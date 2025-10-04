Proteste în Spania FOTO. Mesajul anti-Israel afișat de suporteri în timpul unui meci din La Liga » Partida a fost întreruptă

Meciul dintre Osasuna și Getafe de vineri a fost întrerupt după ce fanii gazdelor au aruncat cu mingi de tenis pe teren și au afișat un mesaj împotriva Israelului.

Totul s-a întâmplat în minutul 10 al meciului, în cadrul etapei 8 din La Liga.

Osasuna s-a impus în fața lui Getafe cu scorul de 2-1. Pentru gazde au marcat Bretones (min. 45+3) și Catena (min. 90), în timp ce pentru oaspeți a înscris Mayoral (min. 23).

Osasuna - Getafe. Fanii gazdelor au afișat un mesaj anti-Israel

Partida a fost întreruptă pentru câteva minute pentru că membrii „Indar Gorri”, ultrașii Osasunei, au aruncat cu mingi de tenis pe teren, în partea sudică a stadionului.

Aceștia au afișat și un banner care conținea mesajul în limba bască „Israel Suntsitu”, care înseamnă „Distrugeți Israelul”, potrivit marca.com.

Arbitrul partidei, Javier Alberola, a fost nevoit să oprească meciul în timp ce mingile de tenis erau strânse de pe teren. Acesta a discutat cu jucătorii și delegații, iar meciul s-a reluat puțin mai târziu.

Suporterii au protestat din cauza războiului din Gaza, în care au murit peste 66.000 de palestinieni în ultimii doi ani.

Nu este prima dată când o competiție sportivă este perturbată de proteste împotriva Israelului. Acest lucru s-a întâmplat și în Turul Spaniei, acolo unde mai multe etape au fost întrerupte din cauza manifestanților.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport