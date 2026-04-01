Un incendiu puternic izbucnit la ora 4 dimineața, într-un bloc de pe strada Dionisie Lupu, din București, a provocat panică în rândul locatarilor și a mobilizat rapid echipele de intervenție.

Thomas Moldovan, vicepreședinte ANS, dar și Nicolae Văcăroiu, fost prim-ministru al României, locuiesc în blocul respectiv.

GOLAZO.ro a vorbit cu vicepreședintele ANS pentru a afla mai multe detalii. Acesta, deși șocat de incident, ne-a acordat un scurt interviu.

Fumul dens s-a extins rapid pe casa scării, punând în pericol viețile oamenilor din clădire.

Pompierii și medicii au intervenit rapid și au acordat îngrijiri persoanelor afectate de explozie.

Explozie la un bloc din București: „ Ne-au scos de pe balcoane cu nacela”

Bună dimineața, domnule Moldovan. Sunteți bine?

Da, mulțumesc pentru întrebare. Nu mi-am imaginat că se poate întâmpla așa ceva, dar sunt bine din punct de vedere al sănătății.

Ce s-a întâmplat?

Pe la patru și jumătate dimineața am auzit o explozie foarte puternică. M-am uitat pe geam, dar nu am văzut nimic. Erau doar multe mașini cu alarma pornită. Am vrut să ies pe scara blocului, dar n-am putut pentru că a fost foarte mult fum și un miros foarte înecăcios. Leșinai dacă stăteai câteva minute în el.

Și cum ați ieșit din casă?

Au venit pompierii în scurt timp și ne-au scos de pe balcoane, cu nacela. Apoi am aflat că a fost o explozie de la gaze, cu foarte mult fum toxic degajat.

Au fost vecini mai afectați decât dvs., din punct de vedere al sănătății?

Au fost câțiva leșinați. Am văzut și un om ars, în spasme, pe targă. Sper să fie bine până la urmă. Și domnul Văcăroiu locuiește în acest bloc. Am înțeles de la fiul dumnealui că s-a speriat foarte tare, dar că e OK din punct de vedere al sănătății.

A uitat cineva gazul deschis?

Nu îmi dau seama încă, nu știu. Ne-au zis că o să ne comunice, probabil, pompierii sau cei de la gaze. Am înțeles că a fost o scurgere de gaze, la demisolul blocului. Eu doar am auzit și simțit explozia și imediat am început să simt fum.

Sunt tot mai dese astfel de accidente.

Văd și eu, da. Din nefericire. Probabil că ceva trebuie făcut sau ceva trebuie schimbat, că nu e în regulă. Am văzut și aseară un incendiu, tot așa, o explozie pe Calea Vitan. Ceva nu funcționează. Mergi la somn și te… trezești așa. La noi în bloc toate țevile sunt noi, schimbate, centrala nouă, nu știu, nu pot să-mi dau seama.

