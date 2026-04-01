Explozie într-un bloc din București Vicepreședintele ANS, Thomas Moldovan, și fostul prim-ministru, Nicolae Văcăroiu, locuiesc acolo: „Ne-au scos de pe balcoane cu nacela"
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 09:35
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 10:40
  • Un incendiu puternic izbucnit la ora 4 dimineața, într-un bloc de pe strada Dionisie Lupu, din București, a provocat panică în rândul locatarilor și a mobilizat rapid echipele de intervenție.
  • Thomas Moldovan, vicepreședinte ANS, dar și Nicolae Văcăroiu, fost prim-ministru al României, locuiesc în blocul respectiv.
  • GOLAZO.ro a vorbit cu vicepreședintele ANS pentru a afla mai multe detalii. Acesta, deși șocat de incident, ne-a acordat un scurt interviu.

Fumul dens s-a extins rapid pe casa scării, punând în pericol viețile oamenilor din clădire.

Pompierii și medicii au intervenit rapid și au acordat îngrijiri persoanelor afectate de explozie.

Pe bani publici, doar Steaua are interzis!  Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
Citește și
Pe bani publici, doar Steaua are interzis! Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
Citește mai mult
Pe bani publici, doar Steaua are interzis!  Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale

Explozie la un bloc din București: „Ne-au scos de pe balcoane cu nacela”

Bună dimineața, domnule Moldovan. Sunteți bine?

Da, mulțumesc pentru întrebare. Nu mi-am imaginat că se poate întâmpla așa ceva, dar sunt bine din punct de vedere al sănătății.

Ce s-a întâmplat?

Pe la patru și jumătate dimineața am auzit o explozie foarte puternică. M-am uitat pe geam, dar nu am văzut nimic. Erau doar multe mașini cu alarma pornită. Am vrut să ies pe scara blocului, dar n-am putut pentru că a fost foarte mult fum și un miros foarte înecăcios. Leșinai dacă stăteai câteva minute în el.

Și cum ați ieșit din casă?

Au venit pompierii în scurt timp și ne-au scos de pe balcoane, cu nacela. Apoi am aflat că a fost o explozie de la gaze, cu foarte mult fum toxic degajat.

Au fost vecini mai afectați decât dvs., din punct de vedere al sănătății?

Au fost câțiva leșinați. Am văzut și un om ars, în spasme, pe targă. Sper să fie bine până la urmă. Și domnul Văcăroiu locuiește în acest bloc. Am înțeles de la fiul dumnealui că s-a speriat foarte tare, dar că e OK din punct de vedere al sănătății.

A uitat cineva gazul deschis?

Nu îmi dau seama încă, nu știu. Ne-au zis că o să ne comunice, probabil, pompierii sau cei de la gaze. Am înțeles că a fost o scurgere de gaze, la demisolul blocului. Eu doar am auzit și simțit explozia și imediat am început să simt fum.

Sunt tot mai dese astfel de accidente.

Văd și eu, da. Din nefericire. Probabil că ceva trebuie făcut sau ceva trebuie schimbat, că nu e în regulă. Am văzut și aseară un incendiu, tot așa, o explozie pe Calea Vitan. Ceva nu funcționează. Mergi la somn și te… trezești așa. La noi în bloc toate țevile sunt noi, schimbate, centrala nouă, nu știu, nu pot să-mi dau seama.

Citește și

Unde pleacă Burleanu? Surse GOLAZO.ro avansează o  ipoteză-șoc despre viitoarea destinație în cariera președintelui FRF
Special
09:05
Unde pleacă Burleanu? Surse GOLAZO.ro avansează o ipoteză-șoc despre viitoarea destinație în cariera președintelui FRF
Citește mai mult
Unde pleacă Burleanu? Surse GOLAZO.ro avansează o  ipoteză-șoc despre viitoarea destinație în cariera președintelui FRF
„Nu vezi nimic, nu știu ce vrem” Panduru, bulversat de jocul României: „Suntem jos, luăm gol de la toate echipele!”
Nationala
00:08
„Nu vezi nimic, nu știu ce vrem” Panduru, bulversat de jocul României: „Suntem jos, luăm gol de la toate echipele!”
Citește mai mult
„Nu vezi nimic, nu știu ce vrem” Panduru, bulversat de jocul României: „Suntem jos, luăm gol de la toate echipele!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
