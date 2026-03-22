Fost deputat ia indemnizație de merit ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua '86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
Cristinel Romanescu
Fost deputat ia indemnizație de merit ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua '86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 17:48
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 01:52
  • Lista personalităților din sport care primesc indemnizație de merit din partea Agenției Naționale pentru Sport (ANS) a fost actualizată în decembrie 2025, aducând patru nume noi.

Modificarea vine după decesul legendarului antrenor de fotbal Emeric Ienei, în noiembrie 2025, care la rândul său preluase locul lui Helmut Duckadam, „Eroul de la Sevilla”, decedat în decembrie 2024.

Fostul deputat Cristinel Romanescu, inclus de ANS printre cele patru nume noi pe lista indemnizațiilor de merit

Dintre cei patru noi beneficiari niciunul nu provine din fotbal:

  • Ioan Butucaru (69 de ani) - antrenor emerit de lupte greco-romane
  • Dumitru Hărădău (74 de ani) - fost jucător și antrenor de tenis de câmp
  • Alexandru Paraschivescu - fost reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului
  • Cristinel Romanescu (66 de ani) - președintele Federației Române de Tenis de Masă (FRTM) din 2001. Membru în Comitetul Executiv al COSR. Fost deputat în perioada 2016-2020.

Doar trei câștigători ai CCE cu Steaua primesc indemnizație de merit

Astfel, din generația Stelei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 pe lista indemnizațiilor de merit mai figurează doar trei foști fotbaliști:

  • Adrian Bumbescu (66 de ani)
  • Ștefan Iovan (65 de ani)
  • Mihail Majearu (65 de ani)

În 2024, membrii generației Sevilla, în frunte cu Tudorel Stoica, Gabi Balint și Miodrag Belodedici s-au implicat activ pentru ca toți câștigătorii CCE să fie incluși pe listă.

Fiecare beneficiar primește lunar suma de 6.240 de lei, echivalentul a 3 salarii minime nete pe economie, înghețate la nivelul din 2019 (3x2.080 lei).

De la 1 iulie 2026, după creșterea salariului minim, venitul net va ajunge la aproximativ 2.700 de lei, față de circa 2.574 de lei în prezent.

Ce avere are Cristinel Romanescu

Deși indemnizația de merit este gândită să sprijine sportivii și antrenorii cu merite deosebite, nu toți beneficiarii au situații financiare precare.

Este și cazul lui Cristinel Romanescu, fost deputat și președinte al Federației Române de Tenis de Masă (FRTM) de 25 de ani, care beneficiază deja de venituri substanțiale și de o situație materială solidă, conform ultimei declarații de avere publicate pe site-ul FRTM:

  • salariu anual ca președinte FRTM - 147.405 lei
  • indemnizații pentru ședințe și premiere - 17.760 lei
  • bijuterii - 21.000 de euro
  • bani în conturi: 214.570 lei, 100.000 de euro
  • numerar - 96.000 lei

Potrivit declarației de avere din 2024, Cristinel Romanescu mai deține, împreună cu soția, Beatrice Romanescu, trei apartamente, două în Buzău, unul în București, plus alte bunuri imobile.

Cum se acordă indemnizațiile de merit

În domeniul sportului, indemnizația de merit se acordă persoanelor care au obținut rezultate deosebite sau au contribuit nemijlocit la obținerea acestora și care fac parte din următoarele categorii:

  • sportivi;
  • antrenori;
  • cadre medicale și cercetători;
  • arbitri;
  • alte personalități care au participat la acțiuni externe deosebite de promovare a imaginii României.

Criteriile de atribuire

Pentru sportivi:

  • să nu beneficieze de rentă viageră conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
  • să fie retrași din activitatea sportivă;
  • să fi obținut cel puțin 4 medalii la campionate europene, mondiale sau două medalii la Jocurile Olimpice în sporturile individuale, respectiv cel puțin o medalie la competițiile internaționale majore pentru sporturile de echipă;
  • să se afle într-o stare precară de sănătate sau să aibă o invaliditate permanentă certificată legal.

Pentru antrenori:

  • să fi pregătit loturile naționale sau olimpice și să fi obținut cel puțin 5 medalii de aur la competiții europene și mondiale, dintre care cel puțin două la Jocurile Olimpice;
  • să fi fost antrenori timp de cel puțin 20 de ani, având sportivi medaliați la competiții majore;
  • să fi împlinit 60 de ani sau să fie pensionați din motive medicale.

Pentru cadre medicale și cercetători:

  • să fi activat timp de minimum 20 de ani în colectivele tehnice ale loturilor naționale și olimpice;
  • să fi contribuit la obținerea a cel puțin 15 medalii la competiții internaționale majore sau 3 medalii olimpice.

Pentru arbitri:

  • să fi împlinit vârsta legală de pensionare;
  • să fi activat cel puțin 20 de ani în domeniu și să fi arbitrat la cel puțin o ediție a Jocurilor Olimpice și a campionatelor mondiale sau europene.

Pentru alte personalități:

  • să fi participat la acțiuni externe de promovare a imaginii României și la dezvoltarea sportului românesc pe plan internațional.

Atribuirea indemnizației de merit

Indemnizația de merit este acordată persoanelor selectate de Comisia Națională pentru Acordarea Indemnizației de Merit, în funcție de criteriile prevăzute în normele de aplicare a legii. Această comisie stabilește anual numărul de indemnizații disponibile pentru fiecare domeniu recunoscut prin lege.

Comisia Națională este alcătuită din personalități marcante din diverse domenii, printre care președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, președinții comisiilor de cultură și muncă din Senat și Camera Deputaților, miniștrii Culturii, Educației, Sportului și președinții uniunilor de creație recunoscute de Asociația Națională a Uniunilor de Creație, precum Uniunea Arhitecților, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiștilor Plastici, Uniunea Cineaștilor, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor și Uniunea Teatrală din România.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 859/2003, care reglementează aplicarea Legii nr. 118/2003 privind instituirea indemnizației de merit, Agenția Națională pentru Sport dispune în prezent de 119 locuri din totalul de 1.720 de indemnizații de merit alocate pentru toate domeniile menționate anterior.

