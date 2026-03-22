Etapa românilor în China Stranierii au făcut legea în campionatul asiatic + Malcom Edjouma, primul gol după plecarea de la FCSB
Alexandru Cîmpanu FOTO: Instagram @chongqing_tonglianglong
Stranieri

Etapa românilor în China Stranierii au făcut legea în campionatul asiatic + Malcom Edjouma, primul gol după plecarea de la FCSB

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 18:13
  • Etapă prolifică pentru jucătorii români din campionatul Chinei. Aceștia au reușit goluri și pase decisive pentru echipele lor.

Alexandru Cîmpanu, Mitriță și Ioniță și-au ajutat decisiv echipele în această etapă din prima ligă a Chinei. În plus, Malcom Edjouma, fostul mijlocaș de la FCSB, a punctat și el decisiv pentru noua sa echipă.

Alexandru Cîmpanu, gol fabulos în China

În minutul 74 al partidei cu Chengdu Rongcheng, Alexandru Cîmpanu a punctat pentru 1-2 de la mare distanță. După o acțiune pe cont propriu în care a plecat cu mingea la picior de la mijlocul terenului, Cîmpanu a trimis un șut din afara careului plasat perfect la vinclu.

Partida s-a încheiat 3-3, iar echipa lui Cîmpanu, Chongqing Tonglianglong, ocupă locul 3 în prima ligă a Chinei, după trei etape disputate.

Alexandru Ioniță a avut și el o evoluție foarte bună în această etapă. Fostul jucător al Rapidului a reușit două pase decisive și un gol pentru Yunnan Yukun, în victoria cu Shandong Taishan, scor 4-0.

În minutul 2, Ioniță i-a pasat decisiv lui Caio Vinicius, cel care a deschis scorul. Peste alte 30 de minute, Ioniță a pasat din nou decisiv, de data aceasta pentru Taty Maritu, cel care a dus scorul la 3-0.

Cu două minute înainte de final, Ioniță și-a trecut numele și în dreptul marcatorilor. Mijlocașul a venit in sprint, a primit mingea în partea stângă a careului și a șutat peste portar, reușind să facă 4-0.

Alex Mitriță a reușit două pase de gol + Edjouma a marcat și el în China

Fostul lider de la Universitatea Craiova și-a început recitalul în minutul 54, atunci când i-a pasat decisiv lui Wang, cel care a restabilit egalitatea pe tabelă.

În minutul 70, Mitriță a reușit o nouă pasă de gol, tot pentru Wang. Acesta a trimis o pasă filtrantă de la mijlocul terenului care l-a găsit perfect pe Wang în apropierea careului. Acesta a profitat și a dus scorul la 3-1.

Mijlocașul a contribuit decisiv și la golul de 4-1 reușit de Zhejiang Professional în prelungiri, atunci când a trimis mingea în careu printre trei jucători adverși.

În partida cu Zhejiang, Malcom Edjouma a înscris și el primul gol în fotbalul chinez, după plecarea de la FCSB. Francezul a reluat perfect cu capul, la colțul lung, după un corner bătut perfect de coechipierii săi.

GOL china alexandru ionita alexandru mitrita malcom edjouma assist alexandru cîmpanu
Top stiri
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT   Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
Nationala
22.03
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
Citește mai mult
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT   Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
Fost deputat ia indemnizație de merit  ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
Diverse
22.03
Fost deputat ia indemnizație de merit ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
Citește mai mult
Fost deputat ia indemnizație de merit  ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
„Nu ne simțim inferiori”  Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
Campionatul Mondial
22.03
„Nu ne simțim inferiori” Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
Citește mai mult
„Nu ne simțim inferiori”  Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
VIDEO | Ciucu și Tuță, la pas prin centrul Bucureștiului, să verifice străzile de pereți mâzgăliți, stâlpișori rupți și mașini parcate pe trotuar. Primarul general: „Afectează viața tuturor”
B365
22.03
VIDEO | Ciucu și Tuță, la pas prin centrul Bucureștiului, să verifice străzile de pereți mâzgăliți, stâlpișori rupți și mașini parcate pe trotuar. Primarul general: „Afectează viața tuturor”
Citește mai mult
VIDEO | Ciucu și Tuță, la pas prin centrul Bucureștiului, să verifice străzile de pereți mâzgăliți, stâlpișori rupți și mașini parcate pe trotuar. Primarul general: „Afectează viața tuturor”

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 39 rapid 23 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share