„Avea 94 kg și nu voia să slăbească” Fabio Capello, dezvăluiri despre relația complicată cu Ronaldo: „Era liderul negativ de la Real Madrid”

Fabio Capello (79 de ani) a făcut dezvăluiri despre relația complicată pe care a avut-o cu legendarul fotbalist brazilian Ronaldo Nazario (49 de ani).

Tehnicianul italian crede că plecarea atacantului de la Real Madrid a fost o alegere bună pentru echipă.

Pe lângă performanțele de pe terenul de fotbal, Ronaldo a fost cunoscut pentru viața extrasportivă.

Fabio Capello, despre colaborarea cu Ronaldo: „Era liderul negativ de la Real Madrid”

Fabio Capello a rememorat dificultățile pe care le-a avut în colaborarea cu Ronaldo Nazario, din cauza vieții extrasportive a brazilianului.

„Era liderul negativ al lui Real Madrid și vorbesc despre cel mai bun jucător, Ronaldo. Era cineva căruia îi plăcea să petreacă în fiecare seară la Baldori, cântărea 94 de kilograme și nu voia să slăbească.

La un moment dat, i-am spus președintelui că trebuie să-l lăsăm să plece pentru că nu există nicio speranță de a merge mai departe aici. Și l-am lăsat să plece. Dar repet, este cel mai bun jucător pe care l-am antrenat vreodată”, a declarat Fabio Capello, portivit marca.com.

Ronaldo Nazario a părăsit echipa de pe „Santiago Bernabeu” în ianuarie 2007, iar din acel sezon, Real Madrid a câștigat două titluri consecutive.

„După ce l-am dat afară, am luat-o de la capăt și am câștigat campionatul. Dar trebuie să iei aceste decizii, trebuie să înțelegi unde este problema”, a spus antrenorul italian.

Cariera lui Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario a fost unul dintre cei mai buni atacanți din anii 1990 și 2000. Brazilianul s-a impus încă din primul sezon la nivel de seniori, în tricoul lui Cruzeiro.

Cele 23 de goluri marcate de Ronaldo în sezonul 1993-1994 i-au convins pe cei de la PSV Eindhoven să îl transfere.

Ajuns în Europa, vârful sud-american s-a impus la formații precum Inter, Barcelona, Real Madrid și AC Milan.

A câștigat două Supercupe ale Spaniei, o Supercupă a Europei, o Cupă UEFA, o Cupă a Olandei și două Cupe ale Braziliei.

Pentru prima reprezentativă a naționalei Braziliei a jucat 99 de meciuri și a marcat 62 de goluri.

2 Cupe Mondiale a câștigat Ronaldo Nazario

Atacantul brazilian a avut performanțe notabile și la nivel individual: două Baloane de Aur, o Gheată de Aur și a fost de 7 ori golgheter.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport