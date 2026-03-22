Etapa românilor în China Stranierii au făcut legea în campionatul asiatic + Malcom Edjouma, primul gol după plecarea de la FCSB

Etapă prolifică pentru jucătorii români din campionatul Chinei. Aceștia au reușit goluri și pase decisive pentru echipele lor.

Alexandru Cîmpanu, Mitriță și Ioniță și-au ajutat decisiv echipele în această etapă din prima ligă a Chinei. În plus, Malcom Edjouma, fostul mijlocaș de la FCSB, a punctat și el decisiv pentru noua sa echipă.

Alexandru Cîmpanu, gol fabulos în China

În minutul 74 al partidei cu Chengdu Rongcheng, Alexandru Cîmpanu a punctat pentru 1-2 de la mare distanță. După o acțiune pe cont propriu în care a plecat cu mingea la picior de la mijlocul terenului, Cîmpanu a trimis un șut din afara careului plasat perfect la vinclu.

Partida s-a încheiat 3-3, iar echipa lui Cîmpanu, Chongqing Tonglianglong, ocupă locul 3 în prima ligă a Chinei, după trei etape disputate.

Alexandru Ioniță a avut și el o evoluție foarte bună în această etapă. Fostul jucător al Rapidului a reușit două pase decisive și un gol pentru Yunnan Yukun, în victoria cu Shandong Taishan, scor 4-0.

În minutul 2, Ioniță i-a pasat decisiv lui Caio Vinicius, cel care a deschis scorul. Peste alte 30 de minute, Ioniță a pasat din nou decisiv, de data aceasta pentru Taty Maritu, cel care a dus scorul la 3-0.

Cu două minute înainte de final, Ioniță și-a trecut numele și în dreptul marcatorilor. Mijlocașul a venit in sprint, a primit mingea în partea stângă a careului și a șutat peste portar, reușind să facă 4-0.

Super goal, Alex Ionita II pic.twitter.com/VnHWlRIQBN — TheFootballZone (@football_t69515) March 21, 2026

Alex Mitriță a reușit două pase de gol + Edjouma a marcat și el în China

Fostul lider de la Universitatea Craiova și-a început recitalul în minutul 54, atunci când i-a pasat decisiv lui Wang, cel care a restabilit egalitatea pe tabelă.

În minutul 70, Mitriță a reușit o nouă pasă de gol, tot pentru Wang. Acesta a trimis o pasă filtrantă de la mijlocul terenului care l-a găsit perfect pe Wang în apropierea careului. Acesta a profitat și a dus scorul la 3-1.

Mijlocașul a contribuit decisiv și la golul de 4-1 reușit de Zhejiang Professional în prelungiri, atunci când a trimis mingea în careu printre trei jucători adverși.

În partida cu Zhejiang, Malcom Edjouma a înscris și el primul gol în fotbalul chinez, după plecarea de la FCSB. Francezul a reluat perfect cu capul, la colțul lung, după un corner bătut perfect de coechipierii săi.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport