Fabio Paratici (53 de ani) a revenit la Tottenham, în funcția de director sportiv, după ce a fost suspendat în 2023 pentru mai multe nereguli de contabilitate comise în perioada petrecută la Juventus.

Paratici a fost director sportiv la Juventus în perioada 2010-2021. El ar fi comis mai multe falsuri în contabilitate în perioada în care se afla la „Bătrâna doamnă”, fapte pentru care a primit o suspendare în fotbal de 30 de luni.

Conducătorul italian se întoarce în conducerea formației londoneze după mai bine de doi ani. El ocupase funcția de director sportiv al celor de la Tottenham între iulie 2021 și aprilie 2023.

Paratici va colabora cu Johan Lange, cel care a fost promovat ca director sportiv după ce, anterior, ocupase funcția de director tehnic.

„Sunt încântat să mă întorc la un club pe care îl iubesc. Am lucrat cu Johan, Vinai și Thomas în calitate de consultant timp de câteva luni și acum aștept cu nerăbdare să mă întorc la Londra și să mă alătur echipei, cu normă întreagă.

Sunt convins că, lucrând în parteneriat cu Johan, putem construi un viitor special pentru club și pentru suporterii noștri” , a transmis Fabio Paratici, prin intermediul site-ului oficial al celor de la Tottenham.

Vinai Venkatesham: „Vrem să punem bazele unui succes pe termen lung”

Vinai Venkatesham, directorul executiv de la Tottenham, a vorbit despre decizia de a-l readuce la club pe Fabio Paratici:

„Aceasta este o evoluție importantă în modul în care operăm. Mandatul unui director sportiv este astăzi vast și, prin unirea a doi lideri excepționali, Johan și Fabio, punem bazele unui succes pe termen lung.

Amândoi sunt minți fotbalistice remarcabile, cu expertiză complementară și palmares solid. Această structură reflectă ambiția și determinarea noastră de a concura la cel mai înalt nivel.

Împreună, Fabio și Johan vor lucra cu un scop, acela de a construi nu doar o echipă competitivă, ci un ecosistem fotbalistic conectat, în care fiecare detaliu contribuie la ambiția noastră comună: să facem din clubul nostru un punct de referință și excelență în fotbalul mondial”.

Paratici, suspendat pentru nereguli privind transferurile de la Juventus

Fabio Paratici a plecat de la Tottenham în aprilie 2023, după ce apelul său împotriva suspendării de 30 de luni a fost respins de instanțele italiene.

Acesta a fost găsit vinovat de fraudă în contabilitate în perioada în care a activat la Juventus, formația italiană fiind suspendată la acel moment cu 10 puncte în Serie A.

Conform bbc.com, luna trecută, un judecător din Roma a acceptat cererea de acordare a nevinovăției atât lui Paratici, cât și altor foști conducători de la Juventus, ceea ce înseamnă că acesta nu va trebui să execute o pedeapsă de 18 luni de închisoare.

