Cupa Messi  Tot ce trebuie să știi despre competiția organizată de starul argentinian  » Barcelona și Inter Milano, printre participante
Lionel Messi
Diverse

Cupa Messi Tot ce trebuie să știi despre competiția organizată de starul argentinian » Barcelona și Inter Milano, printre participante

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.10.2025, ora 17:44
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 17:44
  • Lionel Messi (38 de ani) a anunțat că va organiza Cupa Messi, competiție ce va fi dedicată juniorilor.
  • Inter Miami, club pentru care evoluează starul argentinian, se numără printre echipele U16 care vor participa la turneu.

Prima ediție a Cupei Messi va avea loc la Miami, în perioada 9-14 decembrie.

Noul stadion prinde contur Președintele clubului din Liga 1 vine cu vești: „Atunci cred că va fi gata ”
Citește și
Noul stadion prinde contur Președintele clubului din Liga 1 vine cu vești: „Atunci cred că va fi gata
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur Președintele clubului din Liga 1 vine cu vești: „Atunci cred că va fi gata ”

Care e formatul Cupei Messi

Competiția este organizată de 525 Rosario, compania de producție fondată de Lionel Messi, și este un eveniment care îmbină sportul, cultura și inovația, potrivit intermiamicf.com.

În cadrul Cupei Messi vor participa 8 echipe de juniori: Inter Miami, FC Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter Milano, Newell’s Old Boys, Atletico de Madrid și Chelsea.

În total se vor disputa 18 meciuri în perioada de desfășurare a turneului. Acestea vor avea loc în cadrul facilităților lui Inter Miami.

Turneul este format din două grupe a câte 4 echipe. Echipele de pe primele trei locuri vor avansa în play-off, care va determina clasamentul final.

În ultima zi vor avea loc meciurile ce vor stabili podiumul Cupei Messi. Partidele de atunci se vor desfășura pe Chase Stadium.

„Misiunea competiției este de a ajuta sportivii în construirea viitorului lor, pentru comunitățile unite în jurul pasiunii pentru joc și pentru brandurile care caută parteneriate autentice și durabile în următorul capitol al fotbalului”, a mai transmis Inter Miami, conform sursei citate.

Anunțul făcut de Lionel Messi

Starul argentinian a vorbit în premieră despre Cupa Messi marți, în cadrul unei postări pe Instagram.

„Sunt încântat să vă împărtășesc în sfârșit această veste. În luna decembrie, Miami va găzdui un turneu de fotbal pentru tineret foarte special, la care vor participa unele dintre cele mai bune cluburi din întreaga lume.

Viitorul acestui sport va fi expus, iar evenimentul nu se va limita doar la meciuri — am planificat câteva zile incredibile, cu multe alte activități interesante. Este vorba despre următoarea generație. Sper să vă placă! Acesta este #MessiCup”, a spus Lionel Messi.

81
de meciuri și 68 de goluri are Lionel Messi pentru Inter Miami

Citește și

„Am simțit că eram șantajați”  Romelu Lukaku acuză că nu este lăsat să-și înmormânteze tatăl în Belgia
Diverse
14:23
„Am simțit că eram șantajați” Romelu Lukaku acuză că nu este lăsat să-și înmormânteze tatăl în Belgia
Citește mai mult
„Am simțit că eram șantajați”  Romelu Lukaku acuză că nu este lăsat să-și înmormânteze tatăl în Belgia
Replică pentru FCSB FC Hermannstadt își apără starul după declarațiile lui Mihai Stoica: „Astea sunt povești, să scadă prețul!”
Superliga
13:36
Replică pentru FCSB FC Hermannstadt își apără starul după declarațiile lui Mihai Stoica: „Astea sunt povești, să scadă prețul!”
Citește mai mult
Replică pentru FCSB FC Hermannstadt își apără starul după declarațiile lui Mihai Stoica: „Astea sunt povești, să scadă prețul!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
juniori lionel messi inter miami cupa messi 525 rosario
Știrile zilei din sport
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Superliga
15.10
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Citește mai mult
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
|
15.10
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Citește mai mult
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Superliga
15.10
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Citește mai mult
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Superliga
15.10
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Citește mai mult
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:45
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM. Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM.  Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
23:18
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
23:01
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica, șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica,  șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
22:29
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nationala
15.10
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit”, în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Citește mai mult
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Superliga
15.10
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Citește mai mult
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Campionate
15.10
„Real Madrid fură din obișnuință” Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Citește mai mult
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Diverse
15.10
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Citește mai mult
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 18 rapid 9 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share