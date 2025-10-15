Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, și-a exprimat dorința de a-l transfera pe Andrei Coubiș (22 de ani) în perioada de mercato din iarnă.

Coubiș, fundaș crescut de AC Milan, a fost dorit și în vară de „câini”, însă acesta a ales să își continue cariera la Sampdoria.

Zeljko Kopic, cu ochii pe Andrei Coubiș

Întrebat dacă Andrei Coubiș poate redeveni o țintă de transfer pentru Dinamo, Zeljko Kopic a explicat.

„Am vorbit personal cu el. Nu a fost convins să vină (n.r. - în vară). Respectă Dinamo, dar și-a dorit să rămână în Italia. A fost decizia lui.

Acum e dificil să vorbim despre ce se va întâmpla la iarnă. Nu sunt genul de om care să țină cont de faptul că ne-a refuzat o dată, să mă blochez pe asta.

Vom analiza situația lui din nou, vom vedea cum decurg lucrurile. Poate pentru el nu e o opțiune să vină să joace în România, poate nu vrea să joace în România. Nu pot decât să-i respect decizia .

Dacă vrea să lupte acolo pentru un post de titular… fiecare știe ce e mai bine pentru cariera lui”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit gsp.ro.

100.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

Cariera lui Andrei Coubiș

Andrei Coubiș a fost crescut în academia celor de la AC Milan, club pentru care a evoluat la toate categoriile de juniori.

Pentru echipa Primavera a rossonerilor, fundașul cu origini române a evoluat în nu mai puțin de 73 meciuri și a oferit patru pase decisive.

Andrei Coubiș a îmbrăcat tricoul primei reprezentative a trupei de pe San Siro, în vara acestui an. Stoperul a jucat 19 minute și a fost eliminat în amicalul dintre AC Milan și Chelsea, încheiat cu victoria londonezilor, 1-4.

Fotbalistul cu părinți români a fost împrumutat, pentru un sezon, de la AC Milan la Sampdoria. Totuși, până acum, nu a debutat pentru echipa de pe „Luigi Ferraris”.

