CFR vrea să joace pe Cluj Arena!  Anunțul lui Iuliu Mureșan: „Chiar sunt curios”

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că își dorește ca formația din Gruia să evolueze pe „Cluj Arena”, stadionul rivalei Universitatea.

Mureșan susține că folosirea propriei arene generează costuri de întreținere considerabile.

Iuliu Mureșan: „ Mi-ar plăcea să jucăm pe Cluj Arena”

Pentru a-și susține punctul de vedere, conducătorul echipei din Gruia a invocat situații asemănătoare din România, unde mai multe formații își dispută meciurile pe aceeași arenă.

„Sunt două echipe foarte bune acum în Cluj, pentru prima dată, după părerea mea. U Cluj este o echipă foarte puternică, echilibrată, care în mod real emite pretenții la a câștiga campionatul.

Deci chiar e posibil acest lucru. La noi problema e că, vedeți că dacă la București pe Arena Națională pot juca 3-4 echipe, nu știu câte, la nevoie, pe Arcul de Triumf la fel, la Craiova puteau juca, la Cluj nu se poate.

De exemplu, având așa probleme cu stadionul nostru, chiar dacă noi l-am făcut și este proprietate privată, pentru noi este păgubos, este greu de dus cheltuiala cu stadionul.

Mi-ar plăcea să jucăm pe Cluj Arena, cum joacă echipe în multe locuri, chiar și în România. Și să plătim și noi o chirie, cum plătește și U Cluj”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit fanatik.ro.

11 octombrie 2011 este data la care a fost inaugurată „Cluj Arena”

Iuliu Mureșan: „Nu ar fi corect să fim blocați”

Mureșan și-a continuat discursul și a anunțat că va înainta o adresă oficială Consiliului Județean din Cluj, cel care administrează arena celor de la U:

„Chiar mă gândesc să fac o cerere în acest sens Consiliului Județean, cu argumente foarte solide.

Pe stadionul din Ghencea, al Stelei, joacă și FCSB, joacă și echipa națională, și alte echipe probabil, dacă ar cere. Nu sunt făcute din banii cluburilor.

Noi am făcut stadionul din banii CFR-ului, banii clubului.

Astea (n.r. arenele primăriilor) sunt din banii tuturor, inclusiv din banii mei, din banii CFR-iștilor. Deci nu ar fi corect să fim blocați. E un lucru pe care îl spun și cred că o să fac asta”.

Iuliu Mureșan: „Noi nu putem să întreținem nici gazonul”

CFR Cluj se confruntă cu mari probleme financiare în această perioadă, iar Iuliu Mureșan a explicat avantajele pe care clubul din Gruia le-ar avea dacă s-ar muta pe Cluj Arena.

„Noi nu putem acum, la nivelul la care suntem din punct de vedere financiar, să întreținem nici gazonul.

Nu ne permitem să punem acum un gazon hibrid, cum au pus ei, Consiliul Județean. Că nu au fost banii clubului, încă o dată menționez.

Ei dau o chirie lunară și atât. Și plătesc niște utilități pentru meci. Și e mult mai ieftin să faci așa decât să întreții un stadion, cum facem noi.

Asta vă spun în mod cert, că am făcut calcule. Stadionul este mai modern decât al nostru. Gazonul e hibrid, e mult mai rezistent la climă, la frig.

Curentul, când se dă drumul la degivrare, nu îi costă pe U Cluj sau pe noi, dacă am juca. Tu plătești doar pentru meci, câteva ore de funcționare, plus utilități. E mult mai rentabil pentru club. Chiar îmi doresc să fac această cerere.

Chiar sunt curios, când le dau în brațe această cerere, ce o să facă cu ea. Chiar sunt curios, să urmăriți și voi. E foarte interesant, e un subiect foarte interesant și pentru presă”, a concluzionat Iuliu Mureșan.

