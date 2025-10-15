„A fost tentant”  Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care  sportivii se pot dopa

Kyle Chalmers (27 de ani) a vorbit despre propunerea de a participa la Jocurile Îmbunătățite, o competiție în care sportivii se pot dopa.

Prima ediție a acestor jocuri va avea loc între 21 și 24 mai 2026, în Las Vegas.

În cadrul „Enhanced Games” (Jocurile Îmbunătățite), concurenții se vor întrece în trei discipline, înot, atletism și haltere. La primele două, se pune accent pe probele de viteză.

La ediția inaugurală de anul viitor sunt așteptați să ia startul 200 de competitori.

Kyle Chalmers, despre oferta primită: „Este destul de tentant”

Rivalul lui David Popovici a vorbit despre oferta primită, pe care a refuzat-o în luna septembrie.

Australianul a declarat că a fost tentat de acea propunerea, având în vederea premiile colosale care sunt acordate, în comparație cu veniturile sale din înot.

„Da, sincer, una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau în cariera mea de înotător, fiindu-mi oferite milioane de dolari, având o familie tânără, fără a câștiga sume uriașe din înot, este destul de tentant.

Pentru un record mondial bătut la Jocurile Îmbunătățite, primești un milion de dolari americani. Când am doborât un record mondial, am primit 10.000 de dolari, așa că este o diferență uriașă doar în acest sens, iar recordurile mondiale sunt greu de doborât.

De exemplu, am doborât recordul mondial la 100 m liber (n.r. în bazin scurt) pe care l-am deținut timp de 11 ani înainte de a-l doborî din nou, și primești 10.000 de dolari pentru asta, iar apoi durează foarte mult timp până primești acești bani.

Nu-i primești instantaneu, iar suma acoperă într-un fel călătoria ta în străinătate. Eu eram în străinătate la momentul respectiv”, a declarat Kyle Chalmers în cadrul unui interviu.

Un milion pentru un record mondial special la Jocurile Îmbunătățite

Bugetul The Enhanced Games e estimat la zeci de milioane. Fiecare cursă va avea un fond inițial de 500.000 de dolari (444.000 de euro).

Cei care depășesc recorduri vor încasa un cec de 250.000 $ (222.000 de euro).

Pentru probele de 100 m la atletism și 50 m la înot, se va oferi un bonus special.

Va fi o pregătire deosebită. Fiecare sportiv va avea un plan de antrenament făcut împreună cu un doctor.

Toți participanții vor fi monitorizați constant pentru a evita problemelor de sănătate.

Întregul eveniment va fi supervizat de o comisie medicală independentă formată din specialiști selectați din lumea întreagă.

Performanțele reușite de Kyle Chalmers

Sportivul de 27 de ani a reușit să câștige până acum nu mai puțin de 9 medalii la Jocurile Olimpice și 14 medalii la Campionatele Mondiale.

Anul acesta, Kyle Chalmers a fost adversarul lui David Popovici la Campionatele Mondiale din Singapore.

La proba de 100 de metri liber, românul a luat aurul, având timpul 46,51 de secunde, în timp ce australianul a câștigat medalia de bronz, cu timpul 47,17 secunde.

