Proteste în Spania  FOTO. Mesajul anti-Israel afișat de suporteri în timpul unui meci din La Liga » Partida a fost întreruptă +6 foto
Captură: X/Leyla Hamed
Campionate

Proteste în Spania FOTO. Mesajul anti-Israel afișat de suporteri în timpul unui meci din La Liga » Partida a fost întreruptă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 11:11
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 11:12
  • Meciul dintre Osasuna și Getafe de vineri a fost întrerupt după ce fanii gazdelor au aruncat cu mingi de tenis pe teren și au afișat un mesaj împotriva Israelului.

Totul s-a întâmplat în minutul 10 al meciului, în cadrul etapei 8 din La Liga.

Osasuna s-a impus în fața lui Getafe cu scorul de 2-1. Pentru gazde au marcat Bretones (min. 45+3) și Catena (min. 90), în timp ce pentru oaspeți a înscris Mayoral (min. 23).

Propunere pentru Lucescu Panduru și Baciu laudă un dinamovist : „A progresat vizibil, ai nevoie de un jucător ca el”
Citește și
Propunere pentru Lucescu Panduru și Baciu laudă un dinamovist: „A progresat vizibil, ai nevoie de un jucător ca el”
Citește mai mult
Propunere pentru Lucescu Panduru și Baciu laudă un dinamovist : „A progresat vizibil, ai nevoie de un jucător ca el”

Osasuna - Getafe. Fanii gazdelor au afișat un mesaj anti-Israel

Partida a fost întreruptă pentru câteva minute pentru că membrii „Indar Gorri”, ultrașii Osasunei, au aruncat cu mingi de tenis pe teren, în partea sudică a stadionului.

Aceștia au afișat și un banner care conținea mesajul în limba bască „Israel Suntsitu”, care înseamnă „Distrugeți Israelul”, potrivit marca.com.

Protestele din meciul Osasuna-Getafe din La Liga (4).jpg
Protestele din meciul Osasuna-Getafe din La Liga (4).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Protestele din meciul Osasuna-Getafe din La Liga (1).jpg Protestele din meciul Osasuna-Getafe din La Liga (2).jpg Protestele din meciul Osasuna-Getafe din La Liga (3).jpg Protestele din meciul Osasuna-Getafe din La Liga (4).jpg Protestele din meciul Osasuna-Getafe din La Liga (5).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Arbitrul partidei, Javier Alberola, a fost nevoit să oprească meciul în timp ce mingile de tenis erau strânse de pe teren. Acesta a discutat cu jucătorii și delegații, iar meciul s-a reluat puțin mai târziu.

Suporterii au protestat din cauza războiului din Gaza, în care au murit peste 66.000 de palestinieni în ultimii doi ani.

Nu este prima dată când o competiție sportivă este perturbată de proteste împotriva Israelului. Acest lucru s-a întâmplat și în Turul Spaniei, acolo unde mai multe etape au fost întrerupte din cauza manifestanților.

Citește și

„Ca o războinică!” FOTO. Cum arată mâinile Mihaelei Cambei după ce a câștigat trei medalii la Mondialele de haltere
Alte sporturi
10:23
„Ca o războinică!” FOTO. Cum arată mâinile Mihaelei Cambei după ce a câștigat trei medalii la Mondialele de haltere
Citește mai mult
„Ca o războinică!” FOTO. Cum arată mâinile Mihaelei Cambei după ce a câștigat trei medalii la Mondialele de haltere
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”
Superliga
09:47
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”
Citește mai mult
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
israel getafe osasuna FANI proteste la liga
Știrile zilei din sport
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
15:09
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Citește mai mult
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
14:25
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Citește mai mult
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Superliga
14:05
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Citește mai mult
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Superliga
10:25
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Citește mai mult
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:57
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
18:09
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
16:56
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
16:07
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria: „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria : „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Top stiri din sport
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Campionate
12:48
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Citește mai mult
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Tenis
12:11
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Citește mai mult
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Auto
11:55
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Citește mai mult
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Stranieri
10:47
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Citește mai mult
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share