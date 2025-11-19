„Mai suntem în Uniunea Europeană?” Două cluburi din Liga 1 se opun clar „Ordinului Novak”, care a trecut azi de Camera Deputaților: „Ne consultăm cu avocații”
Victor Angelescu
Superliga

„Mai suntem în Uniunea Europeană?” Două cluburi din Liga 1 se opun clar „Ordinului Novak”, care a trecut azi de Camera Deputaților: „Ne consultăm cu avocații”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 19:40
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 19:40
  • Două cluburi din Liga 1 se opun „Ordinului Novak”, care va fi integrat în Legea Sportului, după votul de miercuri din Parlament.
  • Cluburile sportive vor fi nevoite să utilizeze cel puțin 40% sportivi români în jocurile de echipă, din sezonul viitor, iar în caz contrar ar putea primi amenzi drastice.

Noua lege a trecut miercuri de Camera Deputaților și va ajunge acum pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare, iar Rapid și Oțelul Galați sunt primele cluburi care s-au opus noii reglementări.

„Ne trebuie repede o schimbare”   Un fost mare internațional nu are încredere în Lucescu: „Dacă rămâne, avem șanse și mai mici”
Citește și
„Ne trebuie repede o schimbare” Un fost mare internațional nu are încredere în Lucescu: „Dacă rămâne, avem șanse și mai mici”
Citește mai mult
„Ne trebuie repede o schimbare”   Un fost mare internațional nu are încredere în Lucescu: „Dacă rămâne, avem șanse și mai mici”

Victor Angelescu: „Ne consultăm cu avocații”

Președintele giuleștenilor contestă în mod clar noua lege, însă așteaptă întâi să vadă cum va aplicată aceasta și care sunt urmările exacte.

„Se știe că noi ne-am opus și regulii «5+6» a Federației. Suntem în proces la TAS cu ei. Fiindcă se contrazic legile Uniunii Europene cu dreptul la muncă, că trebuie să ai un număr minim obligatoriu de români.

Am văzut despre ce este vorba cu modificarea Legii Sportului, dar acum trebuie să vedem ce înseamnă exact asta.

Ne consultăm cu avocații, să înțelegem exact care este aplicabilitatea acestor modificări de lege, cum e cu amenzile, dacă sunt la evenimente sau pe sezon, dacă poți sa începi cu 5 români și din minutul 60, de exemplu, nu mai ești obligat la numărul ăsta sau îți iei amenda.

Încă nu știm cum va fi. O să ne formăm un punct de vedere, fiindcă nu mă așteptam să treacă legea. Dar per total, așa, noi, Rapid, am spus că nu suntem de acord cu acest gen de impuneri.

Acum ar fi vorba însă de o lege și, dacă e așa, ne afectează, dacă ești obligat să joci așa la fiecare meci sau altfel să iei o amendă de 500.000 de lei, care e ceva enorm. Din punctul meu de vedere, este o schimbare rea. Dar, să vedem cum se va aplica și ce înseamnă acest lucru”, a transmis Victor Angelescu, potrivit gsp.ro.

Pasaj din legea prezentată în Parlamentul României Pasaj din legea prezentată în Parlamentul României
Pasaj din legea prezentată în Parlamentul României

Cristi Munteanu: „Mai suntem în Uniunea Europeană?”

Anterior, președintele celor de la Oțelul Galați, formație cu mulți străini în lot, s-a opus și el „Ordinului Novak”.

„Am auzit că a trecut această lege și aș vrea să vă întreb dacă mai suntem în Uniunea Europeană. Avem jucători români în lot, avem sportivi și din alte țări ale comunității europene, nu văd de ce ar trebui să fim obligați să utilizăm un anumit număr de români pe teren.

Altfel, ca orice alt club de Superliga, suntem interesați și facem toate eforturile, investim corespunzător, pentru a ne crește și propriii copii, mai ales că Galațiul a fost dintotdeauna un izvor de talente.

Ar fi ilogic să nu avem această politică, dar trebuie să mai așteptăm puțin până când vor ieși din Academie tineri fotbaliști capabili să reprezinte orașul în primul eșalon. De aceea am și creat echipa a doua, care activează în Liga 3”, a declarat Cristi Munteanu.

„Altfel, poți face recomandări și se pot aplica sancțiuni financiare, așa cum procedează Federația Română de Fotbal, sau poți premia cluburile dacă promovează cât mai mulți români, dar să ajungi în situația de încălcare a legii pentru că nu ai avut cinci jucători români în același timp pe gazon, mi se pare deplasat.

Dacă ar exista o asemenea lege în Anglia, Italia sau Franța, nu cred că am mai avea fotbal”, a completat oficialul.

Citește și

România la Mondial sau FCSB campioană? Ce e mai probabil să se întâmple , dintre cele două variante
Campionatul Mondial
19:12
România la Mondial sau FCSB campioană? Ce e mai probabil să se întâmple, dintre cele două variante
Citește mai mult
România la Mondial sau FCSB campioană? Ce e mai probabil să se întâmple , dintre cele două variante
Țiriac nu mai face sala polivalentă  Omul de afaceri renunță la proiectul sportiv  de la Otopeni: „Vă anunț oficial”
Diverse
18:25
Țiriac nu mai face sala polivalentă Omul de afaceri renunță la proiectul sportiv de la Otopeni: „Vă anunț oficial”
Citește mai mult
Țiriac nu mai face sala polivalentă  Omul de afaceri renunță la proiectul sportiv  de la Otopeni: „Vă anunț oficial”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
otelul galati rapid bucuresti liga 1 ordinul novak legea sportului
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share