Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni

Ralf Ragnick (67 de ani), selecționerul naționalei Austriei, se recuperează după o serie de operații la gleznă.

Tehnicianul va rata anunțul oficial al lotului pentru meciurile cu San Marino și România din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Meciul România - Austria va avea loc pe 12 octombrie, de la ora 21:45.

Rangnick a fost supus recent mai multor intervenții chirurgicale la gleznă, după ce, în timpul unei operații din iunie, a contactat o bacterie din spital care necesită tratament suplimentar.

Ralf Ragnick a fost operat înainte de meciurile cu România și San Marino

Rangnick va fi nevoit să mai rămână câteva zile în spital, dar presa din Austria anticipează că tehnicianul ar putea reveni pe 6 octombrie, la timp pentru următoarele partide ale naționalei.

Lars Kornetka, asistentul lui Rangnick, va fi cel care va anunța lotul Austriei pentru următoarele confruntări, cu România și San Marino.

Operațiile au fost efectuate de specialistul Johannes Gabel, care a intervenit asupra starului lui Bayern Munchen, Jamal Musiala, în luna iulie, conform krone.at.

În ultimele săptămâni, Rangnick s-a deplasat în cârje sau cu o mașinuță de golf în timpul cantonamentului și chiar a folosit o bicicletă electrică la meciul din deplasare cu Bosnia (2-1).

Ralf Rangnick, who is still recovering from ankle surgery, used a bike to get a round the field during Austria vs. Bosnia 😅🚴‍♂️ pic.twitter.com/kpyl3BWCvl — ESPN FC (@ESPNFC) September 10, 2025

Austria, favorită în grupa României din preliminariile CM 2026

Rangnick așteaptă să se întoarcă la treabă pentru a-și duce misiunea până la capăt: calificarea Austriei la Cupa Mondială din 2026, competiție ce se va desfășura în Statele Unite, Canada și Mexic.

Austria a câștigat primele patru meciuri din Grupa H a preliminariilor: 2-1 cu România, 4-0 cu San Marino, 1-0 cu Cipru și 2-1 cu Bosnia și Herțegovina.

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

