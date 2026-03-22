Tragedie la Istanbul  Două clădiri s-au prăbușit din cauza unei explozii, în orașul în care va evolua echipa națională miercuri 

Două clădiri s-au prăbușit în Istanbul, ca urmare a unei explozii de gaze.

Incidentul s-a petrecut la aproximativ 15 kilometri de stadionul lui Beșiktaș, acolo unde România va juca împotriva Turciei, în barajul de calificare la Campionatul Mondial.

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Incidentul s-a produs în jurul orei 12:00, în cartierul Fatih din Istanbul, trupele de salvatori fiind trimise imediat la locul cu pricina.

Explozie puternică în Istanbul

Ca urmare a exploziei provocate de o scurgere de gaze, două clădiri s-au prăbușit în totalitate, pagubele fiind unele considerabile.

Conform abcnews.com, nouă persoane au fost prinse sub dărâmături, șapte fiind găsite până în acest moment și transportate la spitalele din apropiere.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gul, a anunțat că persoanele transportate până în acest moment la spital se află în stare stabilă.

Echipele de intervenție continuă în aceste momente căutările sub dărâmături, pentru a găsi ultimele două persoane aflate la locul tragediei.

Motivele care au dus la explozia care a doborât două clădiri și a afectat și alte imobile din zonă vor fi stabilite după ce se va încheia procedura de identificare a persoanelor care s-ar mai afla sub dărâmături.

İstanbul Fatih'te 2 bina, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle çöktü



Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta meydana gelen göçüğün altında kalanlar için kurtarma çalışması devam ediyorhttps://t.co/5ILThvHvEC pic.twitter.com/F7SBh89Yx9 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 22, 2026

Echipa națională a României va juca peste doar patru zile la Istanbul, pe stadionul Beșiktaș, în barajul de calificare la Campionatul Mondial din vara acestui an.

Arena se află la aproximativ 15 km de zona unde s-a produs deflagrația.

