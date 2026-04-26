Salah, ultimul meci pe Anfield?  Egipteanul s-a accidentat și ar urma să rateze finalul de sezon

Mohamed Salah (33 de ani) ar fi jucat ultimul meci pentru Liverpool sâmbătă, atunci când „cormoranii” s-au impus cu 3-1 în fața lui Crystal Palace.

Atacantul egiptean s-a accidentat și ar urma să rateze finalul de sezon. Totuși, acesta ar urma să fie apt pentru meciurile Egiptului de la Cupa Mondială.

Deși mai avea un an de contract cu Liverpool, Mohamed Salah și-a anunțat plecarea de pe Anfield în luna martie. Acesta ajunsese în Anglia în anul 2017, când a fost transferat de la AS Roma.

Mohamed Salah ratează finalul de sezon

Deși Liverpool nu a făcut până în prezent un anunț oficial cu privire la accidentarea suferită de Mo Salah, Ibrahim Hassan, directorul naționalei de fotbal a Egiptului a anunțat că acesta nu va mai putea evolua în tricoul „cormoranilor” în acest sezon.

„A suferit o ruptură la tendonul ischiogambier și va necesita patru săptămâni de tratament”, a anunțat Hassan, conform reuters.com.

Dacă acest scenariu se va adeveri, asta înseamnă că Salah a jucat ultimul său meci pe Anfield sâmbătă, la victoria cu Palace.

440 de meciuri a jucat Mohamed Salah în tricoul lui Liverpool

Hassan a mai anunțat că Salah va fi apt pentru Campionatul Mondial. Accidentarea acestuia ar dura aproximativ 4 săptămâni, ceea ce înseamnă că nu se va suprapune cu meciurile de la turneul final.

La Campionatul Mondia, Egiptul va înfrunta Belgia, Noua Zeelandă și Iranul în grupa G.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport