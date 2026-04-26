Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”

Publicat: 26.04.2026, ora 20:48
Actualizat: 26.04.2026, ora 20:48
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, și-a exprimat dorința de a lucra cu Răzvan Lucescu (57 de ani), actualul antrenor al celor de la PAOK.

Înaintea partidei cu Petrolul (3-1), FCSB a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon, odată cu plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

Până la numirea unui nou tehnician, campioana va fi condusă de pe bancă de Lucian Filip (35 de ani).

Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu”

Mihai Stoica a declarat că unul din antrenorii cu care și-ar dori să colaboreze este Răzvan Lucescu.

Președintele CA de la FCSB este conștient de faptul că roș-albaștrilor le-ar fi greu să-l aducă pe actualul antrenor al lui PAOK, chiar și în cazul în care se va despărți de formația din Grecia.

„Mi-ar plăcea să lucrez cu Bogdan Andone. A fost la noi, probabil nu se va întoarce. E cumnat cu Şumi, dar el n-a înjurat FCSB. Glumesc…

Aş lucra cu Dan Petrescu oricând. Aş lucra cu Oli, nu se poate. Aş lucra cu Răzvan Lucescu, nu se poate. Aş lucra cu Mirel, tocmai ce a plecat.

Răzvan Lucescu cred că va continua la PAOK. Dar şi dacă nu, cred că va fi coadă. 

Pe «bucket list» bifasem Mirel Rădoi, chiar dacă a fost foarte scurt mandatul. Nici nu poţi să îi spui mandat. Dar îl aveam şi pe Răzvan. Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. Am avut privilegiul de a lucra cu: Ţicleanu, care avea viziune la începutul anilor 90, am lucrat cu Vasile Simionaş, regretatul.

Şi apoi am lucrat: Walter Zenga, Oleg Protasov, care şi acum a rămas în memoria suporterilor cu fotbalul spectaculos, de acolo a început fotbalul-şampanie, cu Cosmin Olăroiu, care a fost maximum, cu Dan Petrescu, cu Reghe, cu Marius Lăcătuş, cu Ilie Dumitrescu”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

N-am vorbit serios când am zis că plec de la FCSB”

Stoica a lămurit și declarația dată în urmă cu câteva zile, când afirma că este dispus să plece de la echipă, în cazul în care Gigi Becali va numi un antrenor român:

„Lista are un nume favorit, dar să vedem ce zice Gigi Becali. Şi după aia, coborâm.

Nu am vorbit serios când am spus că plec, am făcut-o sub imperiul nervilor. Nu cred că Gigi Becali poate să îmi facă aşa ceva, să aducă un antrenor cu care ştie sigur că nu pot să lucrez.

Nu aş vrea să lucrez cu un antrenor care nu a făcut performanţe care să îl recomande să lucreze la noi. Nu e vorba de faptul că sunt antrenori români”. 

Mihai Stoica: „Răzvan Lucescu s-ar înțelege cu Gigi Becali”

Oficialul de la FCSB este convins că Răzvan Lucescu ar avea o relație excelentă cu patronul echipei.

„Răzvan Lucescu e acolo, lângă Oli. Cred că s-ar înţelege cu Gigi Becali. Ar rezista. Dar nu cred că se pune problema. Poate nu o să continue cu PAOK, dar va avea oferte foarte bune pe bani foarte mulţi.

Bafetimbi Gomis, antrenat de Răzvan în Arabia Saudită a spus aşa: «Este cel mai bun antrenor cu care am lucrat».

El fiind fostul golgheter al campionatului din Hexagon. A fost golgheter în Ligue 1, nu mai spun că a fost golgheter în Turcia cu Galatasaray. Şi a lucrat cu nişte tehnicieni la Lyon. Şi noi să spunem că avem şanse să îl aducem pe Răzvan, nu!”, a mai afirmat Stoica.

Ulterior, MM a vorbit despre prietenia pe care o are cu Răzva Lucescu încă din anul 2009. Atunci, Unirea Urziceni devenea campioană, cu Stoica în conducere, iar fostul selecționer antrena la FC Brașov.

„Noi am bătut la Timişoara şi Răzvan i-a bătut pe Dinamo în Ştefan cel Mare, iar în ultima etapă noi dacă pierdeam cu Steaua acasă la Urziceni şi Timişoara bătea la Braşov, era campioană.

Am făcut egal cu Steaua, dar nu mai conta, dar Braşovul a bătut Timişoara. Din acel moment şi când a fost selecţioner şi când a plecat după aia… suntem prieteni buni. La un meci în Giuleşti în play-off, PAOK juca împotriva lui Aris un meci de titlu.

Şi noi, cei din staff-ul nostru, care ar fi trebuit să fie împotriva lui Răzvan, că el a fost anti-stelist, toţi stăteam cu sufletul la gură să se termine meciul. M-am uitat la meci aseară, am suferit şi parcă am simţit că se întâmplă ceva. Anul ăsta nu o să i se şteargă niciodată”, a concluzionat Mihai Stoica.

  • Rapid, FC Brașov și Petrolul sunt echipele antrenate de Răzvan Lucescu pe plan intern.

