„Dacă iese primar, ar trebui să-mi mulțumească" Cum au devenit grupurile de fotbal și divertisment unelte de promovare pentru Anca Alexandrescu

Publicat: 19.11.2025, ora 22:10
  • Cinci grupuri mari de Facebook, inițial dedicate fotbalului, emisiunilor TV, divertismentului sau domeniului auto, au ajuns să fie transformate treptat în pagini de susținere pentru Anca Alexandrescu (53 de ani), candidata AUR la Primăria Capitalei.

Grupurile au atras zeci de mii de membri pe subiecte populare, apoi și-au schimbat brusc identitatea în unele strict politice.

Cinci grupuri uriașe de Facebook transformate în mașină de campanie pentru Anca Alexandrescu

Investigația realizată de cotidianul.ro arată că toate cele cinci grupuri au fost create în aceeași zi, 13 iulie 2024, și au același fondator: Daniel Cîrstean, angajat Digi (potrivit profilului său de Facebook), care susține că face aceste comunități „din hobby”.

Unul dintre grupuri a trecut printr-o serie rapidă de schimbări de nume:

  • 13 iulie 2024: „Fabrizio Romano Football World”
  • 13 iulie 2024: „Mesaje Urâte”
  • 19 iulie 2024: „Insula Iubirii. Cine iubește nu lasă (by Antena 1) – Grup Oficial”
  • 10 iulie 2025: „bestauto.ro – Vinzi sau Cumperi?”
  • 7 august 2025: „Anca Alexandrescu Primarul Capitalei”
  • 8 august 2025: „Anca Alexandrescu”

Un alt caz relevant: un grup născut ca piață de bilete pentru Euro 2028. În timp, acesta a devenit:

  • „Călin Georgescu Președinte”,
  • „Românii au talent”,
  • „George Simion Realitatea Plus”
  • Din iunie 2025 se numește „Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu”
111.000 de membri
are cel mai mare grup, numit acum „Anca Alexandrescu Realitatea”, deși a fost fondat cu denumirea „Pentru Dumnezeu” (For God)

Creatorul grupurilor: „Dacă iese primar, ar trebui să-mi mulțumească”

Daniel Cîrstean afirmă că nu o cunoaște pe Anca Alexandrescu și nu are interese politice. Schimbă numele grupurilor în funcție de ce „prinde la public”:

N-aș putea să spun că sunt fan înfocat al acesteia. Grupurile au fost create pentru cei ce o susțin. Am făcut aceste grupuri pentru că am văzut că prind la public. Este un hobby să fac grupuri, nu sunt cu politica. Daniel Cîrstean

Întrebat în funcție de ce schimba subiectele, el a răspuns:

„În funcție de cum prind la public. De exemplu, la cel cu 111.000, am văzut că prinde Anca Alexandrescu, am renumit grupul. Cum am văzut că prinde unul, le-am renumit pe toate”

De asemenea, Cîrstean a vorbit și despre impactul pe care l-ar putea avea acțiunile sale:

„Pot să influențeze (n.r. - alegerile) într-un fel sau altul. Vorbind de Capitală, ar putea influența, doar că nu sunt toți membri din Capitală. Adică sunt membri din toată țara, sunt membri în grup și din Italia, și din Spania, și din Germania. Adică în diferite țări europene”.

Nu am niciun interes sau beneficiu. Sunt strict create pentru oameni ca să discute pe tema politică Daniel Cîrstean

Totuși, admite că dacă Anca Alexandrescu câștigă, „ar trebui să-i mulțumească”:

„Dacă iese primar bineînțeles că ar trebui să-mi mulțumească, pentru că am ajutat-o. Acum, probabil ea nu mă cunoaște, deci nu știe cine sunt. Sunt un simplu cetățean, nu o persoană politică.

Dar da, în principiu ar trebui să-mi mulțumească, dar nu cred c-o va face. Din partea mea, ori că ajunge, ori că nu, nu mă ajută cu nimic că oricum nu sunt din Capitală”.

Cine este Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu (53 de ani), realizatoare de emisiuni la Realitatea Plus, și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. Ea intră în cursă ca independentă, cu sprijinul AUR.

Alexandrescu a avut colaborări în trecut cu politicieni din PSD, conform stirileprotv.ro.

  • consilier de comunicare pentru premierul Adrian Năstase
  • consilier de comunicare pentru fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu
  • responsabilă de comunicare pentru Victor Ponta
  • responsabilă de comunicare pentru Liviu Dragnea
  • responsabilă de comunicare pentru Viorica Dăncilă

Trei dintre politicienii pentru care a lucrat au ajuns ulterior după gratii.

Candidata spune că se regăsește în valorile suveraniste și că își dorește să fie „un om care poate sta la masă cu toată lumea”, potrivit libertatea.ro.

S-a văzut foarte clar că eu sunt suveranistă, așa am fost crescută și educată, voi fi un candidat independent susținut de mai multe partide în frunte cu AUR, pentru că este singura variantă să putem să învingem această putere politică. Oamenii s-au săturat de politic și vor să fie la Capitală cineva care să-i pună la masă pe toți. Este important să fiu independentă ca să pot să stau la masă cu toată lumea Anca Alexandrescu

