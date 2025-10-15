Cupa Messi Tot ce trebuie să știi despre competiția organizată de starul argentinian » Barcelona și Inter Milano, printre participante

Lionel Messi (38 de ani) a anunțat că va organiza Cupa Messi, competiție ce va fi dedicată juniorilor.

Inter Miami, club pentru care evoluează starul argentinian, se numără printre echipele U16 care vor participa la turneu.

Prima ediție a Cupei Messi va avea loc la Miami, în perioada 9-14 decembrie.

Care e formatul Cupei Messi

Competiția este organizată de 525 Rosario, compania de producție fondată de Lionel Messi, și este un eveniment care îmbină sportul, cultura și inovația, potrivit intermiamicf.com.

În cadrul Cupei Messi vor participa 8 echipe de juniori: Inter Miami, FC Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter Milano, Newell’s Old Boys, Atletico de Madrid și Chelsea.

În total se vor disputa 18 meciuri în perioada de desfășurare a turneului. Acestea vor avea loc în cadrul facilităților lui Inter Miami.

Turneul este format din două grupe a câte 4 echipe. Echipele de pe primele trei locuri vor avansa în play-off, care va determina clasamentul final.

În ultima zi vor avea loc meciurile ce vor stabili podiumul Cupei Messi. Partidele de atunci se vor desfășura pe Chase Stadium.

„Misiunea competiției este de a ajuta sportivii în construirea viitorului lor, pentru comunitățile unite în jurul pasiunii pentru joc și pentru brandurile care caută parteneriate autentice și durabile în următorul capitol al fotbalului”, a mai transmis Inter Miami, conform sursei citate.

Anunțul făcut de Lionel Messi

Starul argentinian a vorbit în premieră despre Cupa Messi marți, în cadrul unei postări pe Instagram.

„Sunt încântat să vă împărtășesc în sfârșit această veste. În luna decembrie, Miami va găzdui un turneu de fotbal pentru tineret foarte special, la care vor participa unele dintre cele mai bune cluburi din întreaga lume.

Viitorul acestui sport va fi expus, iar evenimentul nu se va limita doar la meciuri — am planificat câteva zile incredibile, cu multe alte activități interesante. Este vorba despre următoarea generație. Sper să vă placă! Acesta este #MessiCup”, a spus Lionel Messi.

81 de meciuri și 68 de goluri are Lionel Messi pentru Inter Miami

