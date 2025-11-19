„Mai suntem în Uniunea Europeană?” Două cluburi din Liga 1 se opun clar „Ordinului Novak”, care a trecut azi de Camera Deputaților: „Ne consultăm cu avocații”

Două cluburi din Liga 1 se opun „Ordinului Novak”, care va fi integrat în Legea Sportului, după votul de miercuri din Parlament.

Cluburile sportive vor fi nevoite să utilizeze cel puțin 40% sportivi români în jocurile de echipă, din sezonul viitor, iar în caz contrar ar putea primi amenzi drastice.

Noua lege a trecut miercuri de Camera Deputaților și va ajunge acum pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare, iar Rapid și Oțelul Galați sunt primele cluburi care s-au opus noii reglementări.

Victor Angelescu: „Ne consultăm cu avocații”

Președintele giuleștenilor contestă în mod clar noua lege, însă așteaptă întâi să vadă cum va aplicată aceasta și care sunt urmările exacte.

„Se știe că noi ne-am opus și regulii «5+6» a Federației. Suntem în proces la TAS cu ei. Fiindcă se contrazic legile Uniunii Europene cu dreptul la muncă, că trebuie să ai un număr minim obligatoriu de români.

Am văzut despre ce este vorba cu modificarea Legii Sportului, dar acum trebuie să vedem ce înseamnă exact asta.

Ne consultăm cu avocații, să înțelegem exact care este aplicabilitatea acestor modificări de lege, cum e cu amenzile, dacă sunt la evenimente sau pe sezon, dacă poți sa începi cu 5 români și din minutul 60, de exemplu, nu mai ești obligat la numărul ăsta sau îți iei amenda.

Încă nu știm cum va fi. O să ne formăm un punct de vedere, fiindcă nu mă așteptam să treacă legea. Dar per total, așa, noi, Rapid, am spus că nu suntem de acord cu acest gen de impuneri.

Acum ar fi vorba însă de o lege și, dacă e așa, ne afectează, dacă ești obligat să joci așa la fiecare meci sau altfel să iei o amendă de 500.000 de lei, care e ceva enorm. Din punctul meu de vedere, este o schimbare rea. Dar, să vedem cum se va aplica și ce înseamnă acest lucru”, a transmis Victor Angelescu, potrivit gsp.ro.

Pasaj din legea prezentată în Parlamentul României

Cristi Munteanu: „Mai suntem în Uniunea Europeană?”

Anterior, președintele celor de la Oțelul Galați, formație cu mulți străini în lot, s-a opus și el „Ordinului Novak”.

„Am auzit că a trecut această lege și aș vrea să vă întreb dacă mai suntem în Uniunea Europeană. Avem jucători români în lot, avem sportivi și din alte țări ale comunității europene, nu văd de ce ar trebui să fim obligați să utilizăm un anumit număr de români pe teren.

Altfel, ca orice alt club de Superliga, suntem interesați și facem toate eforturile, investim corespunzător, pentru a ne crește și propriii copii, mai ales că Galațiul a fost dintotdeauna un izvor de talente.

Ar fi ilogic să nu avem această politică, dar trebuie să mai așteptăm puțin până când vor ieși din Academie tineri fotbaliști capabili să reprezinte orașul în primul eșalon. De aceea am și creat echipa a doua, care activează în Liga 3”, a declarat Cristi Munteanu.

„Altfel, poți face recomandări și se pot aplica sancțiuni financiare, așa cum procedează Federația Română de Fotbal, sau poți premia cluburile dacă promovează cât mai mulți români, dar să ajungi în situația de încălcare a legii pentru că nu ai avut cinci jucători români în același timp pe gazon, mi se pare deplasat.

Dacă ar exista o asemenea lege în Anglia, Italia sau Franța, nu cred că am mai avea fotbal”, a completat oficialul.

