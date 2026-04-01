„Nu vezi nimic, nu știu ce vrem” Panduru, bulversat de jocul României: „Suntem jos, luăm gol de la toate echipele!” +8 foto
„Nu vezi nimic, nu știu ce vrem” Panduru, bulversat de jocul României: „Suntem jos, luăm gol de la toate echipele!”

alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 00:08
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 00:13
  • SLOVACIA - ROMÂNIA 2-0. Basarab Panduru (55 de ani) a rămas cu un gust amar după finalul mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Fostul internațional român crede că România n-ar fi putut bate niciuna dintre celelalte 15 formații calificate la baraj la modul în care a jucat cu Turcia și Slovacia.

„Avem foame de victorie”  Ianis Hagi cere răbdare suporterilor României, după perioada slabă a naționalei: „Să nu-și piardă încrederea”
„Avem foame de victorie” Ianis Hagi cere răbdare suporterilor României, după perioada slabă a naționalei: „Să nu-și piardă încrederea”
„Avem foame de victorie”  Ianis Hagi cere răbdare suporterilor României, după perioada slabă a naționalei: „Să nu-și piardă încrederea”

Slovacia - România. Panduru, bulversat de jocul „tricolorilor”: „Suntem jos, luăm gol de la toate echipele!”

„Nu poți să nu legi acest meci de cel cu Turcia. Starea de spirit probabil că n-a fost cea mai bună. Jocul a fost slăbuț. Nu vezi nimic. Nu știu ce vrem, poate nici nu putem. Nu ne lasă nici adversarul. Nu știu care sunt cauzele, dar am arătat… nu bine, ca să nu spun altfel.

Trebuie văzut ce nu merge. Nu știu, nu sunt acolo, dar să n-avem nicio idee despre nimic, iar jucătorii să stea pe teren și să nu știe niciunul ce să facă în momentul în care are mingea. Nici nu mai are rost să scot în evidență ceva, nu interesează pe nimeni. Ne gândim ce trebuie făcut să ieșim de unde suntem. Mi se pare că suntem jos.

Mi se pare că în seara asta nu puteam să batem pe nimeni dintre echipele de la baraj. Nu văd pe cine puteam să batem cu fotbalul pe care l-am arătat cu Slovacia și Turcia”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Slovacia - România. FOTO Sportpictures
Slovacia - România. FOTO Sportpictures

Trebuie găsit ceva, umblat la sistem, făcut ceva, schimbat ceva. Să fim și noi periculoși. Luăm gol de la toate echipele. Ceva nu merge, nu e în regulă. Pierzătorul ăsta de 4-3-3 n-o să ne ducă niciunde niciodată. Cu un vârf n-o să ajungem nicăieri. Trebuie găsit un alt sistem. Nu e o rușine să jucăm 3-5-2. De ce să insistăm cu 4-3-3? Basarab Panduru

„Ce schimbăm? Nu miroase a fotbal”

Panduru a fost nemulțumit de modul în care a abordat România partida cu Slovacia:

„Cum schimbăm? Ce schimbăm? Nu miroase a fotbal, nu se întâmplă nimic. Ce am înțeles de la meciul ăsta? Trebuia să ne alegem cu ceva. Cu ce ne-am ales? Ce concluzii tragem?

Cu ce rămânem? Cu ce jucător? Pe cine putem să contăm, să chemăm la următoarele amicale? Astea erau concluziile, nu să încercăm să nu pierdem cu Slovacia. Și tot am pierdut”.

FOTO. Gafa lui Aioani de la golul 2 al slovacilor

Slovacia - România. Gafă Aioani (12).jpg
Slovacia - România. Gafă Aioani (12).jpg

 „Lucescu merita ceva mai bun” Avertismentul lui Gică Popescu după eșecul României în fața Turciei: „Trebuie să învățăm să jucăm”
„Lucescu merita ceva mai bun” Avertismentul lui Gică Popescu după eșecul României în fața Turciei: „Trebuie să învățăm să jucăm”
 „Lucescu merita ceva mai bun” Avertismentul lui Gică Popescu după eșecul României în fața Turciei: „Trebuie să învățăm să jucăm”
„Gata, s-a terminat!”  Clubul din Liga 2 a primit o veste îngrijorătoare din partea Primăriei, chiar când se bate la promovare: „Nu mai dăm niciodată”
„Gata, s-a terminat!” Clubul din Liga 2 a primit o veste îngrijorătoare din partea Primăriei, chiar când se bate la promovare: „Nu mai dăm niciodată”
„Gata, s-a terminat!”  Clubul din Liga 2 a primit o veste îngrijorătoare din partea Primăriei, chiar când se bate la promovare: „Nu mai dăm niciodată”

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
