Surprize în lotul pentru Austria Șase jucători sunt out! Ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin, despre care Lucescu spunea că e accidentat

Șase jucători au fost lăsați în afara lotului pentru meciul cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Meciul se dispută astăzi, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

Duelul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Antena 1.

Șase jucători OUT din lotul României pentru meciul cu Austria

Șase jucători care au făcut parte din lotul României pentru meciul amical cu Republica Moldova, scor 2-1, nu fac parte din planul selecționerului pentru partida cu Austria.

Deși Mircea Lucescu a anunțat, în conferința de presă, că Răzvan Marin nu s-a antrenat toată săptămâna și nu va juca în duelul din preliminarii, acesta face parte din lot.

După declarațiile lui Lucescu, Petre Marin (52 de ani), tatăl lui Răzvan Marin, a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său este apt de joc și a revenit la antrenamentele echipei naționale.

Din efectivul României nu mai fac parte Cristi Manea, Alex Dobre, David Miculescu, Raul Opruț, Bogdan Racovițan și Cătălin Cîrjan.

Lotul României pentru meciul cu Austria

Portari: Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu, Ionuț Sava

Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu, Ionuț Sava Fundași: Andrei Rațiu, Mihai Popescu, Lissav Eissat, Virgil Ghiță, Alexandru Chipciu, Kevin Ciubotaru, Vladimir Screciu, Andrei Burcă

Andrei Rațiu, Mihai Popescu, Lissav Eissat, Virgil Ghiță, Alexandru Chipciu, Kevin Ciubotaru, Vladimir Screciu, Andrei Burcă Mijlocași: Marius Marin, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Olimpiu Moruțan, Adrian Șut, Vlad Dragomir

Marius Marin, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Olimpiu Moruțan, Adrian Șut, Vlad Dragomir Atacanți: Ștefan Baiaram, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Louis Munteanu, Florin Tănase, Dennis Man

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

