 Antrenoare nouă la CSM București Când preia echipa +  Cristina Neagu, posibilă revenire în club
CSM București. Foto: Sportpictures
Handbal

Antrenoare nouă la CSM București Când preia echipa + Cristina Neagu, posibilă revenire în club

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 20:45
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 20:45
  • CSM București ar fi ajuns la un acord cu antrenoarea Bojana Popovic (45 de ani), una dintre cele mai mari handbaliste ale anilor 2000.
  • Conducerea ar încerca și o altă mutare spectaculoasă: readucerea Cristinei Neagu (37 de ani) într-o funcție de conducere.

Tehnicianul Adi Vasile a părăsit din nou CSM București, unde se afla la al treilea mandat, după eșecul din Liga Campionilor cu Odense (30-36).

Bojana Popovic ar fi ajuns la o înțelegere cu CSM București

CSM București ar fi bătut palma cu Bojana Popovic, fostă antrenoare la Buducnost și ex-selecționer al Muntenegrului, conform fanatik.ro.

Popovic, care are în palmares șase trofee în Liga Campionilor, va prelua banca tehnică din ianuarie, imediat după ce își încheie rolul de antrenor secund al Danemarcei la Mondial.

CSM București a schimbat trei antrenori în șase luni, după plecările neașteptate ale lui Helle Thomsen și Adi Vasile. Interimatul este asigurat în prezent de Iulia Curea.

Echipele la care a jucat Bojana Popovic:

  • Buducnost Podgorica
  • Slagelse
  • Viborg
  • RK DIN Nis
1 medalie de argint
a obținut Bojana Popovici, alături de echipa națională a Muntenegrului, la Jocurile Olimpice din 2012. La Campionatul Mondial din Italia, Popovic a obținut o medalie de bronz

Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025 se va desfășura între 27 noiembrie și 14 decembrie, în Germania și Țările de Jos.

Cristina Neagu, dorită înapoi la club

Mutarea care ar produce cel mai mare impact este însă alta. Cristina Neagu, retrasă în iunie 2025, este dorită într-o funcție de conducere, conform sursei citate.

Atât oficialii clubului, cât și Bojana Popovic ar încerca să o convingă să revină alături de echipă.

Neagu, considerată cea mai bună handbalistă din istoria României, a jucat pentru CSM în perioada 2017–2025.

Deși echipa traversează o perioadă instabilă la nivel de conducere, CSM București rămâne lider în Liga Florilor, cu punctaj maxim. În Liga Campionilor, formația se află pe locul 5 în grupă, cu 8 puncte.

Grupa B în Liga Campionilor EHF:

LocEchipaMeciuriPuncte
1Brest Bretagne814
2Odense813
3Ferencvaros810
4Ikast Handbold810
5CSM București88
6Podravka Vegeta85
7Ljubljana84
8Sola80

Cristina Neagu handbal feminin csm bucuresti bojana popovic
