal (18 ani) va fi indisponibil între două și trei săptămâni, după ce a resimțit din nou dureri în zona inghinală.

Hansi Flick (60 de ani), antrenorul celor de la Barcelona, crede că Yamal ar putea lipsi și mai mult, în funcție de modul în care se va recupera.

Jucătorul a părăsit terenul șchiopătând în partida cu PSG, iar clubul catalan a confirmat oficial perioada de recuperare.

Lamine Yamal are din nou probleme la zona inghinală

Deși Lamine Yamal își revenise din accidentarea precedentă și a jucat 32 de minute în victoria cu Real Sociedad, 2-1, apoi a fost integralist în meciul pierdut cu PSG, 1-2, moment în care au reapărut durerile.

„Problemele la zona inghinală ale lui Lamine Yamal au revenit după meciul cu PSG. Perioada estimată de recuperare este de 2-3 săptămâni” , au notat catalanii, într-un comunicat.

27 de goluri și 38 de pase decisive a reușit Lamine Yamal pentru Barcelona în cele 111 meciuri jucate

Lamine Yamal va lipsi de la meciul cu Sevilla, programat duminică, 6 octombrie, și de la partidele naționalei Spaniei cu Georgia și Bulgaria, pe 11 și 14 octombrie.

Prezența sa în meciul cu Girona, din 18 octombrie, și în confruntarea cu Olympiacos din Liga Campionilor, pe 21 octombrie, rămâne incertă.

Clubul urmărește ca atacantul să fie recuperat pentru duelul cu Real Madrid, programat pe 26 octombrie , conform mundodeportivo.com.

Hansi Flick nu știe dacă Yamal va fi disponibil pentru El Clasico

Tehnicianul catalanilor nu este convins că fotbalistul ar putea să se recupereze suficient de Rapid pentru meciul cu formația antrenată de Xabi Alonso

„Am vorbit cu Lamine în această dimineață. Vorbim în fiecare zi și îi spunem cum îl putem ajuta. Toată lumea știe ce calități are. Cu mingea este incredibil, dar trebuie să fii bine și fără minge.

Nu știm când se va întoarce Lamine, pentru că, în cazul acestei accidentări, nu este ușor de știut, nefiind vorba de o leziune musculară.

Nu știm dacă va fi gata în două, trei sau patru săptămâni. Nu știu dacă va fi pregătit pentru El Clasico. Trebuie să gestionăm bine minutele.

Va lucra cu echipa de recuperare și o va lua pas cu pas. Vom vedea cum evoluează”, a declarat Hansi Flick, conform mundodeportivo.com

Barcelona are probleme și cu alți jucători:

Gavi lipsește până în februarie 2026

Ter Stegen lipsește până în decembrie 2025

Fermin Lopez ar urma să revină aproape de jumătatea lunii octombrie

