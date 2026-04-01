„Nu vezi nimic, nu știu ce vrem” Panduru, bulversat de jocul României: „Suntem jos, luăm gol de la toate echipele!”

SLOVACIA - ROMÂNIA 2-0. Basarab Panduru (55 de ani) a rămas cu un gust amar după finalul mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Fostul internațional român crede că România n-ar fi putut bate niciuna dintre celelalte 15 formații calificate la baraj la modul în care a jucat cu Turcia și Slovacia.

Slovacia - România. Panduru, bulversat de jocul „tricolorilor”: „Suntem jos, luăm gol de la toate echipele!”

„Nu poți să nu legi acest meci de cel cu Turcia. Starea de spirit probabil că n-a fost cea mai bună. Jocul a fost slăbuț. Nu vezi nimic. Nu știu ce vrem, poate nici nu putem. Nu ne lasă nici adversarul. Nu știu care sunt cauzele, dar am arătat… nu bine, ca să nu spun altfel.

Trebuie văzut ce nu merge. Nu știu, nu sunt acolo, dar să n-avem nicio idee despre nimic, iar jucătorii să stea pe teren și să nu știe niciunul ce să facă în momentul în care are mingea. Nici nu mai are rost să scot în evidență ceva, nu interesează pe nimeni. Ne gândim ce trebuie făcut să ieșim de unde suntem. Mi se pare că suntem jos.

Mi se pare că în seara asta nu puteam să batem pe nimeni dintre echipele de la baraj. Nu văd pe cine puteam să batem cu fotbalul pe care l-am arătat cu Slovacia și Turcia”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Trebuie găsit ceva, umblat la sistem, făcut ceva, schimbat ceva. Să fim și noi periculoși. Luăm gol de la toate echipele. Ceva nu merge, nu e în regulă. Pierzătorul ăsta de 4-3-3 n-o să ne ducă niciunde niciodată. Cu un vârf n-o să ajungem nicăieri. Trebuie găsit un alt sistem. Nu e o rușine să jucăm 3-5-2. De ce să insistăm cu 4-3-3? Basarab Panduru

„Ce schimbăm? Nu miroase a fotbal”

Panduru a fost nemulțumit de modul în care a abordat România partida cu Slovacia:

„Cum schimbăm? Ce schimbăm? Nu miroase a fotbal, nu se întâmplă nimic. Ce am înțeles de la meciul ăsta? Trebuia să ne alegem cu ceva. Cu ce ne-am ales? Ce concluzii tragem?

Cu ce rămânem? Cu ce jucător? Pe cine putem să contăm, să chemăm la următoarele amicale? Astea erau concluziile, nu să încercăm să nu pierdem cu Slovacia. Și tot am pierdut”.

FOTO. Gafa lui Aioani de la golul 2 al slovacilor

